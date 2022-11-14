А кто еще делал 2 хет-трика за сезон? Аршавин, Кириченко, Вагнер, Смолов, Дзюба – Сычевой в отличной компании!

Владимир Сычевой – снова герой тура! Перед перерывом в РПЛ форвард сделал уже второй хет-трик в сезоне – на этот раз трешку получил вратарь «Краснодара».

Давайте вспомним все случаи, когда в чемпионате России футболисты забивали по три гола минимум дважды за турнир. Сычевой оказался в весьма солидной компании!

1992 – Вели Касумов («Динамо»), Юрий Матвеев («Уралмаш»), Александр Гришин (ЦСКА)

В первом чемпионате России было сразу 12 хет-триков: шесть из них поделили три игрока.

Динамовец Вели Касумов забивал много «Уралмашу», а ровно через два месяца положил четыре мяча в матче с «Асмаралом». Всего у форварда набралось 16 голов в сезоне – и это за полгода! Первый круг Касумов провел в «Спартаке», там не выдержал конкуренции с Дмитрием Радченко, Николаем Писаревым и Владимиром Бесчастных, летом ушел в «Динамо». А зимой с шикарным резюме уехал в «Бетис».

Хет-трики Юрия Матвеева принесли «Уралмашу» победы над ставропольским «Динамо» (4:1) и «Кубанью» (6:0), а ему лично статус лучшего бомбардира турнира – 20 голов. Вторым стал как раз Касумов.

Александру Гришину удавались матчи с «Асмаралом»: оба хет-трика он сделал в матчах именно с командой, главной сенсацией ЧР-1992. А между играми забил еще и «Барселоне» в Лиге чемпионов: не на «Камп Ноу», а в первой встрече в Москве (1:1).

1993 – Виктор Панченко («КАМАЗ»)

Нападающий «КАМАЗа» стал лучшим бомбардиром второго чемпионата России – 21 гол. Первый его хет-трик принес победу над «Торпедо» (4:1), а второй не дал даже одного очка – «КАМАЗ» умудрился проиграть «Жемчужине» 4:5.

1994 – Игорь Симутенков («Динамо»), Олег Гарин («Локомотив»)

Симутенков забил по три мяча «Уралмашу» и «Динамо-Газовику» в течение двух недель – 28 апреля и 10 мая. В конце года лучшего бомбардира и лучшего футболиста чемпионата России-1994 подписала «Реджана».

А Олег Гарин стал первым футболистом, который оформил три хет-трика за сезон!

1995 – Олег Веретенников («Ротор»)

Вы уже заметили, что футболисты с двумя трешками становились лучшими бомбардирами сезона? Олег Веретенников тоже. По три мяча легендарный нападающий «Ротора» положил «Жемчужине» и «Черноморцу»: в конце турнира у него набрало 25 забитых.

1998 – Георгий Деметрадзе («Алания»)

Молодой грузинский форвард приехал во Владикавказ из «Фейеноорда» и сразу стал кумиром болельщиков «Алании». Особенно после того, как лично уничтожил «Крылья Советов» (5:0) и «Черноморец» (3:1).

За 15 матчей Деметрадзе отличился 14 раз!

2002 – Дмитрий Кириченко (ЦСКА)

Кириченко – уникальный футболист. Он делал хет-трики за три клуба – «Ростсельмаш», ЦСКА и «Сатурн». Всего у него четыре таких топ-матча, два из них – в 2002-м: в первом туре он вышел на замену в матче c «Торпедо-ЗИЛ» при счете 0:0 и перевернул игру (4:0), а в августе накидал бывшим партнерам из Ростова-на-Дону (4:1).

Естественное, Кириченко – лучший бомбардир чемпионата России-2002.

2005 – Андрей Аршавин («Зенит»)

Один из главных эпизодов в карьере Аршавина – молчаливый хет-трик в ворота «Амкара». Зенитовец не праздновал голы в знак протеста против продажи Владимира Быстрова в «Спартак», за что Владислав Радимов даже отвесил ему пощечину. А первые три он положил «Тереку»: ради этого даже пробил пенальти, хотя обычно к точке не подходил.

