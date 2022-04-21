Юбилейный за «Москву» в 2007-м.

В декабре 2004-го Сергей Семак в Париже завалил хет-трик в ворота «ПСЖ» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. ЦСКА выиграл 3:1, поднялся на третью строчку в квартете с парижанами, «Челси» и «Порту», а весной выиграл Кубок УЕФА.

Но капитан ЦСКА в триумфе-2005 уже не участвовал. «ПСЖ» так впечатлился его перфомансом на «Парк де Пренс», что без особых торгов тут же выкупил за 2,5 млн евро.

Хавбек провел в Париже половинки сезонов: за это время получилось провести 31 матч и забить один мяч.

Зимой 2006-го 30-летний полузащитник вернулся в Россию, в Москву – но не в ЦСКА.

Он перешел в молодой ФК «Москва».

Что-то должно было закруглить эту историю.

14 апреля 2007-го Семак забил «Рубину» (это пересечение с будущим) – это был 99-й гол в его карьере. А через неделю «Москва» играла дома с ЦСКА.

На 48-й минуте при счете 1:1 Семак с помощью небольшого рикошета получил пас от Пабло Барриентоса, выскочил один на один и отправил мяч мимо Игоря Акинфеева.

Так легенда ЦСКА забил 100-й гол в карьере в ворота ЦСКА!

«Моя позиция сейчас не такая уж забивная, поэтому казалось, что пройдет очень много времени, прежде чем смогу забить сотый мяч. Акинфеев еще в подтрибунном помещении сказал: «Не вздумай сегодня забить!». Я ответил: «Как получится». Но этот гол – заслуга всей команды и Леонида Слуцкого в том числе. Мне стало проще в психологическом плане: предстоящий юбилей давил и немного расхолаживал, а сейчас я могу спокойно готовиться к играм. Это история, пора возвращаться к трудовым будням», – рассказывал Семак через несколько дней после матча на стадионе «Торпедо».

«Эй, Семак, давай забей!», – именно эту кричалку скандировали фанаты ЦСКА весь первый тайм. После гола Семак побежал к трибуне армейцев и отблагодарил их аплодисментами. Фанаты ответили овацией : кажется, их совсем не расстроило, что гол оказался для «Москвы» победным, а ЦСКА впервые в истории проиграл бывшему «Торпедо-ЗИЛу».

Красно-синее фан-движение до сих пор с уважением относится к экс-капитану. Даже несмотря на то, что Семак выиграл с «Зенитом» три чемпионата России подряд как тренер, а до этого побеждал в Казани и Петербурге как игрок: фанаты отлично помнят его 11 сезонов, 282 матча и 84 гола в составе ЦСКА.

Один факт для понимания того, насколько Семак – культовый герой для армейцев.

В конце 1990-х капитану вручили бригадную футболку первой ультрас-группировки ЦСКА Red-Blue Warriors. Это высший уровень уважения со стороны фанатов. Такие же майки есть у Валерия Минько, Максима Бокова, Андрея Новосадова и Евгения Варламова.

На сотне голов Семак, естественно, не остановился – забил 134.

Сейчас он на 16-м месте в списке лучше российских бомбардиров. Ниже него Федор Смолов, Дмитрий Сычев, Павел Погребняк, Александр Кокорин, Игорь Колыванов. Отличный результат для полузащитника!

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко; globallookpress.com/Alexander Chernykh/Russian Look; pfc-cska.com