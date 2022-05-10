Афиши к матчам «Торпедо» – вау! Тушили «Факел», укрощали «Краснодар-2» и сигналили «КАМАЗу»

Вау!

Комментатор Дмитрий Шнякин в телеграм-канале «Сплошняк» обратил внимание на креатив «Торпедо». Соцсети московского клуба к каждому матчу ФНЛ выпускают афиши, а внутри помещают отсылки – очевидные и не очень.

К матчу со «Спартаком-2», который прошел 31 октября, «Торпедо» зашло через Хэллоуин и заодно вспомнило принципиальнейшего соперника – «Локомотив».

На игру с «КАМАЗом» посадили за руль главного тренера команды Александра Бородюка, который сигналит едущему поперек дороги грузовику – причем тому, который обычно участвует в «Дакаре».

На матч с «Краснодаром-2» подготовили референс к прозвищу краснодарского клуба и изобразили тореадора, который держит в руках тряпку в черно-белых цветах «Торпедо».

К игре с «Олимпом-Долгопрудный» нарисовали людей, которые забираются на Олимп, чтобы водрузить на него флаг с логотипом «Торпедо».

К 12 туру в ФНЛ уже обозначились два лидера – «Оренбург» и «Торпедо». В афише перед очным матчем футболисты «Торпедо» пытаются не дать оренбургской команде удержаться на вершине.

Афиша на игру с «Томью» – отсылка к статусу Томска, который считают студенческой столицей России. Футболистов «Торпедо» с самолета встречают выпускники университетов. Вполне мирная картинка.

К статусу города отсылает и афиша к игре с ивановским «Текстильщиком». Иваново – город невест, поэтому девушки в свадебных платьях бегут за довольными болельщиками «Торпедо».

Матч с «Велесом» обыграли отсылкой к турнирной таблице – соперник лезет вверх, но «Торпедо» не дает. Кстати, черно-белые действительно выиграли – 1:0.

Гастрономические референсы тоже на месте. На афише к матчу с астраханским «Волгарем» мужчина в черно-белом шарфе пытается вскрыть банку с черной икрой – местным деликатесом.

К игре с «Факелом» московская команда была в образе пожарного, который тушит логотип воронежского клуба – тот самый факел.

А вот афиша на сегодняшнюю выездную игру с липецким «Металлургом». Вообще-то она планировалась на март, но тогда в Липецке не было газона. Сейчас – есть!