17 комментариев

Сколько команд из топ-лиг сезона-2023/24 назовете? У вас 15 минут
Европейские топ-лиги возвращаются! В пятницу стартуют АПЛ, Ла Лига и Лига 1. А теперь вызов: насколько хорошо вы помните всех участников?
Пять чемпионатов, 96 команд, 15 минут. Справитесь?
Уточнение: мы понимаем, что Нидерланды опережают Францию в рейтинге УЕФА, но для этого теста взяли классическую пятерку.
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А так 85 выбил.
Англию закрыл