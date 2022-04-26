Брэндон Уильямс: «Хочу играть за «Юнайтед»

Арендованный “Норвичем” Брэндон Уильямс надеется, что в следующем сезоне он будет частью команды Эрика тен Хага.

«Чем я хочу заниматься в следующем году - это играть за “Манчестер Юнайтед” на позиции левого защитника, - сказал Уильямс в интервью для предматчевой программки “Норвича”. - Я полон решимости это сделать. Это моя жизнь, и я готов на всё ради этого».

«Я знаю, что могу играть в Премьер-лиге, знаю, что могу выйти на топ-уровень, и я хочу это сделать».

«В “Норвиче” есть прекрасные крайние защитники, но конкуренция здесь есть на каждой позиции. Каждому футболисту нужен кто-то, кто не будет давать ему чувствовать себя комфортно и уверовать в то, что его позиция принадлежит только ему. Если тренер увидит, что вы снизили стандарты, он сразу предоставит шанс другому игроку. Меня сразу предупредили об этом».

В этом сезоне Уильямс сыграл 27 матчей за “Норвич”, из них 24 матча в Премьер-лиге.

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