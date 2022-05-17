🛳Кажется, морских чемпионских парадов еще не было. Смотрите, как празднует Трабзон

Заслужили.

В конце апреля «Трабзонспор» впервые с 1984 года выиграл чемпионат Турции. Титул стал для команды и фанатов настолько знаковым, что они мощно его отметили, но это был только первый этап праздника.

15 мая «Трабзонспор» устроил настоящий морской парад. Команда расположилась в яхте и отправилась в небольшой круиз. Очень скоро ее окружило огромное количество лодок и судов побольше.

Неудивительно, ведь Трабзон – морской город, расположенный на берегу Черного моря.

Смотреть на такие празднования непривычно – обычно дело ограничивается торжествами на городских площадях.

С высоты выглядит особенно эффектно.

Марек Гамшик (да, он играет за «Трабзонспор») зажег файер и добавил яркости.

На этом торжество не окончилось.

Игроки отправились на стадион, где для них подготовили роскошный перфоманс – смотрите сами.

Подсветка, фейерверки и специальная сцена – так чествуют футболистов, которые впервые за 38 лет выиграли национальный чемпионат.

Болельщики счастливы – зажигают фонарики и размахивают файерами.

Крутое вознаграждение за долгое ожидание.

Фото: Gettyimages.ru/Hakan Burak Altunoz/Anadolu Agency, Evrim Aydin/Anadolu Agency, Muhammed Selim Korkutata/Anadolu Agency, Serkan Hacioglu/dia images; REUTERS/Dilara Senkaya, Stringer; Instagram/trabzonspor