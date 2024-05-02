Гонщики понимают готовность шины по треску, а недобор в 0,3 атмсоферы стоит секунды с круга! Могучие откровения профи из России

От редакции: Вы в «Блоге гоночных близнецов» , где братья из Питера Артем и Захар Слуцкие в команде Twins Racing на свои деньги бросают вызов гоночному «Спартаку» в главной серии России РСКГ. Подписывайтесь, плюсуйте и пишите комменты – здесь будет захватывающе. Они же обещают!

Сегодня вашему вниманию – их рассказ о важности покрышек, тестов в разных условиях, эффекта от минимальной разницы в давлениях и как можно легко провалиться даже в знакомых условиях, если что-то минимально не понять. Такое точно заслуживает вашего времени – ведь где еще гонщики от первого лица выдают такую честность? Читаем!

Представляете, гонщики ориентируются на состояние шины по ее треску!

Как думаете, если гоночный слик трещит – это хорошо или плохо? Казалось бы, хорошего тут ничего быть не может: обычно ведь трещит – значит, рвется или ломается. Но у свежей гоночной резины есть другой, особенный треск. Он приятный, появляется в момент поворота руля, и одновременно с этим руль становится тяжелее. И все это значит, что резина «встала», вышла на пик – в ближайшие минуты зацеп будет максимальным. Когда этот треск в идеале должен появиться, думаем, сами догадаетесь. В первом повороте боевого квалификационного круга, чтобы весь этот круг мочить на полную.

И вот представьте: две недели назад, Грозный, квалификация первого этапа серии СМП РСКГ (где мы выступаем в топовом классе SMP TCR Russia). Мы вернулись в Россию после года выступлений на «Порше» в Европе, придумали свою команду, сделали все красиво – от маек-кепок до командной фуры в фирменных цветах. Настроение у всех приподнятое, оживленное: межсезонье длилось аж полгода – вот сейчас будут первые результаты. Вокруг наши крутые соперники: желтые заводские «Лада» Vesta (вид у них раз в десять злее, чем у обычных Vesta), Саша Смоляр, который еще недавно в «Формуле-3» с Пиастри да с Сарджентом рубился. Выезжаешь из боксов с такой хорошей злостью, мол, повоюем сейчас. И прямо на выезде из пит-лейна слышишь тот самый треск.

Звук все тот же, но он уже ни черта не приятный. Потому что резина будет работать на максимум разгонный круг, а к началу боевого уже «сдуется». Да, в квалификации СМП РСКГ обычно делают две-три попытки, и в теории еще можно что-то подправить, но явно дела наши плохи. И в итоге у нас в квалификации два худших времени – 11-е и 12-е. Галерка для лузеров. Потому что если ты 10-й, в воскресенье будешь стартовать с поула – на вторую гонку первую десятку квалификации переворачивают, чтобы было больше борьбы и результат был не такой предсказуемый. А если ты ниже чем 10-й – оба дня стартуешь с заднего ряда.

В гонках мы поборолись: кое-кого обогнали, кое-кто сам сошел, но чудес не случилось. В субботу – 9-й и 10-й, в воскресенье – 10-й и 11-й (Захару по старой традиции влепили штраф за агрессивную езду). Конечно, мы изначально понимали, что легко не будет, и не ждали, что всех раскидаем. Но все-таки в позапрошлом году мы почти на всех этапах поднимались на подиум, выиграли по одной гонке. Два года назад на этой же трассе ты ехал среди лидеров, контролировал износ резины, провоцировал оппонента убивать его шины, а сейчас сливаешь лидеру секунду с круга. Едешь и смотришь, как на парковке рядом с трассой народ пончики крутит – чтобы не смотреть на лидера, усвиставшего на полминуты вперед. Просто ужас.

