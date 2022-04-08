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Ральф Рангник подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» останется без четырех игроков в матче с «Эвертоном»

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Выступая перед СМИ, Ральф Рангник сказал: «Люк Шоу все еще травмирован. Он будет отсутствовать в течение следующих двух или трех недель».

«Эдинсон Кавани все еще травмирован, Рафаэль Варан все еще травмирован, и, боюсь, аналогичная ситуация и у Скотта МакТомини».

Таким образом, Алекс Теллес, Виктор Линделёф и Поль Погба, скорее всего, будут включены в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» против «Эвертона» в субботу.

Положительным моментом является то, что Криштиану Роналду вернулся в команду после того, как на прошлой неделе пропустил ничью 1: 1 против «Лестер Сити» на «Олд Траффорд» из-за болезни.

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