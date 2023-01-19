Девушка Ивана Проворова – американка Мэдисон Лейт. Встречаются больше четырех лет, сделали своего пса звездой соцсетей

Она уже была в России.

Русский защитник «Флайерс» Иван Проворов влип в скандал – защитник отказался выходить на раскатку перед матчем с «Анахаймом» в свитере с радужной расцветкой. Он не стал бегать от журналистов и объяснил свой поступок: «Я уважаю всех. Я уважаю выбор каждого. Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

После этого Ивана захейтили буквально все – болельщики, журналисты, инсайдеры. Ему даже пришлось закрыть комментарии в соцсетях, потому что туда полетели оскорбления. Пока непонятно, что будет дальше, а ведь и до этого ходили слухи, что «Филадельфия» хочет обменять Проворова.

Давайте глянем, кто поддерживает хоккеиста в сложной ситуации. Знакомьтесь, Мэдисон Лейт – девушка Ивана Проворова!

Мэдисон родилась в 1998 году – она на год младше Ивана. Детство провела в небольшом городке Бернардсвилле (население – около 8 тысяч человек) в штате Нью-Джерси. Училась в престижной высшей школе Бернардса, высшее образование получала в Университете Вилланова в Пенсильвании. Мэдисон также изучала журналистику и некоторое время работала репортером на университетском телевидении.

Мэдисон и Иван познакомились в 2018-м, а об отношениях объявили 8 декабря того же года. Иван к тому моменту провел в НХЛ уже два сезона, пробившись в основу «Филадельфии» из команды WHL «Брэндон Уит Кингc».

Иван с 14 лет живет в США, поэтому ничего удивительно, что и девушка у него американка. «Я все равно считаю себя русским человеком. Но к культуре, языку, людям, образу жизни здесь я уже привык, и это мне не мешает играть в хоккей и жить», – рассказывал Проворов в 2020 году.

В 2019-м Иван свозил Мэдисон в Россию: показал ей Москву и родной Ярославль. «Счастлива, что могу путешествовать вместе с тобой», – писала девушка в соцсетях.

Несколько лет назад пара завела питомца – собаку по кличке Дрейк. Все по-взрослому: у песеля даже есть собственный инстаграм. Только гляньте на этого красавца! Неудивительно, что у него 139 тысяч подписчиков – к слову, у самого Проворова только 65,8к.

Фото: соцсети Мэдисон Лейт, Ивана Проворова, пса Дрейка