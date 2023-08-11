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Сколько команд из топ-лиг сезона-2023/24 назовете? У вас 15 минут

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Европейские топ-лиги возвращаются! В пятницу стартуют АПЛ, Ла Лига и Лига 1. А теперь вызов: насколько хорошо вы помните всех участников? 

Пять чемпионатов, 96 команд, 15 минут. Справитесь?

Уточнение: мы понимаем, что Нидерланды опережают Францию в рейтинге УЕФА, но для этого теста взяли классическую пятерку. 

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Назовете все 16 команд РПЛ за 1 минуту?

17 комментариев

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Erkki Niemelä
Поправьте опечатку с ФрозиНоне)
А так 85 выбил.
+5
0
+5
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topfut
Черт, обидно, всех знал, кроме новичков Бундеслиги
+3
0
+3
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ZMaestro
83/96 . Остальные просто не вспомнил, и за 3 минуты оставшиеся наверно и не вспомнил бы
+2
0
+2
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ko_sm_onavt
71 из 96..много кого просто не успел. 85 бы набрал как минимум)
Англию закрыл
+1
0
+1
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Aleksandr Khachoyan
91/96. У меня не очень теплые отношения с Серией А. Все 5 команд которые не угадал были оттуда:)
+1
-1
0
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Гуркюфф
Гордиться нечем но все равно напишу 65/96
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Anton Dunai
87/96, по 2 с АПЛ, Бундеслиги и Ла Лиги, 3 с Франции, Серия А 100%.
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Артем Колмыков
Челси
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ZhukovZhukov333
91/96. По одной команде из каждой лиги не вспомнил (Фулхэм, Сельта, Монца, Бохум, Метц)
0
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Snowy White
82/96. Спасибо, люблю такие тесты
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Михаил Цыганов 123
АПЛ назвал идеально, Францию на своë удивление тоже почти полностью, а немецкие, испанские и итальянские слабо, ну чтож, есть куда стремиться, 78/96
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mArty-.-
Алавес по Депортиво можно было бы засчитать (писал и Депортиво Алавес), а так 76
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Спартак пичинен
Ответ Donik
Монца, Фрозионе, Хайденхайм, Гавр и Метц. Вот этих даже не знал, не то чтобы вспомнить
ты футбол сегодня начал смотреть?
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Максим Жигульский
Автор
Ответ Erkki Niemelä
Поправьте опечатку с ФрозиНоне) А так 85 выбил.
Да, спасибо.
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