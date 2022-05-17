🛳Кажется, морских чемпионских парадов еще не было. Смотрите, как празднует Трабзон

Заслужили.
В конце апреля «Трабзонспор» впервые с 1984 года выиграл чемпионат Турции. Титул стал для команды и фанатов настолько знаковым, что они мощно его отметили, но это был только первый этап праздника.
15 мая «Трабзонспор» устроил настоящий морской парад. Команда расположилась в яхте и отправилась в небольшой круиз. Очень скоро ее окружило огромное количество лодок и судов побольше.
Неудивительно, ведь Трабзон – морской город, расположенный на берегу Черного моря.
Марек Гамшик (да, он играет за «Трабзонспор») зажег файер и добавил яркости.
На этом торжество не окончилось.
Игроки отправились на стадион, где для них подготовили роскошный перфоманс – смотрите сами.
Подсветка, фейерверки и специальная сцена – так чествуют футболистов, которые впервые за 38 лет выиграли национальный чемпионат.
Болельщики счастливы – зажигают фонарики и размахивают файерами.
Крутое вознаграждение за долгое ожидание.
Первое чемпионство за 38 лет – и счастливые фанаты «Трабзонспора» на поле. Их так много, что не видно газона
Фото: Gettyimages.ru/Hakan Burak Altunoz/Anadolu Agency, Evrim Aydin/Anadolu Agency, Muhammed Selim Korkutata/Anadolu Agency, Serkan Hacioglu/dia images; REUTERS/Dilara Senkaya, Stringer; Instagram/trabzonspor
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