2006 – Алехандро Домингес («Рубин»)

Домингес начал феерить в Казани на третий год в клубе: в 2004-м и 2005-м аргентинец забил в чемпионате восемь мячей, а в 2006-м – сразу 13, шесть из них в играх с «Локо» (4:4) и «Москвой» (5:0). Матч с «Локомотивом» – единственный, когда хет-трики сделали игроки обоих клубов: у москвичей – Дмитрий Лоськов.

2007 – Роман Павлюченко («Спартак»), Горан Мазнов («Томь»)

Павлюченко повторил сомнительное достижение Виктора Панченко. Первый его хет-трик принес «Спартаку» три очка в матче с «Кубанью» (4:0), второй – ноль, потому что «Локомотиву» проиграли 3:4.

У Горана Мазнова безумная статистика: девять голов в семи матчах!

Все благодаря защите «Рубина» и «Химок»: им македонец забил по три мяча и оформил победы «Томи» по 3:1.

2008 – Вагнер Лав (ЦСКА)

Лучший сезон в карьере Вагнера Лава – 29 голов, три хет-трика и покер. «Спартаку» (5:1), чемпиону «Рубину» (4:0) и «Нанси» в Кубке УЕФА (4:3) досталось по три мяча, а «Москве» – все четыре!

Удивительно, но с такой статистикой лучшего игрока ЦСКА в 2008-м выиграл всего один трофей – Кубок России.

2009 – Александр Бухаров («Рубин»)

А 2009-й стал лучшим сезоном в карьере Александра Бухарова. Чемпионский титул, 16 голов, два хет-трика – «Химкам» и «Тереку».

2010 – Веллитон («Спартак»)

Шесть голов за жаркую летнюю неделю 2010-го – возможно, главное воспоминание Веллитона в России (не считая Виктории Бони). 16 августа – три точных удара в матче с «Локо» и победа «Спартака» 3:2, 22 августа – три мяча «Томи» и победа «Спартака» 4:2.

По итогам сезона бразилец второй год подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

2011/12 – Сейду Думбия (ЦСКА)

Удивительно, но за переходный сезон из 44-х туров было всего четыре хет-трика. Два из них с разницей в пять дней оформил Думбия: пострадали кавказцы – «Анжи» (5:3) и «Спартак» из «Нальчика» (4:0). Получается, что за пять октябрьских дней ивуарицец забил в три раза больше голов, чем за полгода в «Роме».

2013/14 – Хосе Саломон Рондон («Рубин», «Зенит»)

Рондон – единственный футболист, сделавший два хет-трика в сезоне за разные клубы.

В первом круге в одиночку разгромил «Урал» за «Рубин» (3:0), во втором – с помощью Халка уничтожил бывшую команду (6:2).

2014/15 – Хосе Саломон Рондон («Зенит»)

А в следующем чемпионате венесуэлец забил еще два раза по три – влетело «Ростову» (5:0) и снова «Уралу» (3:0). И вот от такого футболиста «Зениту» пришлось избавляться из-за лимита...

2015/16 – Федор Смолов («Краснодар»)

РФПЛ-2015/16 оказалась скуп на хет-трики – всего три штуки. Имена авторов до сих пор на слуху: Спартак Гогниев тащил «Урал» в матче с «Анжи» (4:2), а Федор Смолов сначала оформил покер в игре с тем же «Уралом» (6:0), а завершил сезон тремя голами «Крыльям» (3:0).

Награды лучшего бомбардира и лучшего футболиста достались понятно кому.

2020/21 – Артем Дзюба, Сердар Азмун (оба – «Зенит»)

39 – столько в том сезоне забили Дзюба и Азмун на двоих. Иранец оторвался на «Урале» (5:1) и в чемпионском матче с «Локомотивом» (6:1), а капитан сборной России закинул три «Уфе» (6:0) и сделал покер в последнем туре с «Тамбовом» (5:1).

Дзюба опередил Азмуна на один гол в списке лучших бомбардиров чемпионата: интересно, что с «Тамбовом» Сердар уже не играл, так как уехал в отпуск заранее.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Федоренко, Виталий Белоусов, Александр Вильф, Виталий Тимкив, Вячеслав Евдокимов; globallookpress.com/Alexander Chernykh/Russian Look