«Что для вас измена? Но вообще думайте о себе и том, какой мир создаете». Супруга Павла Буре младше его на 15 лет

И у них уже трое детей.

На прошлой неделе спортивные новостные ленты полыхнули неожиданной цитатой супруги Павла Буре.

«Как жить после измены мужа? Просто помните, что жизнь продолжается! Во-первых, что для вас измена? Когда подумал о ком-то или представил вместо вас другую? Или случайный секс? Или более? Вообще мой вам совет: думайте больше о себе и о том, какой вы мир создаете для себя самой. А вообще идеальных браков не бывает!» – написала Алина Буре в соцсетях на вопрос одной из подписчиц.

Итак, знакомьтесь, Алина – жена Русской ракеты!

Алина Хасанова родилась в Набережных Челнах 19 мая 1986 года. Недавно девушке исполнилось 38 – она на 15 лет младше Павла Буре.

В детстве Алина успела пожить не только в родном городе, но и в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве: переезжать приходилось из-за работы отца.

В 18 лет Алина, мечтавшая стать моделью, поехала с семьей отдыхать в Турцию. В отеле на нее обратил внимание Павел Буре, только-только закончивший хоккейную карьеру. Звезда НХЛ пригласил девушку на дискотеку, но та сообщила, что родители ее не отпустят.

Тогда находчивый Павел сначала познакомился с ее мамой, намекнув на серьезность своих намерений! А вернувшись домой, Буре в свою очередь представил Алину своим родным.

10 октября 2009 года пара сыграла свадьбу в США, а через несколько дней устроила пышное торжество в Москве. Похоже, дату церемонии выбирал сам Буре, игравший под номером 10.

В апреле 2013-го у пары родился сын Павел, в 2015-м – дочь Палина (сочетание имел Павел и Алина), а еще через три года – дочь Настя.

Павел называет Алину своей первой и единственной любовью, хотя в 1990-х таблоиды приписывали ему немало романов – в том числе с Анной Курниковой, Ириной Салтыковой и даже Ксенией Собчак.

Фото: соцсети Алины Буре