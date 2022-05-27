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«Их просто нужно любить»: Тедди Шерингем объясняет, как Тен Хаг может получить максимум от игроков «МЮ»

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Выступая для Manchester Evening News, Тедди Шерингем сказал: «Я думаю, что привлечение игроков - это огромная работа, но это также и легкая работа. Если правильно поговорить с ними, то на них можно будет рассчитывать, никто не хочет быть плохим игроком».

«В этом сезоне футболистами просто не руководили. Я не думаю, что Те Хагу нужно подписывать много игроков; у «Манчестер Юнайтед» уже есть очень хорошая команда, там много сильных футболистов, именно поэтому они и попали в клуб. Их просто нужно немного любить»

«Верните им уверенность, заставьте их играть как единое целое, заставьте их играть вместе. Как я уже сказал, я думаю, что в следующем году у Тен Хага будет самая сложная работа в стране, но она выполнима, в команде есть выдающиеся игроки, которые готовы снова играть в хороший футбол. Никто не хочет играть в плохой футбол».

В этом сезоне были проблемы в раздевалке под руководством временного тренера Ральфа Рангника.

Эрику тен Хагу будет поручено восстановить команду, и голландец надеется заручиться поддержкой основной группы игроков «МЮ».

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