11 комментариев

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От редакции: без лишних слов приглашаем погрузиться в атмосферу латиноамериканской жизни и местного футбола. Репортаж из Перу заслуживает плюсов, подписок и даже донатов!

Всем привет!

Я продолжаю знакомство с перуанскими футбольными клубами, рассказывая об их истории и посещая их матчи. В блоге уже выходили тексты о клубах «Спорт Бойз» и «Депортиво Мунисипаль». На очереди самый популярный клуб Перу – «Альянса Лима».

Напомню, что больше о перуанском футболе вы можете почитать в блоге Инка-Кола.

«Альянса» – один из старейших футбольных клубов Перу. Его создали представители рабочего класса для борьбы с неравенством

В начале XX века футбол в Перу только развиваться. Изначально в футбол в Лиме играли британские моряки и эмигранты, а также дети аристократов, которые уезжали учится в Англию, где знакомились с футболом и продолжали играть в него по возвращении. Однако постепенно игра завоевывала популярность и у низших слоев общества. Среди них появилась идея создать команду в противовес высшему классу, команду, которая бы ассоциировалась с борьбой против неравенства.

Такой командой стала «Альянса Лима», которая была основана 1 февраля 1901 года. Ее основателями были представители рабочего класса. Также это первая команда, в которой были представители чёрного населения. Альянса быстро набрала популярность среди населения. Все это вместе взятое привело к тому, что «Альянсу» стали называть народной командой (El Equipo del pueblo).

Основатели Альянса Лима

Такое прозвище, конечно, отразилось в гимне клубы, где пошли еще дальше своем сравнении:

«И до смерти будем кричать: «Альянса Лима» – это Перу».

Изначально клуб назывался Sport Alianza. Имя было выбрано в честь конюшни, которая называлась Альянса. Именно на ее территории команда проводила свои первые тренировки и игры. Слово «Спорт» исчезло из названия в 1920-е годы. Именно тогда команда стала называться Клуб «Альянса Лима».

Еще одно отличие от наших дней – форма. В первые годы цветами клуба были зеленый и белый. Дело в том, что некоторые из основателей «Альянсы» были итальянского происхождения. Они заказали пошив формы своим сестрам, а те, чтобы не забывать о своей родине, сделали ее в цветах итальянского флага.

Такую форму использовали в первые десять лет существования команды, с 1912 года на форме стали появляться бело-синее сочетания – цвета конюшни Альянса. Хотя про зеленый цвет не забывают, и периодически вторую форму делают именно в таких цветах.

Клуб участвовал в первом чемпионате Перу, он один самых титулованных в стране. А на международной арене провал: один титул и антирекорд Копы Либертадорес

«Альянса Лима» была одной из восьми команд-организаторов первого чемпионата Перу по футболу (хотя тогда чемпионат носил любительский статус), состоявшегося в 1912 году. Также это один из двух клубов, который сохранился до наших дней. Второй, Ciclistas Lima – это старейший футбольный клуб Перу (основан в 1896 году). Правда, в отличие от «Альянсы», Ciclistas Lima периодически исчезали и не принимали участия в турнирах. А сейчас они играют в чемпионате района Чорильос Кубка Перу – третьем дивизионе страны.

Свой первый титул «Альянса Лима» завоевала в 1918 году. Всего Альянса становилась чемпионом 25 раз. По титулам они уступают только своему главному сопернику – «Университарио», который 26 раз становился чемпионом Перу.

Наилучшее достижение на международной арене – дважды выход в полуфинал Копы Либертадорес в 1976 и 1978 годах, а также победа в Кубке Симона Боливара в 1976 году. Это турнир, в котором принимали участие команды из стран, где в движении за независимость участвовал Симон Боливар – Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу и Боливия.

Также на счету «Альянса» есть и антирекорд: самая длинная серия безвыигрышных матчей в истории Копы Либертадорес. 30 матчей и 11 лет клуб из Лимы не мог одержать победу. Серия прервалась в этом году, когда «Альянса» на выезде обыграла парагвайский Либертад со счетом 2:1.

