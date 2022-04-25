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«У меня все хорошо в «Аяксе»: Юрриен Тимбер комментирует слухи о переходе в «МЮ»

Юрриен Тимбер Юрриен Тимбер
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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20-летний защитник “Аякса” Юрриен Тимбер прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в “Манчестер Юнайтед” вслед за своим главным тренером Эриком тен Хагом. 

«У меня все хорошо в “Аяксе”, – цитирует Тимбера Manchester Evening News. – Я ещё многому могу научиться, особенно если мы продолжим играть в Лиге чемпионов».

«Назначение тен Хага? Он это заслужил! Эрик является очень важным человеком для меня. Он сделал меня футболистом, тем, кем я сейчас являюсь. Мы с тренером много разговаривали, он много меня критиковал, но в хорошем, конструктивном ключе. Я никогда не забуду того, что он для меня сделал».

 

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