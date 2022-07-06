20 лет назад в Самару пришли еврокубки. Соперник жаловался на «Аэрофлот», а «Крылья» поспешили с билетами в Малагу

Дебют в Кубке Интертото.

К началу XXI века в еврокубках засветилось больше десятка российских клубов. За 9 лет с развала СССР в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА, Кубке кубков или Кубке Интертото сыграли все московские команды (кроме «Асмарала»), а также солидное представительство футбольной провинции: «Текстильщик», «Ротор», «Алания», «Уралмаш», «КАМАЗ», «Шинник», «Балтика», «Ростсельмаш», «Зенит», «Анжи» и «Черноморец».

В 2002 году очередь наконец-то дошла до одного из самых посещаемых клубов страны. В сезоне-2001 «Крылья Советов» лидировали к 19-му туру, но завалили финиш и остановились на пятом месте. Путевка в Кубок Интертото досталась четвертому «Торпедо», но москвичи отказались от участия в турнире. Для Самары же такой вопрос даже не стоял.

На первый матч против «Динабурга» руководство клуба внезапно обнулило сезонные абонементы

Новый сезон команда Александра Тарханова начала не так лихо, как предыдущий, но к началу июля шла на стабильном пятом месте. За три дня до старта в Кубке Интертото «Крылья» могли подняться на третью строчку, но проиграли в Волгограде «Ротору» 0:2.

Но такая мелочь не могла испортить футбольный праздник 6 июля 2002 года. На матч с латвийским «Динабургом» на «Металлурге» собралось 15 тысяч зрителей. Кажется, не так много. А если учтем субботу, 30-градусную жару и середину лета?

Но были и еще два существенных фактора. Во-первых, в это же время в области проходил Грушинский фестиваль бардовской песни, а во-вторых, за несколько дней до игры руководство клуба сообщило, что действие сезонных абонементов не распространяется на Кубок Интертото. А самые дешевые билеты, на деревянные лавки трибуны за воротами, стоили 50 рублей. Приличные деньги для того времени.

На 38-й минуте случилась история – первый гол «Крыльев» в еврокубках. Это Андрея Каряка заколотил мяч в ближний угол после навеса с фланга.

Во втором тайме хозяева добили гостей из Даугавпилса. Сначала Робертас Пошкус увеличил преимущество, а вышедший на замену бразилец Гаушо первым же касанием установил финальный счет.

На пресс-конференции Тарханов не скрывал, что большую часть матча думал о следующем сопернике по чемпионату России: «Мы вели в счете, но я оставил на поле четверых защитников, потому что через три дня нам играть с «Торпедо». А против москвичей я собираюсь выставить четырех защитников и пятерых игроков в полузащиту». Наиграть схему получилось: «Крылья» выиграли у «Торпедо» 1:0 с голом Каряки.

А главный тренер «Динабурга» Роман Григорчук выдал загадочное: «Приезжайте к нам на ответный матч, увидите, как у нас болеют. Знаете же анекдоты про латышей? Так вот, это правда».

Приехали, увидели, победили: единственный гол в Даугавпилсе забил 19-летний Антон Бобер.

Радимов забил красоту «Виллему», но удалился и не сыграл в ответном матче

Следующий соперник «Крыльев» с трудом прошел в третий раунд: «Виллем II» только в дополнительное время сломал «Санкт-Галлен».

Клуб из Тилбурга еще совсем недавно играл в Лиге чемпионов: в 1999 году голландцы рубились со «Спартаком» на групповом этапе и даже увезли из Москвы ничью 1:1. На более статусного соперника, в составе которого выступал воспитанник самарского футбола Дмитрий Шуков, на «Металлурге» собралось уже 23 тысячи зрителей. Зимой 2002-го даже ходили слухи, что Шуков может перейти в «Крылья», но хавбек отказался от предложения, потому что отвык в Европе от трехмесячных сборов: «Не представляю, как столько времени можно где-то далеко от дома готовиться к сезону и так долго не видеть семью».

