17 комментариев

Европейские топ-лиги возвращаются! В пятницу стартуют АПЛ, Ла Лига и Лига 1. А теперь вызов: насколько хорошо вы помните всех участников?

Пять чемпионатов, 96 команд, 15 минут. Справитесь?

Уточнение: мы понимаем, что Нидерланды опережают Францию в рейтинге УЕФА, но для этого теста взяли классическую пятерку.

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