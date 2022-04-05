Диего Форлан: «Юнайтед» — это идеальный выбор»

Бывший форвард “Юнайтед” Диего Форлан вспоминает, как “отправил” на “Олд Траффорд” Давида Де Хеа и Факундо Пельистри и не сомневается, что «Юнайтед» по-прежнему представляет собой идеальный выбор для любого игрока.

«Мы с Давидом вместе играли в “Атлетико Мадрид”, – цитирует Диего официальный сайт клуба. – Ходили слухи о его переходе в “Манчестер Юнайтед”, и я сказал ему: “Тебе нужно поехать туда, это отличный клуб, прекрасная команда с замечательными болельщиками. Единственное минус – это не самая лучшая погода, но очень сложно, чтобы всё в жизни было так, как тебе хочется. Тебе там понравится! Это отличный город и один из лучших клубов в мире”».

«У него было хорошее предложение, и он его принял. В тот момент там работал сэр Алекс, так что он попал в руки к этому невероятному тренеру! Он хотел перейти в “Манчестер Юнайтед”, и это было и до сих пор остается хорошим решением, потому что он по-прежнему является одним из лучших вратарей в мире и всё ещё играет в “Юнайтед” на протяжении стольких лет».

«Сыграл ли я роль в переходе Пельистри? Да, думаю, вы знаете, как Факундо перешёл в “Юнайтед”. Когда они пришли за ним, я поговорил с Оле, который в тот момент был главным тренером».

«Это прекрасное, прекрасное место! Там у вас есть всё. Вы играете за один из лучших клубов мира, в котором работают прекрасные люди, всё это больше похоже на семью. Там прекрасные болельщики, который вы встречаете, где бы ни оказались, так что вы никогда не ошибетесь, если выберете “Манчестер Юнайтед”.

«Так что у Давида, а позднее и у Факу появилась возможность оказаться там, а дальше все зависит от самого игрока, как он проявит свои качества и насколько усердно будет тренироваться. Но, в любом случае, это лучший вариант, который может быть у игрока».

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