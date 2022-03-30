Брэндон Уильямс: «Нет смысла возвращаться в «МЮ» и сидеть на скамейке запасных»

«Теперь я играю и мне это нравится», — сказал Брэндон Уильямс Daily Mail.

«Не могу дождаться выходных, чтобы попасть на стадион. Мне нет смысла возвращаться в «Манчестер Юнайтед» и просто сидеть на скамейке запасных».

«Я хочу играть и чувствовать, что после этого опыта я лучше готов к Премьер-лиге».

«Будь то в «Юнайтед» или где-то еще, мы разберемся с этим летом. Но у меня есть работа здесь, в «Норвиче».

Аренда Уильямса в «Норвиче» закончится этим летом, но на «Олд Траффорд» он остается позади Люка Шоу и Алекса Теллеса. Однако Брэндон также может играть на позиции правого защитника, и это качество может помочь «Юнайтед» в будущем.