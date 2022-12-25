Футболисты празднуют Рождество: у Ди Марии вместо елки Кубок мира, Златан в качалке, Нойер на костылях, Ванда без Икарди

В рождественский для католической части мира день давайте посмотрим, как футболисты провели свой семейный праздник!

Это явно самое счастливое Рождество в жизни Лео Месси!

Килиан Мбаппе отметил вместе с братом. Эйтану 15 лет, он звезда академии «ПСЖ»: ждем дебюта в основе вместе с Килианом!

Лука Модрич с самыми близкими.

Анхель Ди Мария вместо елки поставил огромный Кубок мира!

Семья Левандовски не забыла позвать песика для праздничного фото.

Бруну Фернандеш нарядился в рождественские штаны.

Белоснежный костюм Мануэля Нойера даже костыли не портят!

Эмилиано Мартинес продолжает кайфовать. Сразу и не поймешь: то ли празднует Рождество, то ли отмечает победу на чемпионате мира.

Интересно, а любимый конь Томаса Мюллера получил праздничное угощение?

Первое Рождество Эдинсона Кавани в Валенсии.

Луис Суарес и любовь всей его жизни.

Войчех Шченсны и голова оленя.

Ни за что не поверите, что этот милый мужчина кусал и пинал соперников на футбольном поле.

Альваро Мората готовится стать отцом в четвертый раз!

Кака тоже!

Идиллия в семье Чиро Иммобиле.

Главный вопрос: отправил ли Марко Матерацци праздничное сообщение Зинедину Зидану?

Ян Облак и его лучший друг.

Иньеста чтит традиции и в Японии!

Икарди на праздничную фотку Ванды не попал.

Лучано Спаллетти загадал желание, чтобы «Наполи» стал чемпионом.

Не забыли Хамеса?

Фанаты «Ливерпуля» удивлены, что Дарвин Нуньес попал в губы жены.

Мо Салах – мусульманин, но даже он отмечает Рождество!

Счастье на лицах в семье Куртуа!

Большая семья Зинедина Зидана.

Хорошее настроение Давида де Хеа.

Джесси Лингард завалил дочку подарками.

Робиньо не в тюрьме, это уже отличная новость.

Хосе Саломона Рондона узнали с бородкой?

И только Златану не нужны ни елка, ни подарки. С Рождеством Ибра поздравил всех фоткой из качалки.