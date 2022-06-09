Тони Каскарино: «МЮ» был ужасен в прошлом сезоне, и Магуайр может стать козлом отпущения»

Выступая на радио talkSPORT, бывший нападающий «Челси» и сборной Ирландии Тони Каскарино сказал:
«Я думаю, что карьера Харри Магуайра немного изменится в следующем году, с приходом Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».
«В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» был ужасен, и найдутся козлы отпущения, и Харри может оказаться одним из них. Тен Хаг может пойти по пути, сказав: «Он не для меня». Такое иногда случается в клубном футболе.
«У Харри был действительно трудный сезон. Они так и не смогли найти для него партнера. В клуб пришел Рафаэль Варан, с Виктором Линделефом не сработало, и он даже закончил сезон, играя с Филом Джонсом. Это был непростой период".
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