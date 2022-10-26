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«Зенит» побеждал 7:0 и 8:0 в этом сезоне. В 1994-м так куражился «Локомотив»

Юрий Семин Юрий Семин
Саркис Оганесян
Алексей Косолапов Алексей Косолапов
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11 сентября «Зенит» в 9-м туре РПЛ вынес «Оренбург» с безумным счетом 8:0, а через полтора месяца разгромил «Сочи» 7:0. Такие результаты нечасто фиксировались в чемпионате России (разница в семь мячей – пять раз, 8:0 – только однажды), а уж чтобы в один сезон и у одной команды – редчайший расклад. Но не уникальный.

Только один клуб до 2022 года в одном чемпионате побеждал 7:0 и 8:0. Удивительно, но это не «Спартак» – в 1994 году сверкал московский «Локомотив».

7:0 – вынос «Динамо-Газовика» без главного тренера: Юрий Семин был в командировке

31 мая 1994 года «Локомотив» в присутствии 500 зрителей установил рекорд чемпионатов России – еще ни одна команда не рвала соперника с разницей в семь голов.

Ничего не предвещало. «Локомотив» болтался в середине таблицы, а к домашней игре против тюменского клуба подошел с серией из двух поражений и четырех матчей без побед. Да, «Динамо-Газовик», которым руководил чемпион СССР-1982 Эдуард Малофеев, боролся за выживание, но совсем не выглядел легкой добычей для железнодорожников. Тем более на размокшем от ливня поле.

Но к перерыву табло старенького стадиона в Черкизово высвечивало счет 4:0, а финальный свисток зафиксировал ужасные для гостей 7:0. Хет-трик у Олега Гарина, дублями отметились Игорь Чугайнов и Алексей Косолапов.

Кстати, за тюменскую команду играл опытный защитник Сергей Силкин, но его опыта не хватило, чтобы предотвратить катастрофу в обороне. «Советский спорт» написал, что будущий главный тренер «Динамо» сыграл откровенно слабо.

«Локо» одержал долгожданную и уверенную победу без Юрия Семина. Главный тренер входил в штаб Павла Садырина и вместе со сборной России уже уехал готовиться к чемпионату мира.

8:0 – унижение «Торпедо» и хет-трик Гарина за 14 минут

А через два месяца, 26 июля 1994 года, «Локомотив» обновил свой же рекорд – уже с Семиным и с более солидной публикой в три тысячи болельщиков. И снова соперником стала крепкая команда – «Торпедо».

Уже к 25-й минуте автозаводцы были в нокауте. Мяч в свои ворота загнал Геннадий Филимонов, а Дмитрий Ульянов получил прямую красную карточку. К перерыву забили Саркис Оганесян и Евгений Харлачев, а во втором тайме очередной хет-трик оформил Гарин. Олег Елышев и Сергей Перепаденко тоже пополнили свой бомбардирский счет.

После матча главный тренер «Торпедо» Юрий Миронов подал в отставку и больше на высшем уровне не работал. А ведь в 1993-м именно он выиграл последний на данный момент трофей «Торпедо» – Кубок России.

В начале 2000-х фанаты «Локомотива» и «Торпедо» начали люто враждовать, и железнодорожники до сих пор троллят оппонентов этим разгромом. Такое не забывается.

И «Зенит», и «Локомотив» громили не безнадежных аутсайдеров

Что объединяет победы «Локо» в 1994-м и «Зенита» в 2022-м? Обе команды разносили не аутсайдеров.

Команда Юрия Семина стала бронзовым призером третьего чемпионата России. «Динамо-Газовик» финишировал на 12-м месте (лучший результат в истории тюменского клуба), а «Торпедо» закончило чуть выше – на 11-м.

«Зенит» идет на первом месте. Получивший восемь мячей «Оренбург» идет девятым (круче было только в сезоне-2018/19 – итоговое седьмое место), а «Сочи» – восьмым. К тому же действующие серебряные призеры РПЛ, но падение после ухода главного тренера и нескольких ключевых игроков прогнозировались еще в межсезонье.

Кстати, «Локо» в чемпионате России-1994 забил всего 49 голов, и почти треть из них пришлась на матчи с «Динамо-Газовиком» и «Торпедо». У «Зенита» после 14 туров уже 43 мяча.

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Фонтан рекордов «Зенита» в 1-м круге: голы, разница мячей, очки (столько же было при Спаллетти) и надежная оборона

Фото: fc-zenit.ru/Вячеслав Евдокимов; fclm.ru

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