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Тони Каскарино: «МЮ» был ужасен в прошлом сезоне, и Магуайр может стать козлом отпущения»

Тони Каскарино
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Выступая на радио talkSPORT, бывший нападающий «Челси» и сборной Ирландии Тони Каскарино сказал:

«Я думаю, что карьера Харри Магуайра немного изменится в следующем году, с приходом Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» был ужасен, и найдутся козлы отпущения, и Харри может оказаться одним из них. Тен Хаг может пойти по пути, сказав: «Он не для меня». Такое иногда случается в клубном футболе.

 

«У Харри был действительно трудный сезон. Они так и не смогли найти для него партнера. В клуб пришел Рафаэль Варан, с Виктором Линделефом не сработало, и он даже закончил сезон, играя с Филом Джонсом. Это был непростой период".

 

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