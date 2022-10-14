30 лет первому официальному матчу сборной России: смотрели всего 18 тысяч, полсостава – из «Спартака», Юран забил победный гол

13 ноября 1991 года сборная СССР провела последний матч в истории – команда Анатолия Бышовца разгромила в Ларнаке Кипр (3:0) в заключительной игре квалификации Евро-1992. На чемпионат в Швецию поехала уже объединенная команда СНГ, а в июле 1992-го ФИФА официально признала Россию полноправным участником организации, и новая сборная заняла место СССР в отборочном турнире ЧМ-1994.

Старт отбора отложили на три недели – из-за снятия с турнира Югославии

После провала на Евро Бышовец был отправлен в отставку – его сменил штаб Павла Садырина с Юрием Семиным и Борисом Игнатьевым. 16 августа 1992 года сборная провела первый матч в новейшей истории: на стадионе «Локомотив» была обыграна Мексика 2:0 с голами Валерия Карпина и Дмитрия Попова.

Затем футболисты отправились в Италию на турнир памяти Пьера Чезаре Баретти: там команда проиграла «Ювентусу» (1:2), выиграла у «Фиорентины» (1:0) и разъехалась по клубам. На 23 сентября был намечен старт отбора на ЧМ.

Но официальный дебют сборной России был отложен – матч с Югославией повис в воздухе. Белграду не удалось добиться отмены санкций ООН, которые были введены из-за гражданской войны в Югославии и запрещали среди прочего спортивные контакты с Сербией и Черногорией даже на нейтральном поле. Игры балканской сборной сначала перенесли не неопределенный срок, а 1 октября Югославия была исключена из числа участников отборочного турнира чемпионата мира-1994.

Замена им не предполагалась. В борьбу за две путевки в США вступили пять команд пятой группы – Россия, Венгрия, Греция, Исландия и Люксембург.

Пять спартаковцев в основе, но результат сделали форварды «Карлсруэ» и «Бенфики»

14 октября 1992 года на исторический матч против Исландии на стадионе «Лужники» собралось всего 18 тысяч зрителей. Мало? Как сказать. Вечер среды, минусовая температура, первый снег – факторы, которые мало способствуют хорошей посещаемости. Через две недели на следующую игру, с Люксембургом, на ту же арену пришло менее двух тысяч человек...

Садырин выпустил в основном составе пятерых легионеров (Кульков, Шалимов, Добровольский, Юран, Кирьяков), пятерых спартаковцев (Черчесов, Хлестов, Онопко, Карпин, Ледяхов) и защитника ЦСКА Сергея Колотовкина.

Исландцы с первых секунд встали вдесятером у своих ворот, а хозяева начали эту стену пробивать. Тем удивительнее, что именно гости едва не открыли счет: Маргейрссон пробил с линии штрафной, но Черчесов отбил мяч на угловой. Больше у исландцев забить возможностей не было.

Первый тайм закончился по нулям, а во втором результат сделал Сергей Кирьяков. После перерыва Садырин переместил его на левый фланг атаки, и там форвард «Карлсруэ» посадил на желтые карточки двух соперников. Оттуда же отдал голевую на Сергея Юрана: нападающий «Бенфики» принял пас в штрафной и с 11 метров пробил вратаря сборной Исландии. Этот мяч и стал единственным в матче.

Счет мог быть и крупнее, если бы не судейство. По крайней мере, так утверждал еженедельник «Футбол»: «Вообще какой-то странный был этот болгарский судья Спасов. Такое впечатление, что он дал себе зарок не назначать 11-метровых ударов. В двух случаях, когда Юрана явно в штрафной руками свалили на землю, а затем уже ногой сбили Кирьякова, он делал вид, что ничего не происходит. И это в период, когда ФИФА ведет кампанию за честную игру!»

Добровольский пообещал, что сборная России еще даст всем прикурить

На пресс-конференции Садырин сказал, что просил футболистов избегать недооценки соперника, но не все его услышали, поэтому матч и получился таким тяжелым. И все-таки тренер был доволен качеством игры: «Хотел бы отметить Шалимова, Юрана, Добровольского и Кирьякова. Я удовлетворен игрой команды не только потому, что мы добились нужного результата. Трудно было ожидать в этом матче более яркой, зрелищной игры — новая сборная лишь начинает свой путь».

Через несколько дней Садырин отдельно выделил игру Виктора Онопко. Для хавбека «Спартака» это был первый матч в карьере на позиции либеро, сыграл без ошибок. Годы спустя амплуа свободного защитника станет для Онопко постоянным.

Футболисты тоже были довольны. Шалимов заявил, что этот состав еще себя покажет, а Добровольский был более категоричен: «Эта команда еще всем даст прикурить… Освоиться нам только надо».

Главный тренер гостей Асгейр Эльяссон заверил, что даст сборной России отпор в ответке: «В вашей команде мне очень понравился Кирьяков, думаю, что с его нейтрализацией будут проблемы у всех соперников российской сборной. Но в следующем году в Рейкьявике вашей сборной не следует ожидать легкой жизни».

Кстати, не обманул. Исландия отобрала очки у России, хотя Кирьякова нейтрализовать не удалось: именно он и забил.

Сборная России без проблем вышла на чемпионат мира-1994. Пять побед, две ничьи и поражение в последнем матче Греции. В Афинах решался вопрос первого места в группе (обе команды уже решили вопрос по квалификации на турнир), но после матча разразился скандал, закончившийся пресловутым «письмом 14» – игроки требовали отставки Садырина. В итоге Кирьяков, Шалимов и Добровольский до США не доехали.

Но это будет позже, а ровно 30 лет назад пресс-конференция Садырина завершилась оптимистично: «Сегодня мы сделали первый непростой шаг на длинном и сложном отборочном пути к чемпионату мира-94, и я рад, что вопреки известной пословице первый блин у нас вышел не комом».

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Фото: РИА Новости/Владимир Родионов; Gettyimages.ru/Ben Radford