Кавани о возвращении Роналду: «Если бы это случилось раньше, я бы перешел в другой клуб»

Говоря с ESPN Brasil о трансфере Криштиану Роналду, Эдинсон Кавани сказал: «Говорю правду, потому что я всегда говорю правду, как и должно быть».

«В тот момент, когда Роналду вернулся, я подумал, что это хорошо, что «Манчестер Юнайтед» подписал Криштиану».

«Зная немного о сегодняшнем мире футбола, я первым делом позвонил брату и сказал: «Фернандо, если бы это случилось неделю назад, я бы попросил тебя подписать контракт с другим клубом».

Кавани продлил свой контракт на «Олд Траффорд» еще на год в мае 2021 года после успешного первого сезона под руководством Уле Гуннара Сульшера.

Однако неожиданное возвращение Роналду в августе 2021 года превратило нападающего-ветерана в запасного игрока. Уругвайцу также пришлось столкнуться с рядом проблем со здоровьем.