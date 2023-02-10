Философия Раста Коула
Блог

«Прессинг – это новое модное словечко?» Рой Кин – худший эксперт на британском ТВ

Рой Кин Рой Кин
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Отрицает прогресс и все запрещает.

После выхода «Ман Юнайтед» в финал Кубка лиги Рой Кин выдал базу: сказал, что уход Криштиану помог и клубу, и тренеру. 

Звучит логично – после чемпионата мира «МЮ» выиграл 11 матчей из 14. Неужели Рой одумался и наконец-то хвалит «Юнайтед»? Кажется, нет. Давайте изучим динамику его мнения. 

Внимательно смотрим на первый и последний тезисы. В феврале, когда ситуация в клубе улучшилась и «Юнайтед» стабильно побеждает, Кин сотрясает воздух заявлениями в духе «А ведь я говорил, я всегда так думал!». При этом и до лета (в мае), и после (в октябре и ноябре) Рой возглавлял отряд свидетелей Криштиану и постоянно атаковал «МЮ» и Тен Хага (при этом не обращаясь к Эрику напрямую), говоря о неуважении и неправильной работе с Роналду. Даже когда контракт с Кришем расторгли, Кин все равно рассуждал о целях, роли запасного и работе с топ-игроками, метая популистские тезисы. А после второго полуфинала Кубка лиги вот так смотрел на Тен Хага во время интервью. На Тен Хага, чью работу с Криштиану он так жестко критиковал в предыдущие месяцы. Чего не сделаешь ради билетов на финал.

Но глобальное переобувание не единственная проблема Кина.

Рой совершенно не понимает футбол. Он застрял в 90-х

Еще раз зафиксируем футбольные размышления Кина. Например, о прессинге и календаре «МЮ».

Перед январским эфиром, в котором Рой сказал, что «МЮ» «толком ни с кем не играл», у Тен Хага уже были победы над «Ливерпулем», «Тоттенхэмом», «Арсеналом», ничьи с «Челси» и «Ньюкаслом». Может, стоило хотя бы открыть календарь под съемкой? Да не, бред какой-то. Причем сам Кин после сентябрьского матча говорил: «Победа над «Арсеналом» – еще одно серьезное заявление. Именно такого ты и ждешь от «Манчестер Юнайтед».

Пару недель назад «МЮ» обыграл «Ливерпуль», и тогда мы задавались вопросом, смогут ли они подтвердить этот результат. У них это получилось».

Нелюбовь Кина к прессингу напрямую связана с ролью щита Роналду, которую Рой взял на себя в начале сезона-2022/23. В философии Кина статус великого нападающего, лучшего бомбардира прошлого сезона, самого красивого человека на планете, спелого фрукта (нужное подчеркнуть) автоматически освобождает от необходимости прессинговать. Да и делать это постоянно не нужно. За последние пять сезонов АПЛ выигрывали только две команды – «Ман Сити» и «Ливерпуль». Гонка Гвардиолы и Клоппа стала брендом и прекрасным блокбастером, но что лежит в основе (или составляет важную часть) их стиля?  Прессинг. Вот как их методы описывал Вадим Лукомский. «Это практически идеальная организация игры без мяча. Сбалансированная, так как накрывают не сразу и выжидают. Смелая, так как команда готовит давление в высокой позиции. И эффективная, так как у соперника нет очевидного направления. Но критически важно, чтобы ни один футболист в системе не халтурил», – так работает прессинг Клоппа в идеальных условиях. Например, в сезоне-2019/20, когда «Ливерпуль» взял титул.  «В чемпионские сезоны самой частой у Гвардиолы была структура, где за основу бралась схема 4-3-3, прессинг начинал нападающий, а второго центрального защитника соперника накрывал вингер (оставляя один фланг более свободным). Вся команда смещалась в зоны действий. Создавалась интенсивность, все очевидные варианты быстро перекрывались», – а вот уже методы Пепа, но базис очень похож. Прессингуют все, в том числе форварды. 

Пока прессингующие тренеры выигрывают титулы, отрицающий прессинг Рой выиграл лояльность Роналду. Успех! 

Кстати, сам Кин тоже давал мощную аналитику по игре «Сити» и «Ливерпуля» в апреле 2022-го. Там прозвучали такие прекрасные тезисы как «сегодня мы увидели качества тех и других», «меня впечатлило их стремление одержать победу», «во втором тайме они показали характер». Чувствуете эту глубину мысли? 

Главная претензия к Кину – абсолютное нежелание разбираться в том, как устроен футбол в 2023-м. Рой застрял в образе сурового капитана, будто забыв, что теперь он обсуждает игру в студии Sky Sports, а не отрывает чьи-то ноги в брутальным подкате 

У Кина неадекватные претензии к игрокам. Он запрещает все

Олдскульный образ Кина здорово иллюстрируют постоянные претензии к поведению игроков. Вот лишь пара примеров. 

