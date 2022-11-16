Месси, Роналду, Гуардадо и Очоа едут на пятый ЧМ. Как они менялись? И у кого такой же рекорд?

Чемпионат мира в Катаре станет пятым для Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Андреса Гуардадо и Гильермо Очоа. Это огромная редкость – до них такой статистики добивались всего четыре игрока за всю историю!

Давайте вспомним пути аргентинца, португальца и мексиканцев к повторению рекорда.

Месси: забил в первой же игре, тащил сборную к титулу-2014 и не забил пенальти в России

• ЧМ-2006. К первому чемпионату мира Лео подошел на фоне травмы, из-за которой пропустил финал Лиги чемпионов. Дебютировал во втором туре группового этапа, выйдя на замену вместо Макси Родригеса на 74-й минуте игры против Сербии и Черногории (6:0). Ассист на Эрнана Креспо и гол – шикарное начало! Месси стал самым молодым аргентинцем, забившим на чемпионате мира – 16 июня 2006 года ему было 18 лет и 357 дней.

В Германии Месси провел еще два матча. В проигранном Германии четвертьфинале он не вышел.

• ЧМ-2010. В ЮАР Месси побил очередной аргентинский рекорд, став самым молодым капитаном сборной: Диего Марадона доверил ему повязку на третий матч в группе с Грецией (2:0). В 1/8 финала Лео отметился единственным результативным действием на турнире – голевой на Тевеса. Гол нельзя было засчитывать, но судья проморгал офсайд.

• ЧМ-2014. Наверное, лучший турнир сборных в карьере Месси. Четыре гола на групповом этапе (Ирану, Боснии и Герцеговине, дубль Нигерии), ассист на Ди Марию в 1/8 финала (1:0 против Швейцарии) и звание лучшего игрока ЧМ. Аргентина проиграла в финале Германии – скорее всего, это самое горькое поражение в карьере Месси.

«У нас был потрясающий состав, – вспоминал Лионель. – Нас критиковали после Кубка Америки, но мы выиграли отбор и после этого больше не проигрывали. Мы прибавляли и дошли до финала, в котором заслуживали победу».

• ЧМ-2018. В России Аргентина не играла, а мучилась – как и капитан. В первом туре Месси не реализовал пенальти в ворота Исландии (1:1), но решающие матчи провел на высоком уровне: гол Нигерии (2:1) и две голевых в 1/8 финала. И неизвестно, как далеко забралась бы команда Сампаоли, если бы первым соперником по плей-офф была не Франция (3:4).

«Мы неудачно завершили выступление на турнире, однако, на мой взгляд, выиграй мы первый матч, все бы сложилось иначе», – кажется, аргентинец до сих пор корит себя за тот пенальти Исландии.

Всего Месси провел на чемпионатах мира 19 матчей, забил 6 голов, сделал 5 голевых и получил одну желтую карточку.

Роналду: забил самый смешной гол в карьере, провалился в ЮАР и положил трешку Испании в Сочи

• ЧМ-2006. В Германию 21-летний Криштиану ехал уже звездой, поэтому провел на турнире все матчи, кроме третьего в группе – игра с Мексикой для Португалии уже ничего не значила. Первый гол на ЧМ Роналду забил Ирану с пенальти – ровно через день после мяча Месси Сербии и Черногории!

Главный эпизод с участием Криштиану случился в четвертьфинале. Уэйн Руни – про которого он теперь ехидно говорит в интервью Пирсу Моргану – получил красную карточку, а Роналду подмигнул в сторону скамейки запасных. Английские медиа наехали на португальца, но скандал погасил сам Руни. «После игры я пошел к нему в тоннеле. Сказал, что у меня нет с ним проблем. Наслаждайся турниром, удачи. Увидимся через несколько недель и будем биться за трофей в лиге», – сказал форвард сборной Англии.

• ЧМ-2010. В ЮАР португальцы пропустили всего один гол, но вылетели уже в 1/8 финала от Испании (0:1). Наверное, потому что и забивали только в одной игре. Команда Карлуша Кейруша вынесла в группе Северную Корею со счетом 7:0 – Роналду отдал голевую и забил, возможно, самый забавный гол в карьере.

«Гол получился очень смешным. Когда мяч был у меня на шее, я его вообще не чувствовал! Хорошо, что вовремя сориентировался. В итоге и посмеялся, и гол забил», – улыбался Роналду после матча.

Кстати, это сейчас Криштиану лучший бомбардир в истории сборных, а перед стартом ЧМ-2010 он не мог забить за Португалию с февраля 2009-го. Засуху прервал именно на Северной Корее.

• ЧМ-2014. Самый провальный турнир Португалии с Криштиану. Разгром от Германии (0:4) и ничья с США (2:2) практически оставили команду без плей-офф уже после второго тура. Победа над Ганой с голом капитана (2:1) ничего не дала: нужно было побеждать с разницей в четыре мяча.

• ЧМ-2018. Хет-трик в ворота Испании в Сочи (3:3) и гол Марокко в «Лужниках» (1:0) вы и сами помните. Но после стартовых матчей у Криштиану закончился фарт – в плей-офф Роналду запомнился только тем, что помогал покинуть поле травмированному Эдинсону Кавани.