Симптом при этом простой – машина просто не держится за траекторию и повороты мы едем очень медленно. К примеру, последний поворот в Грозном на машине TCR стандартно проезжается на 2-й передаче. Артему в воскресной гонке приходилось ехать его на 1-й. То есть разница между «нормальной» скоростью на апексе и нашей реальной скоростью – просто огромная. И откуда же она взялась?

Само собой, у нас до гонки были тесты. Для начала отгоняли всю субботу и все воскресенье за неделю до этапа. В целом все шло хорошо, ощущения были позитивными, но тут есть нюанс. Грозный – это не Абу-Даби, где всю зиму проходят какие-нибудь соревнования и где асфальт постоянно остается обрезиненным. Поэтому за неделю до гонки ситуация с держаком одна, а за неделю, на которой все активно тестируются, она ого-го как меняется.

Вернулись на трассу в среду, когда уже приехали все остальные и можно было сравнить свои времена с чужими. Мы ехали на три-четыре десятки хуже лидеров – и это выглядело нормально. В такой ситуации ты думаешь, наверное, настройки оптимальные еще не подобрали. Ничего необычного, продолжаем работать, продолжаем пробовать одно, другое. Но время шло, а ситуация становилась все хуже. И в четверг у нас куда-то вообще пропал зацеп. Ставим на передок новые шины, и к началу быстрого круга они как будто уже успели 20 кругов проехать. Причем нет ощущения, что резина перегревается – она просто не держит. Поворачиваешь руль, а машина не поворачивает.

Пошли дальше по настройкам: меняли и жесткость элементов подвески, и клиренс, и угол атаки заднего крыла – без результата. Причем, как мы уже рассказывали, стиль езды у нас считай что одинаковый, и поэтому можно одновременно проверять два варианта по настройкам, но и это на результат не повлияло. К вечеру четверга было очевидно, что у нас серьезные проблемы и что до квалификации решить их можно разве что чудом. Что было дальше, вы уже знаете. Можно для нагнетания страстей еще сказать, что у Артема в воскресенье время на круге было примерно на 1,5 секунды медленнее, чем в четверг. Но наверняка вам интересно, в чем именно проблема?

Конечно, обе машины тщательно проверили по возвращении из Грозного домой. Само собой, изначально слабо верилось, что одновременно на двух автомобилях что-то треснуло или сломалось. И никакого «криминала» в итоге не нашли.

Можно вспомнить, что наши «Хендэ» i30 N – не самые новые машины, им по четыре-пять лет. А кузов со временем постепенно устает. Появляются микро-трещины, из-за них автомобиль не развалится, но на управляемости это со временем может сказаться. Однако все-таки у нас не Формула 1, тут гонять на «подержанном» автомобиле – нормальная история. Смоляр, к примеру, в прошлом году чуть не взял титул на такой же i30 N, как у нас. И тоже приехавшей в Россию несколько лет назад.

А вот новые шины, другое дело. В этом году в классе, как и раньше, используются слики марки Yokohama, но в этом году состав резины немного другой. В России эти шины использовались один-единственный раз – год назад на этапе на «Смоленском кольце». И тогда большинство наших нынешних соперников эту резину опробовало. Впечатления не у всех были положительными: на машинах «Лада», к примеру, покрышки рвало одну за другой. Но хоть какой опыт использования этой резины у других команд есть. Лично у нас, гонявших в прошлом году в Европе, и у инженеров нашей команды – такого опыта не было.

И у нас покрышкам, наоборот, жилось слишком легко – площадь пятна контакта была на 10-15 % меньше, чем у соперников. Неудивительно, что шины плохо цеплялись за асфальт. Предполагаем, что можно было поагрессивнее подойти к давлению в шинах: мы его меняли в диапазоне 0,3 атм, а может быть, стоило этот диапазон увеличить, попробовать более радикальные варианты.

Решим ли мы проблемы на следующих гонках? Следите оперативно за трансляциями заездов в нашем паблике Twins Racing в ВК !

Фото: TWINS RACING