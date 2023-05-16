9 комментариев

Рассказываем.

Места рождения тренеров-полуфиналистов Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти – город Реджоло.

Симоне Индзаги – город Пьяченца.

Стефано Пиоли – город Парма.

Все три города принадлежат одному региону – Эмилия-Романья.

В этой компании выделяется только Пеп Гвардиола, родившийся в испанском Санпедоре. А вы можете выделиться, если угадаете, кто выйдет в финал, а потом и возьмет Лигу чемпионов.

Неожиданные факты об Эмилии-Романьи: самый большой лабиринт, родина флага, столица кино

- Эмилия-Романья занимает семь процентов территории Италии, где живут почти 4,5 млн человек (население Италии – в районе 60 млн). Она проходит от Адриатического моря (восток) через Апеннинские горы, почти добираясь до Лигурийского моря (запад).

Большая часть территории – это равнины, которые в основном задействованы для сельского хозяйства. Даже на гербе Эмилии-Романьи минималистично изображен зеленый луг.

Влияние сельского хозяйства постепенно падает, теряя ведущую роль в экономике, но остается серьезным – в регионе более 70 тысяч фермерских объединений.

- Эмилия-Романья – третий регион Италии по объему ВВП. Его принято приводить в пример как сбалансированную и экономически успешную область. Главный ее двигатель – автомобилестроение. Ferrari, Lamborghini, Maserati, мотоциклы Ducati, грузовики Astra – все это Эмилии-Романья. Больше 50% доходов регион получает от машиностроения.

- Гастрономическое влияние Эмилии-Романьи на мир огромно. Сыр пармезан, бальзамический уксус, пармская ветчина, бренды Barilla (в Болонье хранится «золотой стандарт» идеальной макаронины) и Parmalat – продукция региона, которую знают все. А еще там развито виноделие.

- Молодые люди едут в Парму, Болонью и другие города Эмилии-Романьи за образованием. Там на выбор есть сразу четыре университета с культовым статусом – Пармский университет, университет Феррары, Университет Модены и Реджо-нель-Эмилии. А Болонский университет вообще признан старейшим в мире.

- У Эмилии-Романьи есть свой президент и парламент. То есть это не просто случайные города, объединенные в одну административную область из-за географической близости. Тут кипит обособленная от большой Италии политическая жизнь. И в ХХ веке она как раз серьезно изменила страну – Бенито Муссолини и большинство его соратников родились в городах Эмилии-Романьи.

- А какие есть стереотипы о менталитете населения региона? Несмотря на сильное влияние правых политиков в прошлом, обычно отмечают общую порядочность, спокойствие и образованность людей – благополучие Эмилии-Романьи делает из нее тихую Европу, которая, например, контрастирует с горячим нравом юга Италии. Возможно, влияет и воздух – климат в городах Эмилии-Романьи умеренный.

- Несмотря на богатство региона, в Эмилии-Романьи сейчас нет топ-клуба в Серии А. Разве что пару десятилетий назад такой статус был у «Пармы». Помимо нее регион представляют «Болонья», «Сассуоло», «Модена», СПАЛ, «Чезена», «Пьяченца» и «Реджана» – знакомые, но не великие клубы (всего их 11 – больше только в Ломбардии).

Тем удивительнее, что Анчелотти, Индзаги и Пиоли родились примерно в 60 км друг от друга, не окруженные большими достижениями местных команд, и добились такого успеха в один сезон.

- Да, здесь производят очень много автомобилей, но жители предпочитают велосипеды. В Эмилии-Романьи 1285 километров велосипедных дорожек – это рекорд среди регионов Италии. Еще там популярен велосипедный туризм – специальные туры предназначены для тех, кому скучно медленно ходить по городу.

- В Эмилии-Романьи много курортных городов с пляжами для классического отдыха. Есть и своя Венеция – городок Комаккьо, где яркие старинные дома также расположены вдоль каналов, по которым курсируют лодки (батаны).

- Четыре главных режиссера Италии ХХ века родились в городах Эмилии-Романьи. Федерико Феллини из Римини, Паоло Пазолини из Болоньи, Микеланджело Антониони из Феррары, а Бернардо Бертолуччи родом из Пармы. Это особенность региона – большое количество интеллигентных творческих людей. Из глыб подобного масштаба можно вспомнить легенду оперы Лучано Паваротти (Модена).

- Эмилия-Романья отличается от южной Италии нравом не только людей, но и вулканов. В Неаполе все еще активен огромный и страшный Везувий. А вот в Эмилии-Романье можно наткнуться на небольшой и пылающий Монте-Буска. Его принято называть «самым маленьким вулканом Италии», хотя ученые даже не признают его вулканом, ведь это небольшая горная насыпь, из которой все время поднимается небольшой столб огня благодаря природному газу из подземных недр.

- В Парме можно пройти через самый большой лабиринт в мире из деревьев. Его создал друг Луиса Борхеса (классик латиноамериканской литературы с тремя государственными наградами от Италии) Франко Мария Риччи – как раз в честь писателя. Его лабиринт – это три километра бамбуковых зарослей высотой до шести метров. Там по пути можно увидеть необычные здания архитектора-утописта Этьена-Луи Булле, а в самом центре лабиринта стоит башня, где обычно играют свадьбы. Кстати, в этих зданиях есть рестораны и библиотеки. Как раз в честь аргентинской библиотеки, откуда уволили Борхеса, и был придуман лабиринт.

Он специально спроектирован так, чтобы вы заблудились и где-то час побродили в поиска выхода. Но если станет страшно или надоест, можно позвонить сотруднику парка.

- Карликовое государство Сан-Марино (то самое, которое всем разгромно проигрывает в футболе) находится как раз в Эмилии-Романьи. Оно не имеет выхода к морю и в размерах меньше, чем Центральный парк Нью-Йорка. Но если бы глава Сан-Марино принял предложение Наполеона – то небольшая коммуна серьезно бы разрослась как раз за счет территории городов Эмилии-Романьи.

- Стотысячный город Реджо-Эмилия – место, где придумали флаг Италии. Сначала он был символом Циспаданской республики – вассального объединения, которое контролировала наполеоновская Франция. Благодаря ей и взялся дизайн флага с тремя полосами. Но зелено-бело-красные цвета стали объединяющим символом для всей Италии, которая в середине XIX века собиралась как единое государство. Единой трактовки значения цветов нет, самая популярная версия: зеленый – вера, белый – надежда, красный – любовь.

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Фото: East News/MIGUEL RIOPA / AFP; globallookpress.com/Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency, Cristiano Mazzi/Keystone Press Agency; commons.wikimedia.org; unsplash.com/Roberto GRAMELLINI, Zoran Borojevic, Maria Bobrova, Alessio Montemurro, Harold Wainwright, Thomas Haas; labirintodifrancomariaricci.it