Эдинсон Кавани недоволен отношением «Манчестер Юнайтед» в его последний сезон в клубе

По информации ESPN, Эдинсон Кавани недоволен своим последним сезоном в «Манчестер Юнайтед».

35-летний футболист не видел смысла оставаться после того, как прошлым летом в клуб вернулся Криштиану Роналду. Однако «МЮ» все же удерживал уругвайца еще год, в течение которого он почти не играл.

Кавани был недоволен передачей своей футболки под номером «7» Роналду. Затем он попытался перейти в «Барселону», но «красные дьяволы» заблокировали этот переход.

Источник сказал ESPN: «Кавани был в бешенстве от этого. Он действительно хорошо показал себя в тяжелом сезоне во время COVID-19, несмотря на трудности с адаптацией к жизни в Манчестере — он не мог поверить, что на улице стемнело в 3 часа дня зимой — но он знал, что не будет играть с Роналду, и хотел присоединиться к «Барсе».

«В итоге он вышел в стартовом составе восемь раз за весь сезон за «Юнайтед» и забил всего два гола, так что никто не выиграл от его пребывания, меньше всего клуб».

Срок действия контракта Кавани истекает в следующем месяце, и он собирается уйти на правах свободного агента.