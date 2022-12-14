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Скалони получил золото в футболке, в которой выиграл МЧМ-1997. Его гол выкинул с турнира Бразилию, а в финале он сделал победный ассист

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Хосе Пекерман Хосе Пекерман
Лео Франко Лео Франко
Диего Пласенте Диего Пласенте
Николас Оливера
Бернардо Ромео
Пабло Аймар Пабло Аймар
Вальтер Самуэль Вальтер Самуэль
Хуан Роман Рикельме Хуан Роман Рикельме
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Сборная Аргентины – первая самостоятельная тренерская работа Лионеля Скалони. В 2016-м он помогал Хорхе Сампаоли в «Севилье», в 2017-м вместе с ним ушел в сборную, а в 2018-м принял команду после его увольнения. Достижения Скалони впечатляют: Копа Америка, Финалиссима и чемпионат мира.

Заметили, что в воскресенье на награждение золотыми медалями ЧМ главный тренер вышел в олдскульной футболке? Это майка 19-летнего Скалони, в которой он выиграл молодежный чемпионат мира в 1997 году.

Вспомним тот турнир.

Скалони забил в первом же матче, Рикельме отличился в каждой игре группового раунда

В Малайзию Аргентина приехала защищать титул, который выиграла в 1995 году в Катаре. Команда Хосе Пекермана начала с разгрома Венгрии – 3:0. Открыл счет Бернардо Ромео (фанаты «Гамбурга» точно помнят этого парня: в начале 2000-х он забил в Бундеслиге около 40 голов), а прикончили соперника мячи Скалони и Хуана Романа Рикельме.

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Во втором матче аргентинцы не без проблем обыграли Канаду (2:1), а в последнем туре группового этапа проиграли Австралии (3:4). У соперника покер оформил Костас Салапасидис (его карьера на взрослом уровне совсем не задалась), а у южноамериканцев в третьей игре подряд отличились Рикельме и Ромео.

Поражение трагедией не стало. Аргентина вышла в плей-офф со второго места, но в 1/8 финала пришлось встретиться с Англией, тогда как Австралии досталась Япония. Которой она и проиграла.

Бразильцы забили 25 голов в четырех матчах, но мяч Скалони отправил их домой

Почему нужно было опасаться Англию? Во-первых, из-за Фолклендской войны 1982 года это на всех уровнях принципиальное противостояние. Во-вторых, за Англию играли Майкл Оуэн, Мэттью Апсон, Кирон Дайер и Джейми Каррагер.

Будущих звезд аргентинцы особо не заметили: к 26-й минуте Рикельме и Пабло Аймар установили комфортное преимущество в два мяча. Каррагер в начале второго тайма сократил разрыв, но это все, на что хватило англичан.

На следующей стадии Аргентину ждал главный фаворит турнира. Бразилия без проблем выиграла группу с общим счетом 15:3 и дважды закинула соперникам по 10 голов – Южной Корее (10:3) и Бельгии в 1/8 финала (10:0). Форвард «Пармы» Адаилтон за четыре матча забил 10 голов, в атаке также зажигали будущий бомбардир «Рубина» Рони и легенда «Фенербахче» Алекс.

В полузащите за ними подчищал Эдер, который в середине 2000-х мелькнет в «Тереке». Бразилия в стартовом матче вынесла Францию (3:0) с Анри, Трезеге, Сильвестром, Саньолем, Галласом и Анелька!

Аргентинцы наплевали на предматчевые расклады. На 79-й минуте Скалони пробил кипера извечного соперника, а закрепил победу гол Мартина Перезлиндо. Не пытайтесь даже вспомнить этого футболиста: в Европе он не играл, а во взрослую сборную не вызывался.

Бразилия поехала домой, а гол Ромео в ворота Ирландии вывел Аргентину в финал. За ирландцев бегал 18-летний Дэмьен Дафф – уже игрок основного состава «Блэкберна».

Победный гол в финале тоже организовал Скалони. Аймар и Самуэль также выиграли золото МЧМ-1997

Матч за золото был южноамериканским: Аргентине противостоял Уругвай и лично главная звезда молодежки – Марсело Салайета.

Уже на 15-й минуте Пабло Гарсия (мелькнул потом в «Милане» и «Реале») красивым ударом со штрафного вывел Уругвай вперед. Но Аргентина перевернула игру и решила вопрос о чемпионстве еще в первом тайме.

Эстебан Камбьяссо сравнял счет, выпрыгнув выше всех в штрафной после подачи с углового.

На 43-й минуте Скалони пробежался по правому флангу, а на его прострел отозвался Диего Кинтана – 2:1. Так и закончили.

Третье место заняли ирландцы, обыгравшие в матче за бронзу Гану. Аргентина также получила приз за Fair Play, а лучшим футболистом турнира признали уругвайца Николаса Оливеру. До начала 2000-х он позабивает за «Севилью», а потом вернется в Южную Америку.

Лучшим бомбардиром МЧМ-1997 остался бразилец Адаилтон. Его десятку так никто и не перебил: вторым страйкером стал Трезеге с пятью голами. Бразилец в Малайзию приехал футболистом «Пармы»: все говорило о том, что он станет звездой, но в итоге главным клубом в его карьере осталась «Верона».

По именам именно сборная Аргентины оказалась самой звездной. Помимо перечисленных фамилий, в той команде играли Лео Франко (вратарь «Мальорки» и «Атлетико»), Вальтер Самуэль (монолитный защитник «Интера» времен требла и чемпион Италии в составе «Ромы») и Диего Пласенте (основа крутейшего «Байера» нулевых).

Аймар и Самуэль – помощники Скалони в штабе сборной Аргентины. Они тоже могли выйти на награждение в футболках МЧМ-1997, но только главный тренер сделал красивую отсылку к молодости.

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Фото:REUTERS/Hannah Mckay; Gettyimages.ru/Matthew Ashton – EMPICS / Contributor

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