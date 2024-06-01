Проклятие компьютерных симов действует в главных гонках США? Звезда с обложки обречена? Наш блогер исследовал миф

От редакции: Привет! Вы в блоге «Одноэтажная Америка» , здесь автор рассказывает про американский спорт. А сегодня – разбирает проклятие обложек NASCAR.

Есть проклятие или нет, решать вам. Я просто приведу факты. И далеко не так подробно, как это было в предыдущих частях. Во-первых, потому что я не обладаю экспертными знаниями в области NASCAR или его симуляторах. Я в лучшем случае продвинутый любитель.

Во-вторых, кто не в курсе, гонки NASCAR – это серия кольцевых автогонок в США, самый популярный в стране чемпионат кузовных гонок, который особенно большой отклик находит в южных штатах. Да, гражданская война кончилась 150 лет назад, но разница в менталитете до сих пор колоссальная. И говоря «кольцевые», я уверяю, что это можно воспринимать буквально. Длинные гонки по 200-500 миль в 90 процентах случаев проходят на идеально овальной трассе с четырьмя поворотами.

Поэтому, здесь нет таких технических войн, как например, в «Формуле-1», нет таких скоростей, нет сверх интенсивного пилотирования. Из перечисленных гонщиков никто не попадал в жуткие аварии и не заканчивал карьеру. Я уверен, что проклятия нет. Впрочем, вы можете согласиться и с Реддитом.

Заранее скажу, что случайных лиц на обложке игры не было. Все перечисленные гонщики великие, многократные чемпионы этой серии, отдавшие гонкам больше 15 лет жизни. Многие из них становились лицом франшизы не один раз.

Еще одна особенность симулятора – лицом франшизы часто становится не сам пилот (человек), а его машина, с характерной раскраской. Двух одинаковых машин в пелотоне вы не найдете.

ФАКТЫ ЗА ТЕОРИЮ

Игра: NASCAR 99. Год выхода: 1998. Пилот на обложке: Дэйл Эрнхардт. Результат в чемпионате: Эрнхардт выиграл первый же этап чемпионата, но по его итогам, в общем зачете оказался лишь на восьмом месте. Впервые за 6 лет своей карьеры он финишировал вне лучшей пятерки гонщиков.

Игра: NASCAR 00. Revolution. Год Выхода: 1999. Пилот на Обложке: Дэйл Эрнхардт. Результат в чемпионате: чемпионат без побед. Шестое место в общем зачете. Забавно, но оба раза до своего 45-летия Эрнхардт финишировал вне топ-5 именно в те годы, когда его лицом (а точнее капотом) торговала EA Sports.

Игра: NASCAR Thunder 03. Год Выхода: 2002. Пилот на Обложке: Дэйл Эрнхардт-младший. Результат в чемпионате: несмотря на 2 победы в первых 4 гонках чемпионата, сынок провалился громче чем папа, заняв по итогам года лишь 11-е место в рейтинге.

Игра: NASCAR Thunder 04. Год Выхода: 2003. Пилот на Обложке: Тони Стюарт. Результат в чемпионате: став чемпионом в предыдущем году, Тони Стюарт был абсолютным фаворитом. На успешную защиту титула букмекеры давали коэффициент 1,29. Но обложка сделала свое дело. Сезон без побед и 7-е место в общей табели о рангах.

Игра: NASCAR 05 Chase for the Cup. Год Выхода: 2004. Пилот на Обложке: Кевин Харвик. Результат в чемпионате: Ни одной победы в чемпионате обеспечили Харвику далекое 14-е место в общем зачете.

Игра: NASCAR 07. Год Выхода: 2006. Пилот на Обложке: Элиотт Сэдлер. Результат в чемпионате: Сезон без побед, очень далекое 22-е место в списке лучших и сразу пять запоминающихся аварий за год.

Игра: NASCAR 09. Год Выхода: 2008. Пилот на обложке: Джефф Гордон. Результат в чемпионате: ни одной победы в чемпионате впервые с 1993 года, то есть за 16 лет карьеры.

ФАКТЫ ПРОТИВ ТЕОРИИ:

Если сопоставлять неудачные сезоны тех, кто становился лицом франшизы, с удачами других гонщиков, у нас получится примерное равенство. Поэтому, в проклятие верится не всем.

Судите сами: помимо NASCAR 09 Джефф Гордон отдавал свой образ на обложку игры в 1997, 2001 и 2005 годах. В первых двух случаях он становился чемпионом гоночной серии, а в последнем замкнул список 5 лучших пилотов, проиграв в плей-офф чемпионата.

Похожая ситуация и у Тони Стюарта с Джимми Джонсоном. Оба становились титульным послом игры по три раза. Оба выиграли по титулу, по разу финишировали на втором месте и по разу – на шестом.

Так что есть ли тут проклятие или нет – решать вам.

Фото: EA SPORTS.