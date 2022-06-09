Тони Каскарино: «МЮ» был ужасен в прошлом сезоне, и Магуайр может стать козлом отпущения»

Выступая на радио talkSPORT, бывший нападающий «Челси» и сборной Ирландии Тони Каскарино сказал: «Я думаю, что карьера Харри Магуайра немного изменится в следующем году, с приходом Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» был ужасен, и найдутся козлы отпущения, и Харри может оказаться одним из них. Тен Хаг может пойти по пути, сказав: «Он не для меня». Такое иногда случается в клубном футболе.