Алехандро Вильянуэва – идол клуба из 1930-х. За «Альянсу» играли Фарфан, Писарро и одноклубник Йохана Кройффа

За эти годы в составе «Альянсы», безусловно, сыграло множество выдающихся футболистов. Самый известный из них, пожалуй, Джефферсон Фарфан, который начинал и заканчивал свою карьеру в Альянсе. Сейчас в Альянсе играют ещё два футболиста, знакомых по выступлению в России – Кристиан Куэва и Карлос Самбрано.

Также два сезона за Альянсу провел Клаудио Писарро. За это время он забил 28 голов, после чего перешел в немецкий Вердер. Еще из значимых футболистов, игравших за клуб, выделю Уго Сотиля. Нападающий 1970-х годов перешел в перуанский клуб из Барселоны, в которой играл вместе с Йоханом Кройффом.

Уго Сотиль (справа)

«Альянса Лима» родной клуб для Теофило Кубильяса. Полузащитник, игравший в 1970-80-х, считается лучшим перуанским футболистом XX века. Вместе со сборной Перу он побеждал в Кубке Америки 1975 года, где его признали лучшим игроком, а также дважды играл на чемпионате мира. В 1970 году его признали лучшим молодым игроком чемпионата, а в 1978 году он вошел в символическую сборную турнира.

Теофило Кубильяс

Хотя, конечно, для самих болельщиков «Альянсы» главным игроком в истории был Алехандро Вильянуэва. Темнокожий нападающий обладал высоким для своего времени ростом (195 см), и при этом отличался шикарной техникой и дриблингом.

Всю свою карьеру (с 1927-го по 1943-й) он провел за «Альянсу», за это время пять раз становился чемпионом Перу, четырежды занимал второе место. Дважды Вильянува становился лучшим бомбардиром чемпионата, а всего за «Альянсу» он забил 71 гол и до сих пор входит в десятку лучших бомбардиров клуба за всю историю.

Алехандро Вильянуэва

Стадион «Альянсы» устарел и не вмещает всех желающих. Он расположен в одном из самых опасных районов Лимы

Именно в честь Алехандро Вильянуэвы назван стадион, на котором проводит свои матчи «Альянса Лима». Стадион был открыт в 1974 году и вмещает 33 938 зрителей. Для такого популярного клуба стадион и маленький, и устаревший. Особенно на фоне «Университарио», который играет на стадионе «Монументаль», открытом в 2000 году и вмещающем 80 000 человек.

Также стадион «Альянсы» известен под названием «Матуте». Матуте – это район, в котором, собственно, и расположена арена. Матуте считается небезопасным районом. Даже днем тут улицы выглядят пустыми.

Зона вокруг стадиона окружена различными граффити.

Вот с историей эмблемы клуба.

О дружбе с чилийским клубом «Коло-Коло».

В дни, когда нет матчей, самое людное место – ресторан Mi Barrunto, специализируищийся на севиче – главном блюде перуанской кухни. Когда-то заведение было лишь небольшим семейным ресторанчиком, но семейный рецепт севиче оказался популярен и теперь ресторан занимает четыре этажа.

А дом, где располагался первое заведение, украшен огромным граффити с изображением футболистов «Альянсы» и сборной Перу, а также создательницы ресторана.

Репортаж с матче «Альянса Лима» – УТК: меня приняли за футболиста, на стадионе приятно поразила организация и домашняя атмосфера, но разочаровала игра

Да, для самого популярного клуба страны у «Альянсы» довольно-таки маленький стадион. Из-за этого возникают трудности с билетами. Сначала клуб продает их среди владельцев годовой подписки, а уже потом оставшиеся попадают в открытую продажу. При этом раскупают их буквально в считанные минуты.

Потому на матчи с принципиальными соперниками типа «Университарио» и «Спортинг Кристаль» попасть практически нереально. В этом сезоне на матчи с ними в свободную продажу не поступило ни одного билета: все они разошлись между владельцами абонементов и годовой подписки.

