«Я хотел внести больший вклад»: Эдинсон Кавани прощается с болельщикам «МЮ»

«У меня нет ничего, кроме слов благодарности в адрес болельщиков «Манчестер Юнайтед», — сказал Эдинсон Кавани в интервью клубным СМИ.

«Честно говоря, они проявили ко мне большое уважение с самого первого момента моего появления в клубе. Я думаю, что они высоко оценили всю тяжелую работу, которую я всегда старался выполнять наилучшим образом, делая все возможное для этой команды». .

«Я хотел внести больший вклад в этом сезоне».

«Одна из вещей, которая оставила у меня немного горький привкус, заключается в том, что, когда у нас был очень приятный и довольно приличный сезон [2020/21], болельщики не имели возможности поддерживать нас очно».

«И теперь, в этом сезоне, когда болельщики вернулись на стадионы, у меня действительно не было возможности провести хороший сезон».

«Я хотел бы забивать такие же голы, как в прошлом сезоне, а затем праздновать их с болельщиками».

«Но я хочу искренне поблагодарить болельщиков от всего сердца, потому что они всегда проявляли ко мне любовь, а это очень важно для футболиста».

35-летний уругваец подписал контракт с «Юнайтед» еще в октябре 2020 года. Ему дали футболку под номером «7», но затем ее получил Криштиану Роналду, который присоединился к клубу год спустя.

Кавани уходит после того, как забил 19 голов в соревнованиях за два года, но его следующий пункт назначения пока остается неизвестным.