Футболисты празднуют Рождество: у Ди Марии вместо елки Кубок мира, Златан в качалке, Нойер на костылях, Ванда без Икарди
В рождественский для католической части мира день давайте посмотрим, как футболисты провели свой семейный праздник!
Это явно самое счастливое Рождество в жизни Лео Месси!
Килиан Мбаппе отметил вместе с братом. Эйтану 15 лет, он звезда академии «ПСЖ»: ждем дебюта в основе вместе с Килианом!
Лука Модрич с самыми близкими.
Анхель Ди Мария вместо елки поставил огромный Кубок мира!
Семья Левандовски не забыла позвать песика для праздничного фото.
Бруну Фернандеш нарядился в рождественские штаны.
Белоснежный костюм Мануэля Нойера даже костыли не портят!
Эмилиано Мартинес продолжает кайфовать. Сразу и не поймешь: то ли празднует Рождество, то ли отмечает победу на чемпионате мира.
Интересно, а любимый конь Томаса Мюллера получил праздничное угощение?
Первое Рождество Эдинсона Кавани в Валенсии.
Луис Суарес и любовь всей его жизни.
Войчех Шченсны и голова оленя.
Ни за что не поверите, что этот милый мужчина кусал и пинал соперников на футбольном поле.
Альваро Мората готовится стать отцом в четвертый раз!
Кака тоже!
Идиллия в семье Чиро Иммобиле.
Главный вопрос: отправил ли Марко Матерацци праздничное сообщение Зинедину Зидану?
Ян Облак и его лучший друг.
Иньеста чтит традиции и в Японии!
Икарди на праздничную фотку Ванды не попал.
Лучано Спаллетти загадал желание, чтобы «Наполи» стал чемпионом.
Не забыли Хамеса?
Фанаты «Ливерпуля» удивлены, что Дарвин Нуньес попал в губы жены.
Мо Салах – мусульманин, но даже он отмечает Рождество!
Счастье на лицах в семье Куртуа!
Большая семья Зинедина Зидана.
Хорошее настроение Давида де Хеа.
Джесси Лингард завалил дочку подарками.
Робиньо не в тюрьме, это уже отличная новость.
Хосе Саломона Рондона узнали с бородкой?
И только Златану не нужны ни елка, ни подарки. С Рождеством Ибра поздравил всех фоткой из качалки.
Может тогда и Менди выпустить?