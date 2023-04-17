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Маргарита Юргенсон – лицо клубного телевидения «Ак Барса». И новая ведущая «Матч ТВ»!

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Неудивительно, что такую девушку схантил федеральный канал.

Финал Кубка Гагарина стартовал двумя матчами в Казани: «Ак Барс» и ЦСКА обменялись победами.

Поход на хоккей в столице Татарстана – всегда насыщенное событиями мероприятие. Но даже если болельщик не смог выбраться на «Татнефть-Арену», то все равно будет максимально погружен в атмосферу домашнего матча. Все благодаря клубному телевидению и «Ак Барс Шоу».

А теперь знакомьтесь, Маргарита Юргенсон – ведущая «Ак Барс Шоу»!

До «Ак Барса» Маргарита работала на канале «Татарстан-24»: там девушка вела выпуски новостей. В 2021-м перебралась в «Ак Барс», и сейчас без нее трудно представить клубное телевидение.

Но скоро казанцам придется искать ей замену, ведь яркую ведущую схантил «Матч ТВ»! Маргарита уже провела несколько утренников выпусков программы «Все на Матч!», но до завершения финальной серии Кубка Гагарина она точно будет совмещать работу на федеральном канале с «Ак Барсом»: ее контракт действует до конца сезона-2022/23.

«Никаких обид нет, мы позитивно отреагировали на уход Марго. Это показывает, что «Ак Барс Шоу» – хороший продукт», – так прокомментировал трансфер руководитель медиаслужбы казанского клуба Михаил Степанов.

Маргарита потихоньку адаптируется в Москве и уже посетила в столице несколько матчей РПЛ. Футбол для нее не чужой вид спорта, ведь ранее она работала репортером на домашних играх казанского «Рубина».

Кстати, Маргарита – не первая ведущая, которая последовала по маршруту «Ак Барс» – «Матч ТВ». Первооткрывателем пути полтора года назад стала Камиля Харисова.

Фото: соцсети Маргариты Юргенсон

95 комментариев

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BLAD
Если честно, как репортёр полнейший ноль. Аудитория была в восторге от пятого размера))
+149
0
+149
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syxys
Дудоны норм.
+117
-1
+116
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левая нога Акинфеева
Ответ BLAD
Если честно, как репортёр полнейший ноль. Аудитория была в восторге от пятого размера))
Так на матче все репортёры полнейшие нули🤣 в их полку прибыло 🤣
+105
0
+105
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АРХАТ
Lindsay Lohan
Пришлось писать по-английски, потому что редактура удаляет русскую версию её фамилии, видят оскорбление)
+43
0
+43
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pasmike
Юргенсоны у нее неплохие
+43
-1
+42
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Fat Boy
Два отличных высших образования))
+29
0
+29
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левая нога Акинфеева
Второе фото снизу врёт - шишки пока молодые😏
+22
0
+22
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klint
Ответ Атаман
На вкус и цвет, как говорится... по мне так Зухра и Камиля - топ
Кому и кобыла невеста
+12
0
+12
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denis_wtf
хорошенькая
+11
0
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dem
Фамилия откуда такая?
Вышла замуж за иностранца?
Если да, не удивлён.
Майкап ей в помощь, потому что без него она выглядит как из Майкопа…
+13
-3
+10
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Rudenzik
Я могу назвать какие у неё есть достоинства, их целых два
+10
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В поисках смысла
Хорошенькая, конечно
+8
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Кавабунга Шреддоголовый
Еще одна кукла для кукольного театра
+11
-3
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Беня_Финитас
Юргенсон - что за бред ? должно быть Юргендоттир .
+8
-1
+7
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Pink Floyd1276
Хороши эти скандинавки.
+7
0
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Сергей Николаенко
Ответ BLAD
Если честно, как репортёр полнейший ноль. Аудитория была в восторге от пятого размера))
Не хватает фотки с вратарем с подписью «Великолепная пятерка и вратарь».
+7
0
+7
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Metalloid
Да, у девушки явно большой "талант".
+6
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Посторонним В
Ответ левая нога Акинфеева
Второе фото снизу врёт - шишки пока молодые😏
Так это про мужские шишки, которые должны ориентироваться на участок тела под принтом.
+6
0
+6
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AF
кто их там дудонит
каждый сезон новый
татарстан тв - акбарс - матч тв - футбольный клуб
Зухра
Худенькая татарочка и вот эта теперь))
+6
0
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Superkenguroo
С веслом фотка - огонь
+5
0
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And-Rover
Вот это я понимаю большие глаза.
+5
0
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37old
Конституция… Вон, у Бричкиной — такая же конституция, как у нас у всех, а всё при всём! Есть на что приятно поглядеть.(с)
+4
0
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Дмитрий5
Ответ Слово о полку Михалыча
Фамилия еврейская, но скандинавки все равно хороши))
С чего еврейская шведская-норвежская
+5
-1
+4
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newwaver
"ведь яркую ведущую схантил «Матч ТВ»!"
Пиджин-инглиш нам навязывают как папуасам, копирующим белых господ.
Ну ну. Якши.
+8
-4
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Посторонним В
«Никаких обид нет, мы позитивно отреагировали на уход Марго. Будем дрочить на кого-то другого», – так прокомментировал трансфер руководитель медиаслужбы казанского клуба Михаил Степанов.
+4
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