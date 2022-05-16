Эрик тен Хаг назвал одного игрока «Аякса», находящегося в поле зрения всех топ-клубов — в том числе «МЮ»

В своем интервью перед уходом из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага спросили о будущем центрального защитника Юрриена Тимбера.

«Манчестер Юнайтед» уже был связан с 20-летним игроком, и замечания голландца могут указывать на то, что он поддержал бы его переход в «Юнайтед».

«Я думаю, что Тимбер находится в поле зрения всех топ-клубов Европы, в настоящее время это относится ко многим игрокам «Аякса», — сказал тренер De Telegraaf.

В этом сезоне Тимбер провел 43 матча за «Аякс», сыграв важную роль в их победе в Эредивизи.

Его контракт с «Аяксом» истекает через два года.