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В Катар приехали жены, девушки и дети многих игроков. Милейшая поддержка 😍

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Антонелла Рокуццо
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Давайте посмотрим, кто вдохновлял участников чемпионата мира на подвиги!

Лео Месси поддерживала вся семья – жена Антонелла и сыновья Тьяго, Матео и Чиро.

Автор последнего удара ЧМ-2022 Гонсало Монтьель привез в Катар не только девушку Карину, но и ее маму.

Камила Паредес, маленькие Паредесы и баннер с Леандро Паредесом.

Эмилия – персональная фанатка Хулиана Альвареса.

Августино Гандолфо – человек, который успокаивал Лаутаро после безумных промахов в матче с Австралией.

Если бы в Катаре параллельно шел конкурс «Футбольная мисс мира», то его б тоже выиграла Аргентина!

«Сантуш ошибся. Нельзя недооценивать лучшего игрока в мире», – возможно, этот пост про оставшегося в запасе на матч с Марокко Криштиану Джорджина писала прямо на стадионе в Лусаиле.

Девушка Диого Далота постов не писала, но вылетом в 1/4 финала тоже была расстроена.

Бернарду Силва + Инес Томаз = ❤️

Жена Кевина Де Брюйне Мишель вместе с ребенком наблюдала за промахами Лукаку в игре с Хорватией.

Забавно, но девушку Тибо Куртуа тоже зовут Мишель.

Недавно Дрис Мертенс стал отцом. Малыш уже съездил чемпионат мира. В отличие от, например, Эрлинга Холанда! 

Самая яркая группа поддержки, конечно, у Нидерландов. Это Микки – первая любовь Френки де Йонга.

Ноа и Джейми – личные фанатки Коди Гакпо и Дензела Думфриса.

Те, кто громче всех радовался голу Дэйли Блинда в ворота США.

Полузащитник сборной Англии Конор Галлахер в Катаре не сыграл ни одного матча, зато вдоволь наобщался с подругой Аине.

«Ю-ЭС-ЭЙ! Э-ЭС-ЭЙ!», – любимая кричалка Сары Шмидт, девушки капитана сборной США Тайлера Адамса.

Его одноклубник по «Лидсу» Бренден Ааронсон тоже привез в Катар того, кто улыбался ему с трибуны.

Хейджи Райт не зря сгонял на ЧМ: и гол Нидерландам забил, и Катар девушке показал!

Алексис Вега пробыл в Катаре всего неделю, но хоть домой уехал в компании супруги.

Анна Левандовская радуется выходу сборной Польши в плей-офф.

Жена Войчеха Шченсного Марина уверена, что лучший вратарь ЧМ-2022 – вовсе не Эмилиано Мартинес!

Самые близкие люди лучшего бомбардира сборной Франции.

Герлфренд Кингсли Комана перед финалом чемпионата мира. После матча она вряд ли улыбалась.

Жена Дани Карвахаля планировала задержаться в Катаре подольше.

Японцы тоже суеверны. Это мы поняли по фотографии супруги вратаря сборной Японии Суити Гонды.

Снежана Борян была не очень довольна игрой мужа в матче с Марокко.

Фан-сектор Эдерсона.

Наталия Беккер – человек, который разрешил Алиссону отрастить усы.

Семья Маркиньоса хотела задержаться в Катаре до 18 декабря.

Девушка Мартинелли тоже.

София Милошевич – подруга Луки Йовича, сыгравшего на турнире всего 35 минут.

Кристина Фройлер немного злилась на мужа, потому что она сербка, а Ремо забил победный гол в ворота Сербии.

Семья Луиса Суареса не могла пропустить очередной большой турнир для Уругвая.

И Родриго Бентанкур не остался без поддержки.

