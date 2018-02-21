Сколько зарабатывают футболисты Реала?

Здравствуйте, дорогие читатели блога!

Так как найти данные по зарплатам игроков в российских клубах достаточно сложно, я решил начать с клубов Европы. Делать список зарплат из предположений, не особо хочется, да и зачем наполнять интернет-пространство левой информацией. Пока обсудим зарплаты в европейских клубах, в порядке рейтинга УЕФА, а затем, когда я найду более менее точную информацию по зарплатам в клубах РФПЛ, сделаю посты и про них.

Первым будет мадридский «Реал».

Начинаем, как всегда, с вратарей…

В «Реале» их двое. Костариканец Кейлор Навас с годовой зарплатой 5 млн. евро и Кико Касилья, который получает 1,7 миллион.

Кейлор в команде основной голкипер, он играет в матчах Ла Лиги (18), ЛЧ (5), а так же выходит в таких турнирах как: клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. Иногда нестабилен, но в целом хорош.

Касилья играет в Кубке Испании, точнее уже не играет, так как «Реал» покинул турнир. Выходил в Лиге, на игры со слабыми командами, а так-же на матч с «Атлетико», когда Навас был травмирован. Так же играл в Лиге Чемпионов против «Тоттенхэмом» и «Апоэлом», во время все той же травмы Наваса. 2 миллиона запасному вратарю, который в случае чего, может выйти и отстоять «на ноль» с «Атлетико», не разорят «Реал».

Теперь защита…

Сразу выделю троих: Тео Эрнандес, который летом перешел из состава мадридского конкурента, получает около 3 миллионов евро в год. Точной информации по этому поводу нет, но думаю, что 3 миллиона могли убедить молодого игрока перейти в стан главного соперника. На его позиции играет Марсело, так что он не частый гость основы, но как и Касилья успел провести 8 матчей в Ла Лиге, а так-же играет в составе «Реала», который выступает в Кубке. В Лиге Чемпионов провел 3 матча, отметился голевой передачей.

Так же упомяну двух молодых защитников команды. Данных по зарплате Хесуса Вальехо, вернувшегося из «Айнтрахта» и выпускника академии Ашрафа Хакими нет, но игроки с таким положением в команде (выпускники академии, подведенные к основе) получают примерно 500 тысяч евро. Столько же получает нападающий Борха Майораль, так же вернувшийся из аренды, но информацию о его зарплате почему-то легко найти.

Дальше игроки, информация о зарплате которых в свободном доступе. Меньше всех здесь получает Начо, 4 миллиона евро. Ему уже 28, хотя лично у меня до сих пор ощущение, что он только вышел из академии («Кастилья», действительно его последний клуб до основы «Реала»). 20 матчей в Ла Лиге и 6 в ЛЧ. Заслуживает свою зарплату.

Дани Карвахаль, один из лучших правых защитников мира, сейчас получает 5 миллионов евро. В отличие от других игроков основы, он много выступает в Кубке, а в Ла Лиге провел 18 матчей, но большинство пропусков по причине вирусной инфекции. В розыгрыше Лиги чемпионов этого сезона, провел лишь три игры: две с «Апоэлом» и одна с «Боруссией», во всех получал по желтой карточке и пропустил последнюю игру против «Боруссии» из-за их перебора.

Следующий - Марсело с зарплатой 5,8 млн. евро, и стоит ли говорить, что он непросто заслуживает этих денег, а ему конкретно недоплачивают?

Столько же в клубе зарабатывает француз Рафаэль Варан. Играет достаточно часто, в ЛЧ пропустил одну игру с «Тоттенхэмом», из-за разрыва отводящей мышцы. В лиге не играл в 7 матчах из-за мышечных проблем. В кубке Зидан выпускал игрока лишь на первый матч против «Леганеса», с капитанской повязкой.

Последний здесь, капитан Серхио Рамос, один из самых высокооплачиваемых защитников мира. Испанец, который в команде уже больше двенадцати лет, получает 12 миллионов. Играет много, но не всегда стабилен, последние годы его чаще связывают с важнейшими голами на 90+ минутах, чем с чистой игрой в защите.

Полузащита «Реала»…

Сразу выделим двух людей образующих игру команды. Лука Модрич 10,5 млн. евро и Тони Кросс, получающий около 12 миллионов. Два этих игрока строят всю игру команды в центре, и когда они травмированы, «Реалу» приходится очень не просто. Если сейчас поднабрались опыта Иско, Каземиро и в команду попали молодые игроки из «Кастильи», то буквально два года назад, при тяжелой травме Модрича, игра «Реала» в центре, буквально сыпалась (период до назначения Зидана). Кросс же, один из лучших по точности передач в Лиге. Так же стоит упомянуть, что оба игрока, не часто забивают, но если делают это, то делают очень красиво.

