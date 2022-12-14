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Тест: вспомните всех медалистов ЧМ, которые играли в РПЛ

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Чемпионат мира в Катаре завершен: золото взяла Аргентина, серебро у французов, хорваты забрали бронзу.

А вспомните всех медалистов чемпионатов мира, которые играли в чемпионате России? Давайте проверим!

В тесте будут футболисты, которые выигрывали медали до перехода в клуб РПЛ, а также те, кто блеснул на ЧМ уже после отъезда из России. Еще нужно можно вспомнить футболиста, который только числился в заявке российской команды, но так и не сыграл ни одного матча.

Результатами делитесь в комментариях. Погнали!

Если тест не открывается, кликайте сюда!

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

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