Слезы Роналду, счастье Месси, танцы Неймара. Главные эмоции ЧМ-2022

Фото: instagram.com

102 комментария

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Мадрид наказывает!
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Ответ Александр Негода
Ужас.Вот смотришь и в очередной раз убеждаешься,что лучше русских и украинок и близко никто не валялся.
Ты других-то видел вообще вживую?
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Мадрид наказывает!
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У Куртуа самая топ, а самая страшная у Левандовского.
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F_Totti
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Странно, на чемпионате представлено 32 команды - а ни одной чернокожей не показано на фото.
Это что, дискриминация?
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Алексей Гришанович
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какой процент этих девушек/подруг становится жёнами?
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Игорь Климов
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Ответ Dmitry Shaolin
Она из Аргентины, она должна была в футболке аргов прийти?
Ну, вообще-то Джорджина должна была прийти, как минимум, в футболке сборной Португалии.
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Dudik
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Хейджи Райт видимо не только гол Голландцам забил))
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Павел Светлов
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Ответ MALYGOS
С "естественными" вы, конечно, погорячились. Пластика, может, и не у всех, но на каждой тонна косметики
и прически у всех одинаковые
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Игорь Климов
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Ответ Aleksandr S
Шикарные девушки мой топ: Антонелла, Мишель у Куртуа, жена Де Брюйна, жена Карвахаля, жена Маркиньоса, жена Шченсного, Камила Паредес, Эмилия у Альвареса, София Милошевич, подруга Галлахера
Отличный выбор, присоединяюсь!
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Aleksandr S
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Шикарные девушки мой топ: Антонелла, Мишель у Куртуа, жена Де Брюйна, жена Карвахаля, жена Маркиньоса, жена Шченсного, Камила Паредес, Эмилия у Альвареса, София Милошевич, подруга Галлахера
+2
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Иван Бень
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а так, понравились вторые половины Монтиэля, Де Брюйне, Суареса
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MyGerodot
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Если бы решили устроить конкурс красоты среди этих звёздных девушек, то жюри скорее всего сошло бы с ума - трудно определить наикрасивейшую в этом созвездии. Они прекрасны. И тоненькая Антонелла, мать троих сорванцов, больше похожая на их сестру. И горячо любимая жена крутого Паредеса Камилла. И грустная Джоржина. И умница Мишель - путеводная звезда КДБ. И.... Словом, в Катар стоило приехать не только ради футбола))
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Иван Бень
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Ответ Казбек Бимбасов
Забавно даже по поводу девушек. Антонелла и Джодорджина плюс минус я думаю находятся на одном уровне по материальному благосостоянию, но обратите внимание. Одна пришла поболеть за мужа - футболиста, в обычной национальной футболке и достаточно народных апл вотчах, а другая пришла болеть за кинозвезду по всей видимости, иначе как еще обьяснить высоченные каблуки, сумку Шанель, непонятный наряд и ювелирный бутик на руках.
Джорджина на зарплате
какие вопросы?
Она даже не проявляет эмоции по поводу победы родной страны такой эпичной и желанной (36 лет ожидания и столько разочарований на этом пути-отрезке)
так что не надо до нее докапываться. Она выполняет свою работу
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morgan23
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Заметили одну интересную особенность?

Практически все подруги и жены в футболках национальных сборных. И если бы не фамилии бойфрендов на спине, их вполне можно было бы посчитать за простых фанаток

