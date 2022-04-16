Пол Мерсон: «Симеоне идеально бы подошел «МЮ»

Легенда «Арсенала» Пол Мерсон считает, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне идеально бы подошел «Манчестер Юнайтед».

В данный момент «Юнайтед» близок к назначению своим новым рулевым Эрика Тен Хага из «Аякса», однако Мерсону кажется, что есть кандидат лучше.

Пол думает, что «красным дьяволам» нужен жесткий тренер, который не будет церемониться с капризными звездами.

«Поведение игроков «Атлетико» против «Манчестер Сити» — это причина, по которой большие клубы продолжают избегать Диего Симеоне».

«Но «Манчестер Юнайтед» обязан включить его в свой шорт-лист, потому что он сразу бы разобрался с имеющимися игроками. Они нуждаются в чистке. Им нужно пригласить сильного духом тренера. Для Симеоне не проблема сказать: «Ты недостаточно упорно трудишься, пошел вон».

«В этом весь Симеоне. Он бы идеально подошел. Представьте, какой бой смог бы дать «Юнайтед» в дерби Манчестера при нем! Чем дольше сохраняется интрига в матче с «Атлетико», тем больше ты чувствуешь, что быть беде. Таков их тренер, таков их стиль игры».

«Но поэтому за ним и не охотятся — большие команды считают его проблемным. Чем дольше счет остается 0:0, тем ближе то, что мы наблюдали в среду. Они будут пытаться запугать тебя. Я не большой фанат такой игры. Но нужно признать, что он отличный тренер, потому что он заставляет игроков топ-уровня трудиться, бегать и обороняться», — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.