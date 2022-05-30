Сульшер жалеет о возвращении Криштиану Роналду в «МЮ» из «Ювентуса»

Утверждается, что Оле Гуннар Сульшер сожалеет о подписании «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прошлым летом.

Норвежский тренер привел свою команду ко второму месту в таблице АПЛ в сезоне 2020\21, в этом сезоне «МЮ» стал лишь шестым.

Прошлым летом клуб сделал два крупных трансфера: Джейдона Санчо и Рафаэля Варана, прежде чем подписать Криштиану Роналду перед закрытием трансферного окна. Сульшер возражал против возвращения португальца.

Теперь Express ссылается на источник, близкий к клубу, и на The Times, заявляя, что по мнению Сульшера, Криштиану «не вписывается» в ту систему, которую норвежец хотел построить на «Олд Траффорд».

Можно предположить, что это подписание могло нарушить баланс внутри команды и в конечном итоге стоило Сульшеру работы.

У болельщиков «Ювентуса» определенно были смешанные чувства по поводу ухода Роналду, поскольку он был лучшим бомбардиром команды в предыдущем сезоне, хотя его включение в систему «Юве» действительно мешало некоторым игрокам.

Похоже, то же самое произошло и с CR7 в «Юнайтед»: он продолжает забивать, но его команда страдает в процессе.