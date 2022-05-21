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«МЮ» готов продать Брэндона Уильямса

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«Манчестер Юнайтед» решил продать Брэндона Уильямса этим летом, сообщает Manchester Evening News.

«Красные дьяволы» рассмотрят предложения по молодому защитнику, который провел сезон в аренде в «Норвич Сити».

«Юнайтед» не сможет гарантировать Брэндону игровое время на регулярной основе, сам футболист ясно дал понять, что не хочет оставаться на «Олд Траффорд» в качестве второстепенного игрока.

Поскольку Люк Шоу и Алекс Теллес являются основными игроками на позиции левого защитника, а Эрик тен Хаг, как сообщается, хочет подписать еще одного защитника, Уильямс не получит шанса в команде.

Пока ни один клуб еще не проявил интереса к подписанию контракта с Уильямсом, его действующее соглашение с «МЮ» рассчитано еще на 3 года.

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