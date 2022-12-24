В Катар приехали жены, девушки и дети многих игроков. Милейшая поддержка 😍
Давайте посмотрим, кто вдохновлял участников чемпионата мира на подвиги!
Лео Месси поддерживала вся семья – жена Антонелла и сыновья Тьяго, Матео и Чиро.
Автор последнего удара ЧМ-2022 Гонсало Монтьель привез в Катар не только девушку Карину, но и ее маму.
Камила Паредес, маленькие Паредесы и баннер с Леандро Паредесом.
Эмилия – персональная фанатка Хулиана Альвареса.
Августино Гандолфо – человек, который успокаивал Лаутаро после безумных промахов в матче с Австралией.
Если бы в Катаре параллельно шел конкурс «Футбольная мисс мира», то его б тоже выиграла Аргентина!
«Сантуш ошибся. Нельзя недооценивать лучшего игрока в мире», – возможно, этот пост про оставшегося в запасе на матч с Марокко Криштиану Джорджина писала прямо на стадионе в Лусаиле.
Девушка Диого Далота постов не писала, но вылетом в 1/4 финала тоже была расстроена.
Бернарду Силва + Инес Томаз = ❤️
Жена Кевина Де Брюйне Мишель вместе с ребенком наблюдала за промахами Лукаку в игре с Хорватией.
Забавно, но девушку Тибо Куртуа тоже зовут Мишель.
Недавно Дрис Мертенс стал отцом. Малыш уже съездил чемпионат мира. В отличие от, например, Эрлинга Холанда!
Самая яркая группа поддержки, конечно, у Нидерландов. Это Микки – первая любовь Френки де Йонга.
Ноа и Джейми – личные фанатки Коди Гакпо и Дензела Думфриса.
Те, кто громче всех радовался голу Дэйли Блинда в ворота США.
Полузащитник сборной Англии Конор Галлахер в Катаре не сыграл ни одного матча, зато вдоволь наобщался с подругой Аине.
«Ю-ЭС-ЭЙ! Э-ЭС-ЭЙ!», – любимая кричалка Сары Шмидт, девушки капитана сборной США Тайлера Адамса.
Его одноклубник по «Лидсу» Бренден Ааронсон тоже привез в Катар того, кто улыбался ему с трибуны.
Хейджи Райт не зря сгонял на ЧМ: и гол Нидерландам забил, и Катар девушке показал!
Алексис Вега пробыл в Катаре всего неделю, но хоть домой уехал в компании супруги.
Анна Левандовская радуется выходу сборной Польши в плей-офф.
Жена Войчеха Шченсного Марина уверена, что лучший вратарь ЧМ-2022 – вовсе не Эмилиано Мартинес!
Самые близкие люди лучшего бомбардира сборной Франции.
Герлфренд Кингсли Комана перед финалом чемпионата мира. После матча она вряд ли улыбалась.
Жена Дани Карвахаля планировала задержаться в Катаре подольше.
Японцы тоже суеверны. Это мы поняли по фотографии супруги вратаря сборной Японии Суити Гонды.
Снежана Борян была не очень довольна игрой мужа в матче с Марокко.
Фан-сектор Эдерсона.
Наталия Беккер – человек, который разрешил Алиссону отрастить усы.
Семья Маркиньоса хотела задержаться в Катаре до 18 декабря.
Девушка Мартинелли тоже.
София Милошевич – подруга Луки Йовича, сыгравшего на турнире всего 35 минут.
Кристина Фройлер немного злилась на мужа, потому что она сербка, а Ремо забил победный гол в ворота Сербии.
Семья Луиса Суареса не могла пропустить очередной большой турнир для Уругвая.
И Родриго Бентанкур не остался без поддержки.
Слезы Роналду, счастье Месси, танцы Неймара. Главные эмоции ЧМ-2022
Фото: instagram.com
Это что, дискриминация?
какие вопросы?
Она даже не проявляет эмоции по поводу победы родной страны такой эпичной и желанной (36 лет ожидания и столько разочарований на этом пути-отрезке)
так что не надо до нее докапываться. Она выполняет свою работу
Практически все подруги и жены в футболках национальных сборных. И если бы не фамилии бойфрендов на спине, их вполне можно было бы посчитать за простых фанаток
А теперь гляньте на Джорджину. Вся такая напыщенная, надменная и при полном параде. Будто приехала не на футбольный матч, а на прием к королевской семье (хотя в ее случае - это скорее всего так). На каждом пальце по бриллианту. На самом видном месте огромное колье. Ну просто ярчайшее олицетворение своего нарциссичного мужа
Зачем тогда вообще девушкам ювелирка, если надевая ее, они слышат недовольства Казбеков Бимбасовых?