Теперь стоит рассказать об уже упомянутых Иско и Каземиро. Иско сейчас крайне хорош в созидании, и если сначала трансфер испанца казался, не то чтобы провальным, но и не особо гениальным, его могли спихнуть в «Юве» и даже были слухи об интересе «Барсы», то сейчас он избавился от лишних бессмысленных финтов и является одним из лучших в клубе. Зарплата около 6 миллионов.

Каземиро же, называют, чуть ли не лучшим опорником мира, хотя с этим я не могу согласиться, пока играют Бускетс, Канте и Фернандиньо (мое мнение). Даже если он не лучший в мире на своей позиции, то деньги свои (примерно 5 миллионов) он отрабатывает, а еще именно он забил в финале Лиги Чемпионов победный гол в ворота «Ювентуса».

Дальше у нас два игрока вернувшихся в команду из аренд в другие испанские клубы. Это как вы, наверное, догадались Маркос Льоренте и Дани Себальос, оба получают чуть больше миллиона евро. Оба провели по 9 матчей в Ла Лиге, постоянно выходили в Кубке Испании и получают свои шансы в ЛЧ, Себальос чуть-чуть побольше.

Ну и последний в этой группе это Матео Ковачич, который получает 4,5 млн. евро. Игрок далеко не главный полузащитник команды, но когда получает шансы, оправдывает доверие. Например, именно он должен был удержать Месси в первой игре Суперкубка Испании, и отлично справился с этой задачей.

Нападающие…

Сначала поговорим про двух испанцев: Лукас Васкес с зарплатой 3,5 млн. евро и Марко Асенсио, который получает на миллион больше. Васкес сыграл 38 матчей во всех турнирах, но только в кубке играет в основе, при этом, везде успел отметиться полезными действиями, кроме Суперкубка Европы, в котором Зидан подарил ему 16 минут. 7 голов и 12 голевых передач.

Асенсио не особо оторвался в плане статистики. У него на счету 37 матчей, но минут больше чем у Васкеса (2023 у Асенсио, 1840 у Васкеса), в которых он забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач, большинство в Ла Лиге. Стоит он в три раза дороже, но это оправдывается тем, что Марко младше на 3 года.

Карим Бензема получает почти 9 миллионов, но забил в этом сезоне всего 8 мячей, за, то здорово играет в подыгрыше, и Зидан никуда не хочет его отпускать, а вот Флорентино Перес наоборот, присматривает на эту позицию Кейна и Левандовски.

Ну и две суперзвезды «Реала», один оправдывающий высокую зарплату, второй не очень.

Сначала скажу про Гарета Бэйла, он получает 20 миллионов евро, сыграл 25 матчей, забил 10 мячей и отдал 7 голевых передач. Вряд ли за такую статистику платят 100 миллионов. Бэйл хороший игрок, но его карьеру загубили травмы. Посмотрим, как дальше пойдут его дела.

Ну и конечно, Криштиану Роналду. Я попытался написать то, что думаю о его игре, но в какой-то нормальный текст это сформировать я не смог, попробую выразить свои мысли, когда подойдет очередь испанских клубов в рубрике «Сколько стоят футболисты». Вернемся к тому, сколько зарабатывает Роналду. В его контракте значится цифра в 32 миллиона, но клуб платит за него налоги, и чистыми Роналду получает чуть больше 21 миллиона евро. Для тех, кто не понял: Бэйл получает 20 миллионов из них, например 5 отдаст государству, Роналду получит свои 21 и будет спокойно их тратить, не заморачиваясь по поводу налогов. Именно поэтому, у него не было проблем с испанской налоговой службой, какие были у Неймара и Месси. Его статистику и роль в клубе вы и сами знаете, так что тут распыляться не буду.

Общий вывод:

«Реал» хоть и остался в чьих-то умах транжирой денег, но держит зарплатную ведомость в порядке. Да Бэйл получает больше, чем заслуживает своей игрой, но все мы понимаем, зачем он был нужен «Реалу» и почему у него такая цифра в контракте. На счет остальных ничего плохого сказать не могу, все получают зарплату соответствующую их игре.

Пишите, что думаете о статье и о зарплатах в «Реале», а так-же не забывайте поставить плюсик.

В субботу будет пост о стоимости футболистов московского «Спартака».

Сколько стоят футболисты "Зенита"?

Сколько стоят футболисты "Локомотива"?

До скорых встреч!