95 комментариев

Неудивительно, что такую девушку схантил федеральный канал.

Финал Кубка Гагарина стартовал двумя матчами в Казани: «Ак Барс» и ЦСКА обменялись победами.

Поход на хоккей в столице Татарстана – всегда насыщенное событиями мероприятие. Но даже если болельщик не смог выбраться на «Татнефть-Арену», то все равно будет максимально погружен в атмосферу домашнего матча. Все благодаря клубному телевидению и «Ак Барс Шоу».

А теперь знакомьтесь, Маргарита Юргенсон – ведущая «Ак Барс Шоу»!

До «Ак Барса» Маргарита работала на канале «Татарстан-24»: там девушка вела выпуски новостей. В 2021-м перебралась в «Ак Барс», и сейчас без нее трудно представить клубное телевидение.

Но скоро казанцам придется искать ей замену, ведь яркую ведущую схантил «Матч ТВ»! Маргарита уже провела несколько утренников выпусков программы «Все на Матч!», но до завершения финальной серии Кубка Гагарина она точно будет совмещать работу на федеральном канале с «Ак Барсом»: ее контракт действует до конца сезона-2022/23.

«Никаких обид нет, мы позитивно отреагировали на уход Марго. Это показывает, что «Ак Барс Шоу» – хороший продукт», – так прокомментировал трансфер руководитель медиаслужбы казанского клуба Михаил Степанов.

Маргарита потихоньку адаптируется в Москве и уже посетила в столице несколько матчей РПЛ. Футбол для нее не чужой вид спорта, ведь ранее она работала репортером на домашних играх казанского «Рубина».

Кстати, Маргарита – не первая ведущая, которая последовала по маршруту «Ак Барс» – «Матч ТВ». Первооткрывателем пути полтора года назад стала Камиля Харисова.

Фото: соцсети Маргариты Юргенсон