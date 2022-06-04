«МЮ» попрощался с 6 игроками, до конца месяца команду могут покинуть еще шестеро

В «МЮ» идет зачистка состава и уже подтверждено, что шесть игроков покинут команду.

Поль Погба, Джесси Лингард, Хуан Мата, Неманья Матич и Эдисон Кавани уйдут на правах свободных агентов, а Ли Грант объявил о завершении карьеры.

Но это не все, «МЮ» вполне может избавиться от большего количества игроков до конца текущего месяца. Вот кандидаты на выход:

Аарон Уан-Биссака

Правый защитник уже был проинформирован о том, что не входит в планы Эрика Тен Хага на будущий сезон. «Кристал Пэлас» готов вернуть игрока.

Дин Хендерсон

Второй голкипер хочет уйти, чтобы получать игровое время на регулярной основе. «Ньюкасл» уже некоторое время связывают с Хендерсоном.

Эрик Байи

«МЮ» ищет нового центрального защитника, и, похоже, что Байи нет места в команде. «МЮ» готов продать его.

Аксель Туанзебе

Туанзебе также не входит в планы Тен Хага. Согласно многочисленным источникам, он покинет команду.

Брэндон Уильямс

Manchester Evening News сообщает, что «МЮ» хочет продать центрального защитника после того, как истек его срок аренды в «Норвиче».

Фил Джонс

В прошлом месяце ходили слухи о том, что Джонс сказал одноклубникам, что хочет покинуть «МЮ». Его контракт истекает через год, так что все шансы у него есть.