А теперь гляньте на Джорджину. Вся такая напыщенная, надменная и при полном параде. Будто приехала не на футбольный матч, а на прием к королевской семье (хотя в ее случае - это скорее всего так). На каждом пальце по бриллианту. На самом видном месте огромное колье. Ну просто ярчайшее олицетворение своего нарциссичного мужа
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Голубятня геть!
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Без Бадра эта подборка не имеет смысла
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Иван Бень
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азиатки и латино самые лучшие девушки на свете
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saionera
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аргентинки как и все латиносы бровастые как филины,с возрастом это будет пипец
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Максим Чебанов
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У вас ещё остались вопросы, почему Из Йовича не получится толкового футболиста? У меня нет
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MALYGOS
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Ответ moldfan
На самом деле прослеживается приятная тенденция. Все меньше пластмассовых надувных кукл и все больше естественных, красивых девушек.
С "естественными" вы, конечно, погорячились. Пластика, может, и не у всех, но на каждой тонна косметики
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Полуэктов Пётр
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Ответ Казбек Бимбасов
Забавно даже по поводу девушек. Антонелла и Джодорджина плюс минус я думаю находятся на одном уровне по материальному благосостоянию, но обратите внимание. Одна пришла поболеть за мужа - футболиста, в обычной национальной футболке и достаточно народных апл вотчах, а другая пришла болеть за кинозвезду по всей видимости, иначе как еще обьяснить высоченные каблуки, сумку Шанель, непонятный наряд и ювелирный бутик на руках.
Натягиваете сову на глобус. Отлично выглядит Джорджина. Куда еще надевать украшения, как не на такое мероприятие? На барбекю с друзьями на заднем дворе?
Зачем тогда вообще девушкам ювелирка, если надевая ее, они слышат недовольства Казбеков Бимбасовых?
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moldfan
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На самом деле прослеживается приятная тенденция. Все меньше пластмассовых надувных кукл и все больше естественных, красивых девушек.
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Орыс-орыс онбаган
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Подборка для друга
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grek087
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Ответ Kanonir152
Давай на этом и закончим) Продолжать всех мерить пацан-не пацан. Я думаю, это все бесполезно.
Ну хоть выяснили, что Господин Казбеков стилист. Это было важно
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Kanonir152
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Ответ grek087
Я ни к чему никого не призываю! Я не до конца понимаю зачем пацану/парню/мужчине называй как хочешь акцентировать своё внимание на высоте каблуков, фирме сумочки или бижутерии. Ну и утверждение что кто-то пришёл поболеть, а кто-то пришёл показать себя в корне неверное. Человек может выглядеть как угодно, но степень боления измеряется точно не этим. Или ты считаешь что болельщик, к примеру футбольного Локо весь по уши в клубной атрибутики, но болеющий за клуб пару лет, болеет сильнее чем какой-то тип поддерживающий Локо лет 25-30, но в силу ряда причин сидящий у телека вообще где то зарубежом?! Степени боления измеряется внешним видом?! И опять повторю для слабоумного: можно наслаждаться женской красотой, можно влюбляться в каждую или быть верным одной, женщина у нормального пацана/парня/мужчины может вызывать и сексуальное влечение, да да представь себе! Можно трахаться регулярно с многими, или заниматься любовью с одной всю свою жизнь, представь себе это тоже возможно! Можно обсудить между близкими друзьями истинную природную красоту встретившийся тобою девушки, или обсудить красоту понравившейся актрисы к примеру.. А можно и не обсуждать и быть ярым поклонником и просто влюбится в образ. Можно даже в определённом кругу лиц наоборот с удивлением обсудить: как так вышло, что вот эта вот особа нравится миллионам людей? Да она же никакая… Не, не в моем вкусе.. Или же на форуме утверждать что нынешние стандарты красоты- однотипны и нет в этих пластмассовых дамах изюминки.. Можно чувак! Можно! Ведь ты же пацан/парень/мужчина? А кто ты без женщины раз на то пошло?! Или без влечения к женщине? А вот обсуждение каблуков, сумочек, платьев и украшений как раз таки для меня, да и вообще для нормального Пацана/Парня/Мужчины- это низость, ещё раз похлестче чем: Я бы ей вдул! Ну если конечно подобные темы не являются частью профессии. Уяснил, что имелось в виду?! Или ты и сейчас придерёшься к слову Пацан и наковыряешь накрашенными ногтями какую-то херь?! И кстати мы можем условиться на том, что Господин Казбек Бимбасов является модельером, стилистом или радикальным метросексуалом и я даже буду готов извинится перед ним и взять свои слова обратно, если это будет так! Но что-то мне подсказывает, что это очередной идиот, который скорее ни в чем не разбирается, а тупо накидывает говно на вентилятор только из-за того что это девушка/жена Роналду. Добрался до шмоток уже🤷‍♂️А что будет дальше?! ))