Поэтому остовалось довольствоваться тем, что было, и пытаться купить билет на игру с командами из нижней части таблицы. В моем случае такой командой стал «Универсидад Текника де Кахамарка» (Технический университат Кахамарки), или просто УТК. Апертуру команда закончила на 15-м месте из 19 с 21 очком. В Клаусуре к тому моменту на счету УТК было четыре очка в шести играх.

Вечером во время матча район выглядел горазо оживленнее. Болельщики заполнили все улицы вокруг стадиона. На подходе к арене продавали клубную атрибутику. Продавцы, как это зачастую бывает в Латинской Америке, разложили товар на кусках пластика или простынях, которые просто положили на асфальт.

Ближе к стадиону продавали уличную еду: фатсфуд и сэндвичи. А также горячие напитки типичные для Перу: кинуа и эмольенте (травяной чай). В Перу сейчас зима, и ночью становится прохладно, так что горячий чай весьма кстати.

Допив чай, который в Перу зачастую пьют просто из пакета, проделав в нем дырочку, я направился ко входу на трибуну. Там уже была очередь. Рядом с ней находились репортер с оператором и распрашивали людей о предстоящей игре. Подошли они и ко мне:

– Ты похож на Зуцюка, – сказал репортер.

– На кого? – с недоумением ответил я, и лишь потом до меня дошло, что так они называют Патрика Зубчука – вратаря УТК.

Уроженец Лимы и воспитанник «Университарио», из семьи с украинскими корнями. Поэтому у него нетипичная для перуанца белая кожа и светлые глаза, он получил прозвище rusito (русский), хотя сам Патрик предпочитает другое прозвище – vikingo (викинг).

В общем, сравнение логично – понятно почему репортер сравнил меня именно с Зубчуком.

– Патрик сегодня в составе, – продолжает он.

– Ну, тогда «Альянсе» придется тяжело, – искренне говорю я, так как считаю Зубчука лучшим вратарем текущего сезона.

Без проблем и быстро пройдя контроль, я захожу внутрь стадиона, и первое, что радует мой глаз – это чисто футбольный стадион. Никаких беговых дорожек, никаких рвов между трибуной и полем. Поле рядом, а с трибуны открывается прекрасный обзор.

В это время команды уже разминаются, я же пытаюсь найти хоть какое-то свободное место ближе к центру, так как болельщики заняли уже практически все.

Пока команды готовятся к игре, рассматриваю футболки болельщиков. У многих из них на спине номер 23, под которым играет Кристиан Куэва. От него ожидали шикарной игры и проявления лидерских качеств, на деле же он, как часто с ним происходило в последние годы, оказался примером безалаберности и плохой дисциплины. Его будущее в клубе неопределенно. Куэва находится в аренде из сауддовского «Аль-Фатеха», и сам он хотел бы остаться в Перу. Но после недавнего скандала с нарушением дисциплины и неявки на тренировку «Альянса» раздумывает, стоит ли его оставлять. Поэтому я ждал от своего любимого перуанского игрока заряженности и хорошей игры.

Пока же главный герой «Альянсы» – Хайро Конча. Перед началом сезона «Альянса» усилилась в полузщите, и от 24-летнего игрока не ждали свершений. Однако новые игроки себя не оправдали: Куэва и Габриель Коста играют невыразительно, а Андрес Андрадо весь сезон мучается от травм. Поэтому на главные роли вышел Конча.

Кстати, Конча (concha) в переводе с испанского означает раковину молюсков. Но в Перу у слова есть еще и значение женского полового органа. В Перу также есть выражение «concha tu madre», которое используют когда выражают негативную эмоцию или хотят оскорбить кого-то. В адрес Хайро Кончи оно прозвучит минимум один раз.

По окончании тренировки к трибуне подходит основной вратарь «Альянсы» Анхель Кампос. Он разглядел на трибуне мальчика с плакатом, обращенным к нему, где мальчик просит подарить перчатки. Кампос под овации публики выполняет просьбу.