Статистика Криштиану на ЧМ: 17 матчей, 7 голов, 2 ассиста, четыре желтые карточки.

Гуардадо: забивал, отдавал, в России получил капитанскую повязку от Рафы Маркеса

Андрес Гуардадо выступал на четырех чемпионатах мира, провел там 12 матчей.

В 1/8 финала ЧМ-2006 состоялся его дебют, в 2010-м Андрес помог Рафаэлю Маркесу забить ЮАР (1:1), в 2014-м отметился победным голом в игре с Хорватией (3:1), а в России вывел Мексику в плей-офф как капитан.

На пятый чемпионат мира Гуардадо едет из «Бетиса».

Очоа: стал открытием в 28 лет, расстроил бразильских болельщиков и не пропустил от Германии

Гильермо Очоа значился в заявке сборной Мексики в 2006-м и 2010-м, но оба турнира просидел в глухом запасе: он был лишь третьим вратарем. Зато на ЧМ-2014 в Бразилии он стал чуть ли не главным открытием вместе с Хамесом Родригесом. И это в 28 лет!

Во втором туре группового этапа бразильцы весь матч сидели на воротах мексиканцев, но Очоа отбил все шесть ударов в створ, снял несколько опасных подач и прервал немало острых прострелов. Сыграли 0:0. «Мы просто должны забивать голы. Это то, чего нам не хватило сегодня. У Мексики очень хороший вратарь. Выдающаяся игра Очоа», – отметил лучшего игрока матча Луис Фелипе Сколари.

В 1/8 финала Гильермо едва в одиночку не победил голландцев: команда Луи ван Гала смогла забить только на 88-й минуте.

На ЧМ-2018 Очоа сделал сухарь с Германией и снова феерил против Бразилии – на этот раз в плей-офф. Но спустя четыре года Неймар и Фирмино все-таки пробили вратаря сборной Мексики и отправили Мексику домой (2:0).

Всего у Очоа 8 матчей на чемпионатах мира (из них три – на ноль) и 9 пропущенных мячей.

А у кого еще пять ЧМ? Два мексиканца и два чемпиона мира

Антонио Карбахаль – вратарь сборной Мексики. На чемпионатах мира (1950, 1954, 1958, 1962, 1966) сыграл 11 матчей и пропустил 25 голов.

С Карбахалем Мексика ни разу не сыграла в плей-офф, зато именно с ним впервые не проиграла на ЧМ (1:1 с Уэльсом в 1958-м) и одержала первую победу (3:1 над Чехословакией в 1962-м).

Легендарному голкиперу сейчас 93 года. В 2021-м сообщалось, что он потерял зрение, но продолжает слушать футбольные трансляции по радио и даже дает комментарии журналистам. Чемпионат мира в Катаре он точно не пропустит!

Лотар Маттеус – защитник/полузащитник сборной Германии. Чемпион мира-1990, серебряный призер ЧМ-1986.

Маттеус – рекордсмен по количеству матчей на ЧМ (25 игр с 1982-го по 1998-й), рекордсмен по количеству матчей за сборную Германии (150). В финальных турнирах ЧМ забил 6 голов. Капитан команды на победном ЧМ-1990.

Два финала подряд Маттеус играл против Диего Марадоны – и оба раза это противостояние решило все. В 1986-м Марадона отдал две голевые передачи, а еще один гол Аргентина забила со штрафного, который был назначен за снос Диего Маттеусом. Но в 1990-м немец уже не ошибался, и Германия выиграла 1:0. «Мы всегда называем друг друга лучшими игроками своей эпохи. Но вам я открою секрет: лучшим игроком мира был именно я! Только ни в коем случае не передавайте Марадоне мои слова, а то мы разругаемся», – шутил Маттеус в 2015 году.

Рафаэль Маркес – защитник сборной Мексики. На чемпионатах мира провел 19 матчей (2002, 2006, 2010, 2014, 2018), забил 3 гола.

На всех пяти чемпионатах Рафа был капитаном Мексики. В России Маркес уже не был игроком основного состава, поэтому повязку получил Андрес Гуардадо. Но на матч 1/8 финала сборную Мексики вывел именно Рафа: тренер доверил ему место в старте, но после перерыва заменил.

Сразу после поражения от Бразилии 39-летний Рафа объявил о завершении карьеры: «Думаю, я наслажусь свободным временем. 22 года непрерывного футбола... Теперь я заканчиваю карьеру».

Джанлуиджи Буффон – вратарь сборной Италии. На чемпионатах мира провел 14 матчей (2002, 2006, 2010, 2014), пропустил 10 голов. Чемпион мира-2006.

Джиджи был в заявке сборной Италии в 1998 году, но весь турнир провел на скамейке запасных. И какой трагедией для Буффона стал пролет команды мимо ЧМ в России!

«Я разочарован. Мы не сделали то, что было очень важно для всей страны. Мне стыдно, что моя последняя игра за сборную совпала с невыходом на чемпионата мира», – сказал тогда Джиджи.

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Фото: Gettyimages.ru/Ben Radford, Clive Mason, Phil Cole, Laurence Griffiths