Ultras Action
Блог

100-й гол Семак забил ЦСКА – но радовались даже фаны армейцев. Его безмерно уважают и после чемпионств в «Рубине» с «Зенитом»

Евгений Варламов
Андрей Новосадов
Максим Боков
Валерий Минько Валерий Минько
Пабло Барриентос Пабло Барриентос
Евгений Гинер Евгений Гинер
ПСЖ ПСЖ
Сергей Игнашевич Сергей Игнашевич
болельщики
Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Сергей Семак Сергей Семак
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
ЦСКА ЦСКА
ФК Москва ФК Москва
Футбол Футбол

Юбилейный за «Москву» в 2007-м.

В декабре 2004-го Сергей Семак в Париже завалил хет-трик в ворота «ПСЖ» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. ЦСКА выиграл 3:1, поднялся на третью строчку в квартете с парижанами, «Челси» и «Порту», а весной выиграл Кубок УЕФА.

Но капитан ЦСКА в триумфе-2005 уже не участвовал. «ПСЖ» так впечатлился его перфомансом на «Парк де Пренс», что без особых торгов тут же выкупил за 2,5 млн евро.

Хавбек провел в Париже половинки сезонов: за это время получилось провести 31 матч и забить один мяч.

Зимой 2006-го 30-летний полузащитник вернулся в Россию, в Москву – но не в ЦСКА.

Он перешел в молодой ФК «Москва».

Что-то должно было закруглить эту историю. 

14 апреля 2007-го Семак забил «Рубину» (это пересечение с будущим) – это был 99-й гол в его карьере. А через неделю «Москва» играла дома с ЦСКА.

На 48-й минуте при счете 1:1 Семак с помощью небольшого рикошета получил пас от Пабло Барриентоса, выскочил один на один и отправил мяч мимо Игоря Акинфеева.

Так легенда ЦСКА забил 100-й гол в карьере в ворота ЦСКА!

«Моя позиция сейчас не такая уж забивная, поэтому казалось, что пройдет очень много времени, прежде чем смогу забить сотый мяч. Акинфеев еще в подтрибунном помещении сказал: «Не вздумай сегодня забить!». Я ответил: «Как получится». Но этот гол – заслуга всей команды и Леонида Слуцкого в том числе. Мне стало проще в психологическом плане: предстоящий юбилей давил и немного расхолаживал, а сейчас я могу спокойно готовиться к играм. Это история, пора возвращаться к трудовым будням», – рассказывал Семак через несколько дней после матча на стадионе «Торпедо».

«Эй, Семак, давай забей!», – именно эту кричалку скандировали фанаты ЦСКА весь первый тайм. После гола Семак побежал к трибуне армейцев и отблагодарил их аплодисментами. Фанаты ответили овацией: кажется, их совсем не расстроило, что гол оказался для «Москвы» победным, а ЦСКА впервые в истории проиграл бывшему «Торпедо-ЗИЛу».

Красно-синее фан-движение до сих пор с уважением относится к экс-капитану. Даже несмотря на то, что Семак выиграл с «Зенитом» три чемпионата России подряд как тренер, а до этого побеждал в Казани и Петербурге как игрок: фанаты отлично помнят его 11 сезонов, 282 матча и 84 гола в составе ЦСКА.

Один факт для понимания того, насколько Семак – культовый герой для армейцев.

В конце 1990-х капитану вручили бригадную футболку первой ультрас-группировки ЦСКА Red-Blue Warriors. Это высший уровень уважения со стороны фанатов. Такие же майки есть у Валерия Минько, Максима Бокова, Андрея Новосадова и Евгения Варламова.

На сотне голов Семак, естественно, не остановился – забил 134.

Сейчас он на 16-м месте в списке лучше российских бомбардиров. Ниже него Федор Смолов, Дмитрий Сычев, Павел Погребняк, Александр Кокорин, Игорь Колыванов. Отличный результат для полузащитника!

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; globallookpress.com/Alexander Chernykh/Russian Look; pfc-cska.com

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные