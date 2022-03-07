Василию Уткину – 50! Как он менялся в декорациях «Футбольного клуба» с 1994-го по 2022-й

Очень много уютных скринов.
В воскресенье Василию Уткину, одному из самых любимых комментаторов и спортивных журналистов страны, исполнилось 50 лет. Поскольку Уткин в первую очередь ассоциируется «Футбольным клубом», вспоминаем, как Василий менялся в декорациях программы.
Так все начиналось в 1994 году.
На старте программы в студию часто приходили гости. Вот Уткин интересуется, о чем мечтает 18-летний Владислав Радимов.
А здесь анализирует матч ЧМ-1994 Колумбия – Румыния с Александром Бубновым.
Как безболезненно завершить карьеру футболиста и стать тренером? Рассказывает Федор Черенков.
Евгений Ловчев, кажется, почти не меняется.
В 1995-м гости исчезли. Василий остался наедине с телефоном, по которому в прямом эфире узнал результат только что завершившегося матча «Жемчужина» – «Черноморец».
Ведущий сменил имидж: с делового стиля перешел на casual.
В начале 1996 года Василий отправился в командировку в Вену – на матч 1/4 финала Кубка кубков, в котором московское «Динамо» влетело «Рапиду» 0:3. Как вам очки?
Жилетка – хит моды середины 1990-х.
Тогда же в студии появился логотип телеканала «НТВ».
В 1997-м Уткин провел жеребьевку стыковых матчей ЧМ-1998. С помощью глубокой тарелки и съеденных киндер-сюрпризов.
И взял интервью у Андрея Шевченко. Форвард киевского «Динамо» после феерии на «Камп Ноу» общался далеко не с каждым журналистом.
Сборная России не поехала на ЧМ-1998 во Франции. А Василий поехал и остался до финала.
А когда вернулся, обзавелся соведущим в лице Савика Шустера.
В 1999-м «Футбольный клуб» второй год подряд выдвинули на премию ТЭФИ в номинации «Лучшая спортивная программа».
Тогда же передача переехала на «НТВ-Плюс».
Вернулась на общедоступное ТВ только в марте 2000-го.
Соседом Василия по студии стал телевизор. Что случилось с телефоном, неизвестно.
«Если нам немного повезет, мы встретимся в следующий понедельник». Не повезло: «Футбольный клуб» закрыли в апреле 2001 года.
Камбэк случился в сентябре 2004-го!
В середине 2000-х Василий не парился и рассказывал о футболе прямо в кожаной куртке.
2007-й Василий провел с компьютерной мышкой.
А это лучший год в истории России – 2008-й.
4 марта 2013 года Василий Уткин объявил о закрытии программы.
С 2018-го «Футбольный клуб» возрожден на ютуб-канале Уткина.
И регулярно выходит до сих пор.
Уткин и величие – синонимы.
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