В Катар приехали жены, девушки и дети многих игроков. Милейшая поддержка 😍

Давайте посмотрим, кто вдохновлял участников чемпионата мира на подвиги!

Лео Месси поддерживала вся семья – жена Антонелла и сыновья Тьяго, Матео и Чиро.

Автор последнего удара ЧМ-2022 Гонсало Монтьель привез в Катар не только девушку Карину, но и ее маму.

Камила Паредес, маленькие Паредесы и баннер с Леандро Паредесом.

Эмилия – персональная фанатка Хулиана Альвареса.

Августино Гандолфо – человек, который успокаивал Лаутаро после безумных промахов в матче с Австралией.

Если бы в Катаре параллельно шел конкурс «Футбольная мисс мира», то его б тоже выиграла Аргентина!

«Сантуш ошибся. Нельзя недооценивать лучшего игрока в мире», – возможно, этот пост про оставшегося в запасе на матч с Марокко Криштиану Джорджина писала прямо на стадионе в Лусаиле.

Девушка Диого Далота постов не писала, но вылетом в 1/4 финала тоже была расстроена.

Бернарду Силва + Инес Томаз = ❤️

Жена Кевина Де Брюйне Мишель вместе с ребенком наблюдала за промахами Лукаку в игре с Хорватией.

Забавно, но девушку Тибо Куртуа тоже зовут Мишель.

Недавно Дрис Мертенс стал отцом. Малыш уже съездил чемпионат мира. В отличие от, например, Эрлинга Холанда!

Самая яркая группа поддержки, конечно, у Нидерландов. Это Микки – первая любовь Френки де Йонга.

Ноа и Джейми – личные фанатки Коди Гакпо и Дензела Думфриса.

Те, кто громче всех радовался голу Дэйли Блинда в ворота США.

Полузащитник сборной Англии Конор Галлахер в Катаре не сыграл ни одного матча, зато вдоволь наобщался с подругой Аине.

«Ю-ЭС-ЭЙ! Э-ЭС-ЭЙ!», – любимая кричалка Сары Шмидт, девушки капитана сборной США Тайлера Адамса.

Его одноклубник по «Лидсу» Бренден Ааронсон тоже привез в Катар того, кто улыбался ему с трибуны.

Хейджи Райт не зря сгонял на ЧМ: и гол Нидерландам забил, и Катар девушке показал!

Алексис Вега пробыл в Катаре всего неделю, но хоть домой уехал в компании супруги.

Анна Левандовская радуется выходу сборной Польши в плей-офф.

Жена Войчеха Шченсного Марина уверена, что лучший вратарь ЧМ-2022 – вовсе не Эмилиано Мартинес!

Самые близкие люди лучшего бомбардира сборной Франции.

Герлфренд Кингсли Комана перед финалом чемпионата мира. После матча она вряд ли улыбалась.

Жена Дани Карвахаля планировала задержаться в Катаре подольше.

Японцы тоже суеверны. Это мы поняли по фотографии супруги вратаря сборной Японии Суити Гонды.

Снежана Борян была не очень довольна игрой мужа в матче с Марокко.

Фан-сектор Эдерсона.

Наталия Беккер – человек, который разрешил Алиссону отрастить усы.

Семья Маркиньоса хотела задержаться в Катаре до 18 декабря.

Девушка Мартинелли тоже.

София Милошевич – подруга Луки Йовича, сыгравшего на турнире всего 35 минут.

Кристина Фройлер немного злилась на мужа, потому что она сербка, а Ремо забил победный гол в ворота Сербии.

Семья Луиса Суареса не могла пропустить очередной большой турнир для Уругвая.

И Родриго Бентанкур не остался без поддержки.

Фото: instagram.com