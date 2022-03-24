Голкипер «Юнайтед» Пол Вулстон завершил карьеру в 23 года из-за травмы

Голкипер молодежной команды «Манчестер Юнайтед» Пол Вулстон был вынужден завершить карьеру в возрасте 23 лет после того, как не смог оправиться от неизвестной травмы.

Вратарь перенес две операции и длительный реабилитационный период, но так и не смог вернуться в спортивную форму, чтобы снова играть в профессиональный футбол.

После объявления о завершении карьеры Вулстон написал в Твиттере: «Никогда не думал, что мне придется писать это в 23 года, но эта глава подошла к концу. Я могу с гордостью оглядываться назад на то, чего я добился в своей карьере, но я взволнован тем, что меня ждет в будущем. Меня ждет новая глава».

Давид де Хеа отдал дань уважения вратарю U23, написав в Твиттере: «Всего наилучшего, братан».

«Красные дьяволы» подтвердили, что продолжат поддерживать 23-летнего вратаря, пока он вступает в новую главу своей жизни.