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Девушка Ивана Проворова – американка Мэдисон Лейт. Встречаются больше четырех лет, сделали своего пса звездой соцсетей

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Она уже была в России.

Русский защитник «Флайерс» Иван Проворов влип в скандал – защитник отказался выходить на раскатку перед матчем с «Анахаймом» в свитере с радужной расцветкой. Он не стал бегать от журналистов и объяснил свой поступок: «Я уважаю всех. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

После этого Ивана захейтили буквально все – болельщики, журналисты, инсайдеры. Ему даже пришлось закрыть комментарии в соцсетях, потому что туда полетели оскорбления. Пока непонятно, что будет дальше, а ведь и до этого ходили слухи, что «Филадельфия» хочет обменять Проворова.

Давайте глянем, кто поддерживает хоккеиста в сложной ситуации. Знакомьтесь, Мэдисон Лейт – девушка Ивана Проворова!

Мэдисон родилась в 1998 году – она на год младше Ивана. Детство провела в небольшом городке Бернардсвилле (население – около 8 тысяч человек) в штате Нью-Джерси. Училась в престижной высшей школе Бернардса, высшее образование получала в Университете Вилланова в Пенсильвании. Мэдисон также изучала журналистику и некоторое время работала репортером на университетском телевидении.

Мэдисон и Иван познакомились в 2018-м, а об отношениях объявили 8 декабря того же года. Иван к тому моменту провел в НХЛ уже два сезона, пробившись в основу «Филадельфии» из команды WHL «Брэндон Уит Кингc».

Иван с 14 лет живет в США, поэтому ничего удивительно, что и девушка у него американка. «Я все равно считаю себя русским человеком. Но к культуре, языку, людям, образу жизни здесь я уже привык, и это мне не мешает играть в хоккей и жить», – рассказывал Проворов в 2020 году.

В 2019-м Иван свозил Мэдисон в Россию: показал ей Москву и родной Ярославль. «Счастлива, что могу путешествовать вместе с тобой», – писала девушка в соцсетях.

Несколько лет назад пара завела питомца – собаку по кличке Дрейк. Все по-взрослому: у песеля даже есть собственный инстаграм. Только гляньте на этого красавца! Неудивительно, что у него 139 тысяч подписчиков – к слову, у самого Проворова только 65,8к.

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Фото: соцсети Мэдисон Лейт, Ивана Проворова, пса Дрейка