Ну, вы поняли.

Интересно, что следующим запретит Рой? Получать зарплату, потому что биться нужно за эмблему на груди? Здороваться с соперниками перед матчем, потому что прикосновение к врагу делает воина слабее? Может, отменит все оборонительные приемы, кроме подкатов в кость? Кин бросается на игроков с абсурдными претензиями, даже не пытается вникать в тактику и статистику, не следит за новостями и всерьез считает, что психология футболиста не эволюционировала со времен, когда сам Рой был капитаном «МЮ».  Нужен ли такой эксперт? Возможно: на его фоне кто угодно будет выглядеть рассудительным и мудрым, а ТВ-шоу нуждаются в полярных мнениях для ярких дискуссий. 

Но осознает ли сам Кин, что он неприлично отстал от времени и все еще живет прошлым? Понимает ли, что на фоне веселых и бесконечно подкалывающих друг друга Невилла и Каррагера он выглядит хмурой окаменелостью, которая только и делает, что ворчит? 

Доисторический нрав Роя не по душе и футболистам, которых он критикует. В конце сезона-2021/22 Кин раскритиковал Матича за то, что полузащитник, уходя из клуба, сказал, что в его сердце останутся и «Челси», за который он выступал с 2014 по 2017 год, и «Манчестер Юнайтед». У Матича было много способов ответить. Но из всех доступных языков он выбрал язык фактов: «Я уважаю Кина за все, что он сделал, но ему пора понять, что футбол изменился. Если я играл за «Челси», то не могу сказать, что ненавижу этот клуб.

То, как он вел себя на поле... Сегодня в 70% случаев это была бы красная. Нельзя наносить удар, когда на тебя направлены все камеры мира. Ты настоящий герой, когда говоришь в лицо. Но Кин всегда был очень мил со мной, так что его публичные заявления меня не волнуют».

Подписывайтесь на телеграм-канал автора, там никто не ворчит! 

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt

43 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isshin88
Кин не затерялся бы на Матч ТВ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Плакса Джон ушел налево
автор накидал каких-то цитат, которые на 99% выдраны из контекста, докинул "прессинга" и, в подтверждение своих слов, привел цитаты эксперта всея спортс ру Лукомского.
лол.

Кин запрещает все!111!

Теперь смотрим красивые цитатки, человек просто высказал свое мнение, где он запрещает?

