«МЮ» едет в гости к клубу, где все любят «МЮ»! Романтика Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» в воскресенье едет в Ньюпорт – сыграет в Кубке Англии с местной командой из четвертого английского дивизиона.

«Ньюпорт Каунти» сразу после прохода в 1/16 обрадовал болельщиков тем, что временно расширит стадион «Родни Парэйд» на 1400 мест: построит трибуну с 1000 сиденьями для домашних болельщиков и увеличит сектор гостевых фанатов на 400 кресел. Второе сделано для того, чтобы соответствовать рекомендациям Футбольной ассоциации по распределению билетов.

На матче с «Ман Юнайтед» вместимость стадиона достигнет 9250 мест. А чтобы окупить затраты на строительство, временные трибуны останутся еще на четыре домашние игры валлийского клуба.

«Ньюпорт» начал работу незамедлительно – клуб показал кадры возведения трибуны уже 17 января, через день после победы над «Истли» в 1/32 Кубка Англии.

А 18 января «Ньюпорт» продемонстрировал другую трибуну – ту, которая на 1000 мест. Визуально процесс почти завершен, не хватает только кресел.

А это мини-трубуна для дополнительных 400 выездных болельщиков, на кадре выглядит наполовину готовой:

Удивительно, но уже 19 января клуб отчитался о выполненной работе. На фото вид с новой домашней трибуны. А вдалеке виден небольшой сектор с зелеными креслами – это готовая гостевая на 400 мест.

И вот она же. Фото отдает теплотой, а табло здесь даже больше, чем на «Олд Траффорд»!

«Ньюпорт» выступает на стадионе «Родни Парэйд» с 2012 года, делит его с местным регбийным клубом «Дрэгонс», которые выступают в одном из лучших европейских чемпионатов.

Сама арена принадлежит консорциуму, владеющему «Дрэгонс». В июле 2023-го «Ньюпорт» подписал краткосрочный договор аренды, чтобы продолжить играть на стадионе до конца текущего сезона. По сообщению BBC, «Ньюпорт» летом хочет продлить соглашение еще на 10 лет.

По словам человека, регулярно посещающего матчи «Ньюпорта», в воскресенье половина домашних болельщиков будет болеть за «МЮ» – так он рассказал официальному сайту манкунианцев. На деле даже забавнее – в «Ньюпорте» за «Юнайтед» болеют несколько игроков, а также главный тренер Грэм Кохлан. Он начал поддерживать «МЮ» еще до прихода Алекса Фергюсона:

«Я слежу за «Юнайтед» давным-давно, когда они не могли победить даже в споре, не говоря уже о победе в матчах.

В то время было сложно болеть за них на фоне доминации «Ливерпуля» – из-за этого каждый день надо мной смеялись в школе. Сейчас у манкунианцев похожий период, как и в 80-х, но они справятся и выберутся из этого кризиса».

Ветеран «Ньюпорта» Скот Беннетт всю жизнь болеет за «МЮ»:

«У меня вся семья, кроме отца, болеет за «Юнайтед». А впервые я побывал на «Олд Траффорд» благодаря бабушке – это был матч Лиги чемпионов против «Нанта», в котором забил Дэвид Бекхэм со штрафного. Я был невероятно счастлив, он был моим любимым игроком. Еще я обожал смотреть за Полом Скоулзом, он был крут.

На этих выходных будет что-то нереальное. У нас в команде несколько болельщиков «Юнайтед» – мы шутим, что нужно добыть ничью, чтобы побывать еще и на «Олд Траффорд», поставить галочку напротив этого пункта!

Надеюсь, я буду в старте, чтобы бегать по всему полю за Бруну Фернандешем или нейтрализовать Хейлунда, Рэшфорда и Гарначо».

Фото: Gettyimages.ru/Athena Pictures; instagram.com/newportcountyafcofficial_