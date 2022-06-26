Философия Раста Коула
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Кто зарабатывает в «МЮ» больше всех? Доходы Де Хеа и Роналду упадут, топ-10 покинули два игрока

Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани
Поль Погба Поль Погба
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Давид Де Хеа Давид Де Хеа
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Daily Mail сообщает, что после 0:4 от «Брайтона» (тогда «МЮ» потерял математические шансы выйти в ЛЧ) активировались пункты в контрактах некоторых звезд – точно известно о Де Хеа и Роналду: из зарплат испанца и португальца вычтут до 25%. 

На двух звездах клуб сэкономит около 11 млн фунтов. Такое уже делали по итогам сезона-2018/19 («МЮ» занял шестое место): сократили, а через год вернули.  Окей, а как выглядит десятка самых больших зарплат команды?

Уход Кавани и Погба позволяет клубу сэкономить 28 млн фунтов в год – огромная сумма, которая точно разгрузит зарплатный бюджет.

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