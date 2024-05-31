У «Челси» будет 19-й главный тренер в XXI веке. Назовете всех предыдущих?
«Челси» вот-вот объявит нового главного тренера: Энцо Мареска станет 19-м у руля клуба в XXI веке. Помните всех его предшественников?
Уточнение: учитываем только тех, кто работал главным более одного матча, поэтому Рэя Уилкинса, Стива Холланда и Бруно не вбивайте (а вы точно хотели!)
Результаты теста пишите в комментарии. Летс гоу!
Отличите лысых тренеров? В топах их все больше
Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan
Или введите принятия написания оригинальных имён, а-ля Lampard
А так, Челси тренировали весьма именитые тренеры
Поттера не вспомнил
Учитесь, внучки