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Бергвейн может стать целью для «Юнайтед»

Стевен Бергвейн Стевен Бергвейн
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Вингер "Тоттенхэма" Стивен Бергвейн может стать трансферной целью для "Манчестер Юнайтед" грядущим летом.

В данный момент "Юнайтед" близок к назначению своим новым главным тренером Эрика Тен Хага, который в январе пытался переманить Бергвейна в "Аякс".

Та сделка сорвалась, а Бергвейн, отметившись дублем против "Лестера", стал проигрывать конкуренцию прибывшему из "Ювентуса" Деяну Кулусевки и вновь ушел в тень.

Как утверждает Daily Mail, в случае своего назначения в "Юнайтед" Тен Хаг готов предпринять вторую попытку заполучить 24-летнего голландца, оцениваемого в 20 миллионов фунтов.

Однако конкуренцию "красным дьяволам" в борьбе за Бергвейна могут составить клубы Германии и Франции.

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