К моему удивлению у «Альянсы» была предыгровая программа. И световое шоу, и маскот клуба петух прошел вокруг поля с флагом «Альянсы» под веселую песенку «Кики-рики-ки-ки-ки», а потом остановился перед фанатской трибуной, вместе с которой исполнил гимн.

Вроде бы ничего особенного. Согласен. Однако все познаться в сравнения. Для Латинской Америки обычное предматчевую развлечение – это выпить пива перед стадионом. Так что даже такая работа с публикой лучше, чем ничего.

А еще тут есть работающее табло. Впервые увидел работающее табло на матче в Перу. Серьезно, даже на национальном стадионе во время матча Копы Либертадорес табло не работало.

Ну а в момент, когда команды выходят на поле, происходит будто бы празднование Нового года: перед трибунами зажигают файеры, за пределами стадиона запускают фейерверк, а на трибунах начинают подбрасывать белые шарики, похожие на огромную сосиску.

Пожалуй, именно в этот момент я вспомнил, что мне нравятся именно такие небольшие стадионы. На них лучше, чем на огромных, ощущается атмосфера футбольного праздника и даже домашнего уюта.

«Альянса» сейчас переживает не лучший период: клуб в игровом кризисе, был уволен главный тренер Гильермо Салас, новый тренер уругваец Маурисио Ларриера только в день игры прилетел в Лиму и знакомился с командой. А еще клуб накрыла эпидемия травм. Андрес Андраде пропустит остаток сезона, не играл Франко Занелатто, а в самом начале игры против УТК травму получил Карлос Самбрано. И это серьезная потеря: защитник, в свое время игравший за казанский «Рубин», проводит хороший сезон, он один из лучших в своем амплуа в лиге.

Зато эпидемия травм дала новый шанс для Кристиана Куэвы. Он вышел в стартовом составе. Хотя Куэва, как и большинство игроков «Альянсы», проявили себя с худшей стороны. С начала матча, УТК захватил инициативу, как будто это они играли дома. «Альянсу» выручали слабая реализация гостей и уверенная игра вратаря. Во второй половине матча хозяева все-таки забрали контроль над игрой и прижали УТК к воротам. Тут уже Патрик Зубчук показал, что не зря претендует на звание лучшего вратаря сезона.

На противоположной от меня трибуне располагался фанатский сектор, который не умолкал весь матч. Болельщики же вокруг меня лишь изредка подхватывала песенки, люди в основном молчали. Игра была нервная, на трибунах чувствовалось напряжение. Лишь мальчишка лет двенадцати, стоявший за моей спиной, сопровождал комментариями каждое действие игроков:

«Да куда ты пасуешь!», «Вот, это было хорошо», «Убегай, убегай».

На мгновение напряжение спало в начале второго тайма. Один из торговцев, ходивших по рядам, стал продавать попкорн по цене 1 соль за пакет. Лингвистический момент, попкорн в Перу называют канчита или канча (canchita, cancha). Не путать с уже знакомым нам схожим словом.

Болельщики оценили распродажу и мигом раскупили все содержимое. Воодушевленный продавец, полноватый мужчины с щетиной, с красным от возбуждения лицом кричал: «за 1 соль! Канча ту мадре!» Люди оценили игру слов и впервые за все время игры засмеялись. В этот момент «Альянса» забила, болельщики взревели, продавец достиг экстаза и просто стал раскидывать оставшиеся пакеты с попкорном.

Однако радость вскоре вновь сменилась на напряжение. Гости перехватили игру и давили «Альянсу» до конца матча. Безуспешно. Гол Брайана Рейны, замкнувшего прострел в одной из контратак, так и остался единственным в матче.

Казалось, что такая необходимая победа не придала болельщикам радости. Они уходили со стадиона понурыми и молчаливыми. Нервное состояние перенеслось с поля на трибуны. Кризис продолжается.

Фото: автора, wikipedia.org, larepública.pe

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