Давай на этом и закончим) Продолжать всех мерить пацан-не пацан. Я думаю, это все бесполезно.
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grek087
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Ответ Kanonir152
Господин Казбек Бимбасов заметил, что Антонелла, как и большинство девушек в атрибутике, пришла поболеть за мужа и родную команду, а уважаемая Джорджина пришла скорее показать себя. И в этом мнении не было ничего про «я б ей вдул» или «пластмассовая» или чего-то еще. Он не пацан. Ваше же мнение, на мой взгляд, не однозначное, плюс вы призываете оценивать девушек по типу вдул-не вдул и утверждаете, что так ведут себя пацаны. Вам ли говорить про низости.
Я ни к чему никого не призываю! Я не до конца понимаю зачем пацану/парню/мужчине называй как хочешь акцентировать своё внимание на высоте каблуков, фирме сумочки или бижутерии. Ну и утверждение что кто-то пришёл поболеть, а кто-то пришёл показать себя в корне неверное. Человек может выглядеть как угодно, но степень боления измеряется точно не этим. Или ты считаешь что болельщик, к примеру футбольного Локо весь по уши в клубной атрибутики, но болеющий за клуб пару лет, болеет сильнее чем какой-то тип поддерживающий Локо лет 25-30, но в силу ряда причин сидящий у телека вообще где то зарубежом?! Степени боления измеряется внешним видом?! И опять повторю для слабоумного: можно наслаждаться женской красотой, можно влюбляться в каждую или быть верным одной, женщина у нормального пацана/парня/мужчины может вызывать и сексуальное влечение, да да представь себе! Можно трахаться регулярно с многими, или заниматься любовью с одной всю свою жизнь, представь себе это тоже возможно! Можно обсудить между близкими друзьями истинную природную красоту встретившийся тобою девушки, или обсудить красоту понравившейся актрисы к примеру.. А можно и не обсуждать и быть ярым поклонником и просто влюбится в образ. Можно даже в определённом кругу лиц наоборот с удивлением обсудить: как так вышло, что вот эта вот особа нравится миллионам людей? Да она же никакая… Не, не в моем вкусе.. Или же на форуме утверждать что нынешние стандарты красоты- однотипны и нет в этих пластмассовых дамах изюминки.. Можно чувак! Можно! Ведь ты же пацан/парень/мужчина? А кто ты без женщины раз на то пошло?! Или без влечения к женщине? А вот обсуждение каблуков, сумочек, платьев и украшений как раз таки для меня, да и вообще для нормального Пацана/Парня/Мужчины- это низость, ещё раз похлестче чем: Я бы ей вдул! Ну если конечно подобные темы не являются частью профессии. Уяснил, что имелось в виду?! Или ты и сейчас придерёшься к слову Пацан и наковыряешь накрашенными ногтями какую-то херь?! И кстати мы можем условиться на том, что Господин Казбек Бимбасов является модельером, стилистом или радикальным метросексуалом и я даже буду готов извинится перед ним и взять свои слова обратно, если это будет так! Но что-то мне подсказывает, что это очередной идиот, который скорее ни в чем не разбирается, а тупо накидывает говно на вентилятор только из-за того что это девушка/жена Роналду. Добрался до шмоток уже🤷‍♂️А что будет дальше?! ))
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Kanonir152
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Ответ grek087
Одно дело обсуждать их с девушкой или женой! Вполне себе и правда что нужно разбираться во многом, чтобы хотя бы как-то быть интересным. Занудство никто не любит. Не по пацански комментить фото девушек обсуждая внешний вид самой девушки. Ок если внешность. Ну можно сказать симпатичная или очередная пластмассовая, что в этом такого?! Но на мой личный взгляд и я подчеркиваю это, обсуждать, как одета девушка, какая высота каблука и какая сумка у неё, ну реально какая-то смешная херня! Вот я воспринял этот пост с интересом, посмотрел на них, почти на всех впервые, увидел с кем встречаются футболисты, подметил для себя несколько действительно красивых девушек, и Джорджины там не было, хотя очень интересная женщина, в теле. Но падать так низко обращая внимания на бижутерию, высоту каблука и ЖЕНСКУЮ сумочку- это именно не по пацански! Даже если сравниваешь с кем-то. Это мое мнение!
Господин Казбек Бимбасов заметил, что Антонелла, как и большинство девушек в атрибутике, пришла поболеть за мужа и родную команду, а уважаемая Джорджина пришла скорее показать себя. И в этом мнении не было ничего про «я б ей вдул» или «пластмассовая» или чего-то еще. Он не пацан. Ваше же мнение, на мой взгляд, не однозначное, плюс вы призываете оценивать девушек по типу вдул-не вдул и утверждаете, что так ведут себя пацаны. Вам ли говорить про низости.
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