короче афтар нуб и опозорился
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Amalfitano
Господи, да назовите мне публичную личность или эксперта на ТВ и вам найду кучу таких переобуваний. Эксперт высказывая свои мысли по данной проблеме, как бы пытается предсказать что будет дальше и даёт совет исходя из того какую картину он нарисовал. Вот отсюда и столько противоречивых высказываний.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
chicharit0
Ответ Heisenberg
Диванные эксперты не очень то и отличаются от Кина э.
Он для них и существует. Говорит на языке диванных экспертов, чтобы были рейтинги у передач.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
R Air
Троллит, поэтому и популярен.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ман Сити
Ответ SergioRamos92
Кин,Невилл и прочие бывшие игроки САФА так и не поняли в чем главная сила Фергюсона,он всегда умел меняться сам и менял свои подходы к игрокам. А Кин до сих пор думает что если бить игроков в раздевалке они тут же станут куда лучше и сильнее
Марк Халси подробно рассказал в чем была сила ферги. остальное домылсы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MankunianeZZ
Смешно что Кино в глазах зумеров это тупой костолом из 90ых, который не ’эволюционировал’. Во-первых кэп был умнейшим опорником, который умел держать в одиночку центральную ось одной из сильнейших команд 90-2000ых и писать что он не понимает футбол как минимум тупо. Человек работал главным тренером и на уровне чемпионшипа, просто Кино человек убеждений и они не соответствуют духу времени. Мне тоже неприятно, в какую степь скатывается игра (мало честности, много притворств, мало борьбы), но я держу свое мнение при себе а у него есть возможность своё мнение высказывать.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nikita S.
Есть хуже — Сунесс тот же. Но в целом он довольно забавную роль играет, за исключением абсолютно необъяснимой (и идущей вразрез его же философии) защиты Роналду, тут у него отрубало все остатки адекватности.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
Ответ Lifar Skladchikov
напомните, за что его вывели из состава?
Критиковал и оскорблял главного тренера сборной, критиковал и выражал недовольство по поводу всего: условий перелета сборной, мед. штаба, тренировочных полей, меню в столовой, чуть не подрался с тренером вратарей, дал скандальное интервью ирландской газете о сборной и тренере
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
typical passion
Пафосный колхoзник.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zidan GOAT
«Спелого фрукта» автор, серьезно ? Перестал читать дальше, журналисты тоже мне…
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джон Хартсон
Кин выбрал себе безошибочный - отталкивающийся от определенных стереотипов периода его карьеры - образ.
И, судя по комментам, хорошо его играет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сценический_характер
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Куликов
Ответ Артём Куликов
Автор - обычный пуссибой. Совершенно нормальное этическое требование, когда просят не лобызаться с игроками принципиального соперника после матчей, а если вы в этом матче крупно влетели им, то тем более. Два года назад Межбри после матча молодёжек МЮ и Челси (поражение 1-6) выложил фотку с улыбающимся игроком Челси, а позже был отчитан под этой же фоткой капитаном молодёжки Менги: "Это и есть причина, по которой мы проиграли. Слишком много друзей ". В этом плане взгляды Кина далеко не так ретроградны, как может показаться, есть и новая поросль которая придерживается "олдскульных" принципов.
игроки соперников не враги по жизни, как только свисток заканчивает игру, они могут спокойно общаться. Мы давно ушли от тех времён, когда все играли в основном доморощенными футболистами.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Baggio79
При живом Владимире Быстровве критиковать кого бы то ни было за качество аналитики кощунственно.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lifar Skladchikov
Ответ Greenwhite
До сих пор думаю - смогла ли бы Ирландия добиться большего на ЧМ-2002, если бы тренер (при поддержке команды) не вывел Роя Кина из состава перед турниром. Так-то они подтвердили свою правоту. Второе место в группе с Германией, Камеруном и Саудовской Аравией, эпичная ничья в 1/8 с испанцами и вылет по пенальти. Прыгнули выше головы, вернулись героями. А за Кина обидно - такого шанса себя лишил.
напомните, за что его вывели из состава?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AF007
И вот этот дровосек что в игровом, что в умственном смыслах котировался как один из лучших игроков пикового Маню. Насколько же далеко вперёд все-таки шагнул футбол за последние 20 лет
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
badaboom
Кин всегда был эталонной быдлотой на футбольном поле. Какого-то чувства юмора, здравомыслия, манер или элементарного проявления интеллекта и близко не было. Даже в игре у него все строилось на грубой физике и узкой специализации. Не понимаю, каких откровений от него вообще ожидали в качестве эксперта. Он может быть максимум шутом с его комбинацией природных борзости и скудоумия, и отлично справляется с этой ролью.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JealousNobody
типичный старпер
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Macumazahn
Статья ни о чем.
Вы наверное не знаете про таких экспертов как Агбонлахор, Мерсон и тд.
На их фоне Кин который пропагандирует жесткий футбол 90-00х просто гений. Да и не за этим его зовут на тв. Разобрать игру до мелочей может Анри.
А вот вызвать эмоцию, пошутить, выдать рант, поругать - это к Кину. Он дает эмоцию зрителю и это его самое главное достоинство.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Ответ Anti2
Кстати на Матче только такие Кины и водятся
На Матче гораздо потешнее персонажи.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Замаруев
Ответ SergioRamos92
Кин,Невилл и прочие бывшие игроки САФА так и не поняли в чем главная сила Фергюсона,он всегда умел меняться сам и менял свои подходы к игрокам. А Кин до сих пор думает что если бить игроков в раздевалке они тут же станут куда лучше и сильнее
По правде говоря, так не только Кин считает, но и многие взрослые(родители, бабушки и дедушки, учителя и т.д.) относительно детей и учеников:)
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a2wai
Но даже Кин будет на фоне экспертов Матча выглядеть лучше, чем все они вместе взятые)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
спортикетт
рой кин прав. сейчас как раз твой тан хег сказал что нужны топовые футболисты, чтобы бороться за трофеи. но по мнению "Экспертов" со спортса это не обязательно, ведь есть "ПРЕССИНГ"!

худшие эксперты это вы, которые уже не раз с прогнозами и своим анализом позорились
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sbvinn
Ответ dem
Я бы выбрал футбол поколения игравших в 90ые, там сплошь личности были и на газонах не самого лучшего качества так просто не валялись. Кин безусловно имеет право на своё мнение и на возможность озвучивать это мнение публично. Тем более его эпоха в МЮ это была эпоха чемпионства и доминирования.
В смысле не лучшего качества? Очевидно же, что они были зеленее.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
гилберт
Ответ Никки Бат
Поэтому он "эксперт" на тв а не тренер хотя бы в чемпионшипе
Экспертам на тв наверняка платят а разы больше чем в Шипе.
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий