«У меня все хорошо в «Аяксе»: Юрриен Тимбер комментирует слухи о переходе в «МЮ»

20-летний защитник “Аякса” Юрриен Тимбер прокомментировал слухи, связывающие его с переходом в “Манчестер Юнайтед” вслед за своим главным тренером Эриком тен Хагом.

«У меня все хорошо в “Аяксе”, – цитирует Тимбера Manchester Evening News. – Я ещё многому могу научиться, особенно если мы продолжим играть в Лиге чемпионов».

«Назначение тен Хага? Он это заслужил! Эрик является очень важным человеком для меня. Он сделал меня футболистом, тем, кем я сейчас являюсь. Мы с тренером много разговаривали, он много меня критиковал, но в хорошем, конструктивном ключе. Я никогда не забуду того, что он для меня сделал».

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