«МЮ» попрощался с 6 игроками, до конца месяца команду могут покинуть еще шестеро

В «МЮ» идет зачистка состава и уже подтверждено, что шесть игроков покинут команду.
Поль Погба, Джесси Лингард, Хуан Мата, Неманья Матич и Эдисон Кавани уйдут на правах свободных агентов, а Ли Грант объявил о завершении карьеры.
Но это не все, «МЮ» вполне может избавиться от большего количества игроков до конца текущего месяца. Вот кандидаты на выход:
Аарон Уан-Биссака
Правый защитник уже был проинформирован о том, что не входит в планы Эрика Тен Хага на будущий сезон. «Кристал Пэлас» готов вернуть игрока.
Дин Хендерсон
Второй голкипер хочет уйти, чтобы получать игровое время на регулярной основе. «Ньюкасл» уже некоторое время связывают с Хендерсоном.
Эрик Байи
«МЮ» ищет нового центрального защитника, и, похоже, что Байи нет места в команде. «МЮ» готов продать его.
Аксель Туанзебе
Туанзебе также не входит в планы Тен Хага. Согласно многочисленным источникам, он покинет команду.
Брэндон Уильямс
Manchester Evening News сообщает, что «МЮ» хочет продать центрального защитника после того, как истек его срок аренды в «Норвиче».
Фил Джонс
В прошлом месяце ходили слухи о том, что Джонс сказал одноклубникам, что хочет покинуть «МЮ». Его контракт истекает через год, так что все шансы у него есть.
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