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Василию Уткину – 50! Как он менялся в декорациях «Футбольного клуба» с 1994-го по 2022-й

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Очень много уютных скринов.

В воскресенье Василию Уткину, одному из самых любимых комментаторов и спортивных журналистов страны, исполнилось 50 лет. Поскольку Уткин в первую очередь ассоциируется «Футбольным клубом», вспоминаем, как Василий менялся в декорациях программы.

Так все начиналось в 1994 году.

На старте программы в студию часто приходили гости. Вот Уткин интересуется, о чем мечтает 18-летний Владислав Радимов.

А здесь анализирует матч ЧМ-1994 Колумбия – Румыния с Александром Бубновым.

Как безболезненно завершить карьеру футболиста и стать тренером? Рассказывает Федор Черенков.

Евгений Ловчев, кажется, почти не меняется.

В 1995-м гости исчезли. Василий остался наедине с телефоном, по которому в прямом эфире узнал результат только что завершившегося матча «Жемчужина» – «Черноморец».

Ведущий сменил имидж: с делового стиля перешел на casual.

В начале 1996 года Василий отправился в командировку в Вену – на матч 1/4 финала Кубка кубков, в котором московское «Динамо» влетело «Рапиду» 0:3. Как вам очки?

Жилетка – хит моды середины 1990-х.

Тогда же в студии появился логотип телеканала «НТВ».

В 1997-м Уткин провел жеребьевку стыковых матчей ЧМ-1998. С помощью глубокой тарелки и съеденных киндер-сюрпризов.

И взял интервью у Андрея Шевченко. Форвард киевского «Динамо» после феерии на «Камп Ноу» общался далеко не с каждым журналистом.

Сборная России не поехала на ЧМ-1998 во Франции. А Василий поехал и остался до финала.

А когда вернулся, обзавелся соведущим в лице Савика Шустера.

В 1999-м «Футбольный клуб» второй год подряд выдвинули на премию ТЭФИ в номинации «Лучшая спортивная программа».

Тогда же передача переехала на «НТВ-Плюс».

Вернулась на общедоступное ТВ только в марте 2000-го.

Соседом Василия по студии стал телевизор. Что случилось с телефоном, неизвестно.

«Если нам немного повезет, мы встретимся в следующий понедельник». Не повезло: «Футбольный клуб» закрыли в апреле 2001 года.

Камбэк случился в сентябре 2004-го!

В середине 2000-х Василий не парился и рассказывал о футболе прямо в кожаной куртке.

2007-й Василий провел с компьютерной мышкой.

А это лучший год в истории России – 2008-й.

4 марта 2013 года Василий Уткин объявил о закрытии программы.

С 2018-го «Футбольный клуб» возрожден на ютуб-канале Уткина.

И регулярно выходит до сих пор.

Уткин и величие – синонимы. 

В 1998-м больше 300 человек примчались к Останкино за путевкой на ЧМ. Попались на розыгрыш «Футбольного клуба» к 1 апреля

«Бавария» – «Локо» – первый матч Уткина как комментатора: страховал Евгения Майорова, настраивался в коридоре, после ответных 0:5 шутил про пиво

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