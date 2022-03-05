Глава «Ривер Плейт» прокомментировал слухи о переходе Эдинсона Кавани из «Манчестер Юнайтед»

Футбольный директор «Ривер Плейт» заявил, что слухи о том, что Эдинсон Кавани присоединится к клубу в конце сезона, не соответствуют действительности.

Контракт уругвайца с «МЮ» истекает в конце лета, и ожидается, что из-за травм и возраста 35-летний футболист покинет клуб. Ходили слухи о переезде Кавани в Южную Америку, «Ривер Плейт» рассматривался как потенциальный пункт назначения.

Однако Энцо Франческоли полностью опроверг слухи. Он сказал Supermite: «Я никогда не разговаривал с Кавани. Никаких переговоров не было».

В своей колонке Guardian ранее на этой неделе Фабрицио Романо также опроверг информацию о том, что Кавани присоединится к аргентинской команде. Он утверждал, что бывший игрок «ПСЖ» искал возможность перебраться в Ла Лигу, чтобы продолжить свою карьеру.

В последние недели Кавани боролся с растяжением паха. Ральф Рангник подтвердил, что нападающий «Юнайтед» вернулся к тренировкам перед манчестерским дерби.