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Футболисты празднуют Рождество: у Ди Марии вместо елки Кубок мира, Златан в качалке, Нойер на костылях, Ванда без Икарди

Хамес Родригес Хамес Родригес
Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани
Люка Зидан Люка Зидан
Луис Суарес Луис Суарес
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Томас Мюллер Томас Мюллер
Ян Облак Ян Облак
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Войчех Шченсны Войчех Шченсны
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Мануэль Нойер Мануэль Нойер
Оливер Кан Оливер Кан
Мохамед Салах Мохамед Салах
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Робиньо Робиньо
Лука Модрич Лука Модрич
Чиро Иммобиле Чиро Иммобиле
Андрес Иньеста Андрес Иньеста
Дарвин Нуньес Дарвин Нуньес
Джесси Лингард Джесси Лингард
Альваро Мората Альваро Мората
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Кака Кака
Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти
Марко Матерацци Марко Матерацци
Эмилиано Мартинес Эмилиано Мартинес
Ванда Нара Ванда Нара
Мауро Икарди Мауро Икарди
Хосе Саломон Рондон Хосе Саломон Рондон
Анхель Ди Мария Анхель Ди Мария
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

В рождественский для католической части мира день давайте посмотрим, как футболисты провели свой семейный праздник!

Это явно самое счастливое Рождество в жизни Лео Месси!

Килиан Мбаппе отметил вместе с братом. Эйтану 15 лет, он звезда академии «ПСЖ»: ждем дебюта в основе вместе с Килианом!

Лука Модрич с самыми близкими.

Анхель Ди Мария вместо елки поставил огромный Кубок мира!

Семья Левандовски не забыла позвать песика для праздничного фото.

Бруну Фернандеш нарядился в рождественские штаны.

Белоснежный костюм Мануэля Нойера даже костыли не портят!

Эмилиано Мартинес продолжает кайфовать. Сразу и не поймешь: то ли празднует Рождество, то ли отмечает победу на чемпионате мира.

Интересно, а любимый конь Томаса Мюллера получил праздничное угощение?

Первое Рождество Эдинсона Кавани в Валенсии.

Луис Суарес и любовь всей его жизни.

Войчех Шченсны и голова оленя.

Ни за что не поверите, что этот милый мужчина кусал и пинал соперников на футбольном поле.

Альваро Мората готовится стать отцом в четвертый раз!

Кака тоже!

Идиллия в семье Чиро Иммобиле.

Главный вопрос: отправил ли Марко Матерацци праздничное сообщение Зинедину Зидану?

Ян Облак и его лучший друг.

Иньеста чтит традиции и в Японии!

Икарди на праздничную фотку Ванды не попал.

Лучано Спаллетти загадал желание, чтобы «Наполи» стал чемпионом.

Не забыли Хамеса?

Фанаты «Ливерпуля» удивлены, что Дарвин Нуньес попал в губы жены.

Мо Салах – мусульманин, но даже он отмечает Рождество!

Счастье на лицах в семье Куртуа!

Большая семья Зинедина Зидана.

Хорошее настроение Давида де Хеа.

Джесси Лингард завалил дочку подарками.

Робиньо не в тюрьме, это уже отличная новость.

 Хосе Саломона Рондона узнали с бородкой?

И только Златану не нужны ни елка, ни подарки. С Рождеством Ибра поздравил всех фоткой из качалки.

«Мы прекратили войну, чтобы сыграть в футбол». Красивая история перемирия в Рождество

3 комментария

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Ахимассс
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Ибра-лучший!
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Павел Ларичев
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Робиньо не в тюрьме, и это отличная новость? Серьезно?
Может тогда и Менди выпустить?
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Павел Ларичев
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У Кака маленькие какашки?
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