Бруну впервые не сыграл за клуб из-за травмы. Спустя 500+ матчей!

Немыслимо: Бруну Фернандеш впервые в клубной карьере пропустил матч из-за травмы! Да, впервые за 520 игр согласно статистике на Transfermarkt! Такую колоссальную серию Бруну прошел, играя за «Новару», «Удинезе», «Сампдорию», «Спортинг» и «Манчестер Юнайтед».

Ближе всего к пропуску Фернандеш был в 2019-м, когда из-за повреждения ноги выбыл на два матча сборной Португалии. Но форсировал восстановление и вернулся к первой игре сезона за «Спортинг».

В понедельник Бруну не сыграл против «Кристал Пэлас». Без своего символа и лидера «Юнайтед» унизительно влетел – 0:4 .

Вот таким стойким Фернандеш был, выступая за «МЮ» с зимы 2020-го.

Бруну часто играет через боль – в этот раз преодолеть обстоятельства не смог даже он.

Тренеры рассказывали, что португальцу физически плохо без футбола, он просто отказывается отдыхать. Оле-Гуннар Сульшер пытался заменить Бруну, когда увидел его хромающим во время матча – полузащитник показал, что не нуждается в этом. А вот что на днях сказал Эрик тен Хаг: «Полуфинал Кубка Англии в прошлом году Бруну провел с травмой лодыжки («МЮ» обыграл «Брайтон» по пенальти). Бруну – настоящий лидер и пример для остальных».

Вот лишь недавнее:

🤕 21 апреля 2024-го Фернандеш сломал кисть в полуфинале с «Ковентри Сити», доиграл до конца.

🤩 Через три дня матч с «Шеффилд Юнайтед», португалец очень хотел помочь команде – благодаря ему победили 4:2: забил два, отдал голевую.

🤩 Через неделю игра с «Бернли» – Тен Хаг говорил, что участие Бруну под вопросом. Сыграл весь матч.

🤕 Перед «Кристал Пэлас» тренер был менее оптимистичен: «Мне жаль говорить, но участие Фернандеша под большим сомнением. Он сильно постарается – мы знаем Бруну».

Но разгром от «Кристал Пэлас» Бруну увидел лишь со стороны.

В апреле Фернандеш набрал отличную форму: семь голов и два ассиста за шесть матчей. Он основополагающий игрок «МЮ», создал 27% всех моментов манкунианцев в этом сезоне. Никто из игроков АПЛ не внес большего вклада: к примеру, у Мартина Эдегора 19%, у фантастического Коула Палмера – 16% (данные – Sky Sports).

Тен Хаг не уточнял характер травмы капитана, инсайдов тоже не было. Эрик еще зимой отказался от конкретики по повреждениям. В февральском матче с «Ноттингем Форест» нидерландец счел, что соперники специально играли жестко против Бруну – из-за информации, что тот вышел с повреждением:

«Не собираюсь говорить, что за травма у него была, потому что игроки «Форест» специально нарушали на нем правила. Травма была серьезная – он получил ее в прошлом матче, но не ушел с поля, а потом изо всех сил тренировался, чтобы сыграть. У Бруну очень высокий болевой порог. На нем много фолили, вы и сами видели: как только Бруну получал мяч, на нем сразу же висели несколько игроков».

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Все указывает на то, что Фернандеш вернется скоро – обычно клуб сообщает, если важный игрок выбыл на несколько матчей. Накануне сказали о трехнедельном отсутствии Харри Магуайра.

Больше того: Бруну скорее смущает слово «отдых» – в 2021-м удивился, когда спросили об усталости:

«Устал ли я? Мне 26, в таком возрасте не устают. К тому же я всегда мечтал играть в футбол. Когда был ребенком, играл по 7-8 часов в день. 90 минут каждые 2-3 дня мне недостаточно».

По-хорошему болен футболом.

0:4 от «Пэлас» – восьмой разгром Тен Хага в «МЮ». И как же плох Каземиро

Фото: Gettyimages.ru /Alex Livesey, Michael Regan