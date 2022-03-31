Подсчитано: сколько матчей Кавани пропустил за «МЮ» в этом сезоне

Эдинсон Кавани пережил очень разочаровывающий второй сезон в «Манчестер Юнайтед», полный травм и проблем со здоровьем. Уругваец получил еще одну травму во время международного перерыва.

В этом сезоне Кавани смог сыграть всего 17 матчей и забил всего 2 гола во всех соревнованиях.

По данным Transfermarkt, на самом деле он пропустил больше матчей, чем сыграл за «Юнайтед» в этом сезоне. Эль Матадор пропустил более 20 игр за «красных дьяволов» из-за травм или проблем со здоровьем в этом сезоне, и, судя по всему, это число только увеличится.

Кавани получил 4 различные травмы в этом сезоне и боролся с проблемами со здоровьем после восстановления.

Ожидается, что уругваец покинет клуб летом после разочаровывающего второго сезона для обеих сторон.