​«Барсу» уничтожили в твиттере за фотку Кристенсена. Что с ней не так?

Новым символом финансовых проблем в футболе постепенно становится «Барса». Про фокусы от Бартомеу, которые загнали клуб в денежную яму, вы знаете. Проблема в том, что иногда «Барса» сама подставляется, чтобы ее пнули по поводу денег. Вот как вчера.

В понедельник клуб объявил о переходах Кессие и Кристинсена и активно бомбил соцсети фотками новичков. Cтандартный кадр с датским защитником (просто стоит, сложив руки) стал мем-магнитом. Все из-за восхитительного качества фотки. 4К ULTRA HD, не иначе!

У поста примерно полторы тысячи цитирований и тысяча реплаев. Много одинаковых шуток, но вот эти – самые-самые:

• «Я знаю, что времена трудные, но вы использовали картошку для этой фотографии? Попросите кого-нибудь одолжить вам iPhone!»

• «Нет денег – нет пикселей»

• «Фото сделано на iPhone 4»

• «Когда вы отправляете и сохраняете фото через WhatsApp»

• «Им, вероятно, нужно 3 свадьбы на «Камп Ноу», чтобы получить приличную камеру 😭»

• «Барселона» продает камеры, что профинансировать Левандовски»

• «У модели Nokia 2005 камера лучше, чем эта»

SMM любого уровня может допустить ошибку (это нормально), но когда в твиттере на 42 млн человек 9 часов висит такой пост, возникают вопросики.