Ральф Рангник подтвердил, что Эдинсон Кавани может вернуться в матче против «Ман Сити»

«Он выглядит хорошо», — сказал Ральф Рангник на предматчевой пресс-конференции, когда его попросили предоставить обновленную информацию о состоянии Эдинсона Кавани.

«Он тренировался. Он может быть частью команды в воскресенье в матче с «Манчестер Сити».

«Мы должны посмотреть, как будут развиваться события завтра или в воскресенье. Но судя по всему, он сможет быть частью группы».

Нападающий «Манчестер Юнайтед» до сих пор не играл в Премьер-лиге в 2022 году.

На Криштиану Роналду оказывается сильное давление, от него ждут голов за «красных дьяволов», и присутствие Кавани позволит Рангнику подправить расстановку, если это необходимо.

«Юнайтед» остро нуждается в трех очках, чтобы занять четвертое место после ничьей с «Уотфордом» на прошлых выходных.