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30 лет первому официальному матчу сборной России: смотрели всего 18 тысяч, полсостава – из «Спартака», Юран забил победный гол

Валерий Карпин Валерий Карпин
Лужники Лужники
Сергей Колотовкин
Виктор Онопко Виктор Онопко
Игорь Шалимов Игорь Шалимов
Игорь Добровольский Игорь Добровольский
сборная Югославии сборная Югославии
Сергей Кирьяков Сергей Кирьяков
Сергей Юран Сергей Юран
Павел Садырин Павел Садырин
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Сборная Исландии по футболу Сборная Исландии по футболу
Футбол Футбол

13 ноября 1991 года сборная СССР провела последний матч в истории – команда Анатолия Бышовца разгромила в Ларнаке Кипр (3:0) в заключительной игре квалификации Евро-1992. На чемпионат в Швецию поехала уже объединенная команда СНГ, а в июле 1992-го ФИФА официально признала Россию полноправным участником организации, и новая сборная заняла место СССР в отборочном турнире ЧМ-1994.

Старт отбора отложили на три недели – из-за снятия с турнира Югославии

После провала на Евро Бышовец был отправлен в отставку – его сменил штаб Павла Садырина с Юрием Семиным и Борисом Игнатьевым. 16 августа 1992 года сборная провела первый матч в новейшей истории: на стадионе «Локомотив» была обыграна Мексика 2:0 с голами Валерия Карпина и Дмитрия Попова.

Затем футболисты отправились в Италию на турнир памяти Пьера Чезаре Баретти: там команда проиграла «Ювентусу» (1:2), выиграла у «Фиорентины» (1:0) и разъехалась по клубам. На 23 сентября был намечен старт отбора на ЧМ.

Но официальный дебют сборной России был отложен – матч с Югославией повис в воздухе. Белграду не удалось добиться отмены санкций ООН, которые были введены из-за гражданской войны в Югославии и запрещали среди прочего спортивные контакты с Сербией и Черногорией даже на нейтральном поле. Игры балканской сборной сначала перенесли не неопределенный срок, а 1 октября Югославия была исключена из числа участников отборочного турнира чемпионата мира-1994.

Замена им не предполагалась. В борьбу за две путевки в США вступили пять команд пятой группы – Россия, Венгрия, Греция, Исландия и Люксембург.

Пять спартаковцев в основе, но результат сделали форварды «Карлсруэ» и «Бенфики»

14 октября 1992 года на исторический матч против Исландии на стадионе «Лужники» собралось всего 18 тысяч зрителей. Мало? Как сказать. Вечер среды, минусовая температура, первый снег – факторы, которые мало способствуют хорошей посещаемости. Через две недели на следующую игру, с Люксембургом, на ту же арену пришло менее двух тысяч человек...

Садырин выпустил в основном составе пятерых легионеров (Кульков, Шалимов, Добровольский, Юран, Кирьяков), пятерых спартаковцев (Черчесов, Хлестов, Онопко, Карпин, Ледяхов) и защитника ЦСКА Сергея Колотовкина.

Исландцы с первых секунд встали вдесятером у своих ворот, а хозяева начали эту стену пробивать. Тем удивительнее, что именно гости едва не открыли счет: Маргейрссон пробил с линии штрафной, но Черчесов отбил мяч на угловой. Больше у исландцев забить возможностей не было.

Первый тайм закончился по нулям, а во втором результат сделал Сергей Кирьяков. После перерыва Садырин переместил его на левый фланг атаки, и там форвард «Карлсруэ» посадил на желтые карточки двух соперников. Оттуда же отдал голевую на Сергея Юрана: нападающий «Бенфики» принял пас в штрафной и с 11 метров пробил вратаря сборной Исландии. Этот мяч и стал единственным в матче.

Счет мог быть и крупнее, если бы не судейство. По крайней мере, так утверждал еженедельник «Футбол»: «Вообще какой-то странный был этот болгарский судья Спасов. Такое впечатление, что он дал себе зарок не назначать 11-метровых ударов. В двух случаях, когда Юрана явно в штрафной руками свалили на землю, а затем уже ногой сбили Кирьякова, он делал вид, что ничего не происходит. И это в период, когда ФИФА ведет кампанию за честную игру!»

Добровольский пообещал, что сборная России еще даст всем прикурить

На пресс-конференции Садырин сказал, что просил футболистов избегать недооценки соперника, но не все его услышали, поэтому матч и получился таким тяжелым. И все-таки тренер был доволен качеством игры: «Хотел бы отметить Шалимова, Юрана, Добровольского и Кирьякова. Я удовлетворен игрой команды не только потому, что мы добились нужного результата. Трудно было ожидать в этом матче более яркой, зрелищной игры — новая сборная лишь начинает свой путь».

Через несколько дней Садырин отдельно выделил игру Виктора Онопко. Для хавбека «Спартака» это был первый матч в карьере на позиции либеро, сыграл без ошибок. Годы спустя амплуа свободного защитника станет для Онопко постоянным.

Футболисты тоже были довольны. Шалимов заявил, что этот состав еще себя покажет, а Добровольский был более категоричен: «Эта команда еще всем даст прикурить… Освоиться нам только надо».

Главный тренер гостей Асгейр Эльяссон заверил, что даст сборной России отпор в ответке: «В вашей команде мне очень понравился Кирьяков, думаю, что с его нейтрализацией будут проблемы у всех соперников российской сборной. Но в следующем году в Рейкьявике вашей сборной не следует ожидать легкой жизни».

Кстати, не обманул. Исландия отобрала очки у России, хотя Кирьякова нейтрализовать не удалось: именно он и забил.

Сборная России без проблем вышла на чемпионат мира-1994. Пять побед, две ничьи и поражение в последнем матче Греции. В Афинах решался вопрос первого места в группе (обе команды уже решили вопрос по квалификации на турнир), но после матча разразился скандал, закончившийся пресловутым «письмом 14» – игроки требовали отставки Садырина. В итоге Кирьяков, Шалимов и Добровольский до США не доехали.

Но это будет позже, а ровно 30 лет назад пресс-конференция Садырина завершилась оптимистично: «Сегодня мы сделали первый непростой шаг на длинном и сложном отборочном пути к чемпионату мира-94, и я рад, что вопреки известной пословице первый блин у нас вышел не комом».

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Фото: РИА Новости/Владимир Родионов; Gettyimages.ru/Ben Radford

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