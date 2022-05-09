Обложки еженедельника «Футбол», посвященные Дню победы. Собрали все!

День Победы – один из главных праздников СССР. Естественно, про эту дату не забывала и спортивная пресса. Давайте посмотрим, как выглядели обложки культового еженедельника «Футбол» («Футбол-Хоккей») в канун 9 мая.

Номер, вышедший в день 20-летнего юбилея победы в Великой Отечественной войне. На фото – эпизод парада на Красной площади 24 июня 1945 года: солдаты Красной армии несут вражеские знамена.

Именно в 1965-м 9 мая объявили нерабочим днем и всенародным праздником, поэтому читатели «Футбола» получать поздравления стали ежегодно.

Номер от 10 мая 1970 года. На обложке – фронтовая фотография защитника ЦСКА и сборной СССР Юрия Ныркова, участвовавшего во взятии Берлина. После завершения игровой карьеры член знаменитой команды лейтенантов вернулся на службу, с которой ушел на пенсию в звании генерал-майора.

В 1980-м о войне говорил футболист московского «Торпедо» Николай Сенюков. И это первое упоминание о ВОВ за 10 лет: все внимание уделялось чемпионату мира по хоккею, который в начале мая традиционно вступал в решающую стадию.

1982-й. На заглавной странице – тяжелые воспоминания вратаря ленинградского «Динамо», участника знаменитого «блокадного матча» и комментатора Виктора Набутова.

Двойной День Победы отметили в 1983-м. Тогда сборная СССР по хоккею взяла золото на чемпионате мира. Символично, что турнир состоялся в ФРГ – в Дортмунде, Дюссельдорфе и Мюнхене. Команда Виктора Тихонова стала чемпионом в 19-й раз и третий раз подряд.

В 40-летнюю годовщину обложка к спорту никакого отношения не имела: снова парад, снова Красная площадь. Только теперь уже не солдаты, а ветераны.

Дежурная подпись из 1988 года.

А это последнее упоминание 9 мая на обложке легендарного журнала. И последний хет-трик в карьере Владимира Лебедя.

Фото: ftbl.info