В середине первого тайма Тарханов заменил Виктора Булатова на Гаушо, и бразилец на 34-й минуте отдал голевую передачу на Дениса Ковбу. В ответной атаке Шуков заработал пенальти – голландцы сравняли, но перед самым свистком на перерыв Владислав Радимов без разбега положил мяч в ворота прямым ударом со штрафного.

Во втором тайме Гаушо сделал счет 3:1, и поплывшие на самарской жаре гости начали грубить. На провокацию поддался Радимов: в очередной раз получив по ногам, капитан кинулся с кулаками на обидчика, за что получил вторую желтую карточку и дисквалификацию на ответный матч. Несмотря на несдержанность, «Спорт-Экспресс» признал Радимова лучшим игроком первой игры.

«В Тилбурге на его место выйдет Булатов. Тем более что счет позволяет сыграть в более оборонительный футбол», – Тарханов не видел катастрофы в отсутствии Радимова.

А главный тренер гостей оправдывал плохую игру в Самаре... расписанием «Аэрофлота»! «Нашему клубу больше ста лет, но впервые мы потратили пять дней, чтобы сыграть один матч. Нас вынудило к этому расписание «Аэрофлота». Конечно, можно было воспользоваться услугами более дорогой авиакомпании, но в этом случае, даже сэкономив на гостинице, мы все равно потратили бы намного больше. А уж о чартере и речи не было», – сетовал перед вторым матчем Марк Вотте.

«Крылья» уже взяли билеты в Малагу, но обидчик Радимова не пустил самарцев в полуфинал

Самарцы тоже добирались в Тилбург с приключениями. Чартер «Крыльев» должен был вылететь в 10:00, но задержался с отправкой на восемь часов. Из-за опоздания российские футболисты не смогли провести тренировку на стадионе «Виллема»: в пятницу их не пустили из-за позднего времени, а в субботу отказали из-за подготовки поля к игре.

Тарханов удивил со стартовым составом: Булатов в основе так и не появился, зато там значились два новичка – аргентинец Лильо и нигериец Уди. Ошибку тренер признал уже на 25-й минуте, когда вместо Уди на замену вышел Андрей Тихонов. В конце первого тайма «Виллем» отыграл один мяч после углового.

А за пять минут до свистка Тарик Сектиуи забил второй гол. Это тот самый парень, который вывел из себя Радимова в Самаре: «Спорт-Экспресс» сообщил, что марокканец сразу высмотрел на трибуне дисквалифицированного полузащитника «Крыльев» и показал ему такой неприличный жест, что эту выходку встретили свистом даже местные респектабельные болельщики.

Отомстить провокатору не хватило времени – «Крылья» вылетели из Кубка Интертото.

– На самом деле мы бы не очень огорчились, если бы не вышли в следующий раунд, – признался Дмитрий Шуков. – Задачи пробиться в полуфинал нам никто не ставил. Тем более что у нас это был всего лишь четвертый матч с начала сезона. Бонусов нам не дадут, а вот за удачный результат с «Малагой» бонусы уже предусмотрены. Но следующий соперник – совсем другого уровня. Кстати, перед игрой нам сказали, что «Крылья» уже заказали билеты в Малагу. Тренеры попросили нас сделать все возможное, чтобы эти билеты в итоге были сданы.

Президент «Крыльев» Герман Ткаченко на вопрос о билетах на Пиренеи отвечать не стал: «Сегодняшнее поражение обидно. Но я все-таки не думаю, что мы зря приняли решение стартовать в этом непростом турнире. Мы наконец-то познакомили Самару с еврокубками, встретились с крепким клубом из сильного чемпионата. И теперь не понаслышке знаем, что это такое».

Шуков оказался прав: «Виллем» уступил испанцам. «Малага» же в финале обыграла «Вильярреал» и вместе с «Фулхэмом» и «Штутгартом» стала победителем Кубка Интертото-2002.

«Крылья» снова стали пятыми в чемпионате России. Всего двух очков самарцам не хватило, чтобы опередить «Торпедо» и снова сыграть в еврокубках – на этот раз в Кубке УЕФА. В следующий раз «Крылья Советов» покажутся в Европе в 2005 году, и противостояние с АЗ получится еще драматичнее, чем с «Виллемом».

Фото: old.pfcks.ru; Gettyimages.ru/VI Images