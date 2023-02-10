«Прессинг – это новое модное словечко?» Рой Кин – худший эксперт на британском ТВ

Отрицает прогресс и все запрещает.

После выхода «Ман Юнайтед» в финал Кубка лиги Рой Кин выдал базу: сказал, что уход Криштиану помог и клубу, и тренеру.

Звучит логично – после чемпионата мира «МЮ» выиграл 11 матчей из 14. Неужели Рой одумался и наконец-то хвалит «Юнайтед»? Кажется, нет. Давайте изучим динамику его мнения.

Внимательно смотрим на первый и последний тезисы. В феврале, когда ситуация в клубе улучшилась и «Юнайтед» стабильно побеждает, Кин сотрясает воздух заявлениями в духе «А ведь я говорил, я всегда так думал!». При этом и до лета (в мае), и после (в октябре и ноябре) Рой возглавлял отряд свидетелей Криштиану и постоянно атаковал «МЮ» и Тен Хага (при этом не обращаясь к Эрику напрямую), говоря о неуважении и неправильной работе с Роналду. Даже когда контракт с Кришем расторгли, Кин все равно рассуждал о целях, роли запасного и работе с топ-игроками, метая популистские тезисы. А после второго полуфинала Кубка лиги вот так смотрел на Тен Хага во время интервью. На Тен Хага, чью работу с Криштиану он так жестко критиковал в предыдущие месяцы. Чего не сделаешь ради билетов на финал.

Но глобальное переобувание не единственная проблема Кина.

Рой совершенно не понимает футбол. Он застрял в 90-х

Еще раз зафиксируем футбольные размышления Кина. Например, о прессинге и календаре «МЮ».

Перед январским эфиром, в котором Рой сказал, что «МЮ» «толком ни с кем не играл», у Тен Хага уже были победы над «Ливерпулем», «Тоттенхэмом», «Арсеналом», ничьи с «Челси» и «Ньюкаслом». Может, стоило хотя бы открыть календарь под съемкой? Да не, бред какой-то. Причем сам Кин после сентябрьского матча говорил: «Победа над «Арсеналом» – еще одно серьезное заявление. Именно такого ты и ждешь от «Манчестер Юнайтед».

Пару недель назад «МЮ» обыграл «Ливерпуль», и тогда мы задавались вопросом, смогут ли они подтвердить этот результат. У них это получилось».

Нелюбовь Кина к прессингу напрямую связана с ролью щита Роналду, которую Рой взял на себя в начале сезона-2022/23. В философии Кина статус великого нападающего, лучшего бомбардира прошлого сезона, самого красивого человека на планете, спелого фрукта (нужное подчеркнуть) автоматически освобождает от необходимости прессинговать. Да и делать это постоянно не нужно. За последние пять сезонов АПЛ выигрывали только две команды – «Ман Сити» и «Ливерпуль». Гонка Гвардиолы и Клоппа стала брендом и прекрасным блокбастером, но что лежит в основе (или составляет важную часть) их стиля? Прессинг. Вот как их методы описывал Вадим Лукомский. «Это практически идеальная организация игры без мяча. Сбалансированная, так как накрывают не сразу и выжидают. Смелая, так как команда готовит давление в высокой позиции. И эффективная, так как у соперника нет очевидного направления. Но критически важно, чтобы ни один футболист в системе не халтурил », – так работает прессинг Клоппа в идеальных условиях. Например, в сезоне-2019/20, когда «Ливерпуль» взял титул. «В чемпионские сезоны самой частой у Гвардиолы была структура, где за основу бралась схема 4-3-3, прессинг начинал нападающий , а второго центрального защитника соперника накрывал вингер (оставляя один фланг более свободным). Вся команда смещалась в зоны действий. Создавалась интенсивность, все очевидные варианты быстро перекрывались», – а вот уже методы Пепа, но базис очень похож. Прессингуют все, в том числе форварды.

Пока прессингующие тренеры выигрывают титулы, отрицающий прессинг Рой выиграл лояльность Роналду. Успех!

Кстати, сам Кин тоже давал мощную аналитику по игре «Сити» и «Ливерпуля» в апреле 2022-го. Там прозвучали такие прекрасные тезисы как «сегодня мы увидели качества тех и других», «меня впечатлило их стремление одержать победу», «во втором тайме они показали характер» . Чувствуете эту глубину мысли?

Главная претензия к Кину – абсолютное нежелание разбираться в том, как устроен футбол в 2023-м. Рой застрял в образе сурового капитана, будто забыв, что теперь он обсуждает игру в студии Sky Sports, а не отрывает чьи-то ноги в брутальным подкате

У Кина неадекватные претензии к игрокам. Он запрещает все

Олдскульный образ Кина здорово иллюстрируют постоянные претензии к поведению игроков. Вот лишь пара примеров.

Ну, вы поняли.

Интересно, что следующим запретит Рой? Получать зарплату, потому что биться нужно за эмблему на груди? Здороваться с соперниками перед матчем, потому что прикосновение к врагу делает воина слабее? Может, отменит все оборонительные приемы, кроме подкатов в кость? Кин бросается на игроков с абсурдными претензиями, даже не пытается вникать в тактику и статистику, не следит за новостями и всерьез считает, что психология футболиста не эволюционировала со времен, когда сам Рой был капитаном «МЮ». Нужен ли такой эксперт? Возможно: на его фоне кто угодно будет выглядеть рассудительным и мудрым, а ТВ-шоу нуждаются в полярных мнениях для ярких дискуссий.

Но осознает ли сам Кин, что он неприлично отстал от времени и все еще живет прошлым? Понимает ли, что на фоне веселых и бесконечно подкалывающих друг друга Невилла и Каррагера он выглядит хмурой окаменелостью, которая только и делает, что ворчит?

Доисторический нрав Роя не по душе и футболистам, которых он критикует. В конце сезона-2021/22 Кин раскритиковал Матича за то, что полузащитник, уходя из клуба, сказал, что в его сердце останутся и «Челси», за который он выступал с 2014 по 2017 год, и «Манчестер Юнайтед». У Матича было много способов ответить. Но из всех доступных языков он выбрал язык фактов: «Я уважаю Кина за все, что он сделал, но ему пора понять, что футбол изменился. Если я играл за «Челси», то не могу сказать, что ненавижу этот клуб.

То, как он вел себя на поле... Сегодня в 70% случаев это была бы красная. Нельзя наносить удар, когда на тебя направлены все камеры мира. Ты настоящий герой, когда говоришь в лицо. Но Кин всегда был очень мил со мной, так что его публичные заявления меня не волнуют».

Фото: Gettyimages.ru/Mike Hewitt