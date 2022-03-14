10 млн фунтов только за Оле-Гуннара Сульшера: безумная компенсация тренерам «МЮ» с 2013 года

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» потратил в общей сложности 10 миллионов фунтов на компенсацию Оле-Гуннару Сульшеру и его сотрудникам.

Норвежец был уволен в ноябре 2021 года, что сделало его четвертым тренером, уволенным клубом после ухода сэра Алекса Фергюсона в 2013 году.

Дэвид Мойес, уволенный в апреле 2014 года, получил компенсацию в размере 5,2 млн фунтов, а его преемник Луи ван Гал получил 8,4 млн фунтов после своего ухода в мае 2016 года.

Жозе Моуринью, уволенный в декабре, получил выходное пособие в размере 15 млн фунтов, а его штаб получил дополнительные 4,6 млн фунтов. Таким образом, общий счет составляет 43,2 миллиона фунтов стерлингов.