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У «Челси» будет 19-й главный тренер в XXI веке. Назовете всех предыдущих?

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«Челси» вот-вот объявит нового главного тренера: Энцо Мареска станет 19-м у руля клуба в XXI веке. Помните всех его предшественников?

Уточнение: учитываем только тех, кто работал главным более одного матча, поэтому Рэя Уилкинса, Стива Холланда и Бруно не вбивайте (а вы точно хотели!)

Результаты теста пишите в комментарии. Летс гоу!

Отличите лысых тренеров? В топах их все больше 

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan

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