51 комментарий

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antistar-Z
А чё это православный Иван и блудно сожительствует?))) Красивая пара. Да и в США дофига народа против насаждения ЛГБТ. Наверняка, они обсуждали это не раз и у них общая позиция.
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Zlodimir
Ответ Захар Кривостоев
А Иван Грозный на кол сажал, а египетских фараонов хоронили вместе с живыми слугами и что дальше?
Да-да! Я евреи предали Христа.
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Захар Кривостоев
Ответ Zlodimir
Грузин на твоей аватарке и не такое проворачивал
А Иван Грозный на кол сажал, а египетских фараонов хоронили вместе с живыми слугами и что дальше?
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Zlodimir
Ответ Захар Кривостоев
То ли дело в России, где сажают в тюрьму за любое мнение отличное от официального мнения властей.
Грузин на твоей аватарке и не такое проворачивал
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Захар Кривостоев
Ответ Nubreed
Впервые о таком слышу, но тебе наверно виднее🤔
Довольно известная тема.
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Захар Кривостоев
Ответ Zlodimir
Да и в сша тоже это вызвало рвотные приступы только у части публики. Уж таков этот новый дивный мир, где решения нужно принимать, руководствуюсь не своим мнением, а мнением некого меньшинства, потому что кто-то там когда-то это меньшинство гонял, ну уж точно не Иван Проворов это был.
То ли дело в России, где сажают в тюрьму за любое мнение отличное от официального мнения властей.
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дамир дугаров
Ответ Alon Kazakevitch
Я бы Провороову дал медаль за то, что выжил в городе Брэндон, Канада. Там зимой и по минус 40 бывает. А минус 10 это теплый день.
Ты тогда всей Бурятии и Якутии выдай такие медали. Причем люди там всю жизнь живут
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дамир дугаров
Ответ Kivan1976
Это запрещено? Каким собором?
Ну там же все на этом завязано - православная религия, скрепы, разваливающийся запад, семья и тд. А тут вдруг американка жинка
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Сергей Орлов
Похожа на Лесю Никитюк)
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Rhett Butler
И за девушку, и за отказ огромный респект!
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banchik1
Ответ Владимир Сказочный
А почему я в минусе, а ты в жестком плюсе? Есть версии?
Возможно, я красивый фрукт, а ты просто сказочный🤷‍♂️
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Бомбардир Ковтун
Ответ NACfoRekcuF
С чего вы взяли что религия Ивана христианство и противоречит епле девушек?
Религия Ивана - «русская православная церковь», что он сам же уточнил. По канонам РПЦ противники господствующего верования церкви является еретиками. Учи матчасть.
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NACfoRekcuF
Главное, Иван, не очароваться туризмом и не спуть его с эмиграцией. Это я про даму.
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NACfoRekcuF
Ответ Kivan1976
Во-первых, с иноверками нельзя венчаться. Во-вторых, откуда известна ее вера? В-третьих, откуда вы знаете, как они живут?
По себе судит, как он еще может знать.
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Евгений Мешков
Ответ Бомбардир Ковтун
Вот она настоящая христианская девушка, гений чистой красоты. Все тело открыто, голова не покрыта. Судя по совместным путешествиям, секс имеет место быть до бракосочетания. Судя по имени-фамилии и происхождению девушки, она не принадлежит к православию. Мало того, что грешная, да еще и еретик. Молодец Иван! Stay true to your religious beliefs, как грица.
вы за собой смотрите, любезнейший)
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NACfoRekcuF
Ответ Бомбардир Ковтун
Вот она настоящая христианская девушка, гений чистой красоты. Все тело открыто, голова не покрыта. Судя по совместным путешествиям, секс имеет место быть до бракосочетания. Судя по имени-фамилии и происхождению девушки, она не принадлежит к православию. Мало того, что грешная, да еще и еретик. Молодец Иван! Stay true to your religious beliefs, как грица.
С чего вы взяли что религия Ивана христианство и противоречит епле девушек?
+3
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alklimov2018
Автор не разобрался в вопросе.
ЧТо значит "захейтили почти все"?
Хоть бы почитал комментарии - там половина вполне даже поддерживает.
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-1
0
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Бомбардир Ковтун
Вот она настоящая христианская девушка, гений чистой красоты. Все тело открыто, голова не покрыта. Судя по совместным путешествиям, секс имеет место быть до бракосочетания.

Судя по имени-фамилии и происхождению девушки, она не принадлежит к православию. Мало того, что грешная, да еще и еретик.

Молодец Иван! Stay true to your religious beliefs, как грица.
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-4
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Zlodimir
Ответ Max Kovalev
Зачем вы пишете и врёте, что Ивана "буквально все захейтили"? Это далеко не так, его многие поддержали, тренер, НХЛ, в России, близкие , друзья. Это главное .
Да и в сша тоже это вызвало рвотные приступы только у части публики. Уж таков этот новый дивный мир, где решения нужно принимать, руководствуюсь не своим мнением, а мнением некого меньшинства, потому что кто-то там когда-то это меньшинство гонял, ну уж точно не Иван Проворов это был.
+4
-1
+3
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dimpa
Красивая пара. А собака вообще чудо ))
+4
0
+4
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Pauer
Ну и какая здесь возможна поддержка ЛГБТ при такой девушке )))
+9
-1
+8
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Nubreed
Ответ Spymeat
Потрясающе красивая пара! Иван крушит стереотип о некрасивости русских мужчин.
Впервые о таком слышу, но тебе наверно виднее🤔
+4
-2
+2
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Владимир Сказочный
Ответ banchik1
Ну православные же любят нос совать в жизнь т.н. "нехристей", почему наоборот быть не может?
А почему я в минусе, а ты в жестком плюсе? Есть версии?
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-1
-1
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Владимир Сказочный
Ответ Kivan1976
Во-первых, с иноверками нельзя венчаться. Во-вторых, откуда известна ее вера? В-третьих, откуда вы знаете, как они живут?
Думаете, хранят целомудрие?
+2
0
+2
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nnp165
Ответ дамир дугаров
А к чему он тогда о религии говорил, если встречается с американкой?
Что-то связи не улавливаю
+3
0
+3
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